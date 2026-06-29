Скрытый возврат товара: как остановить исполнительное производство через ShotApp | ВебДжастис



ShotApp помог вскрыть скрытый возврат ткани и остановить исполнительное производство.

Суть спора

Заказчик выиграл арбитражный спор и добился обязанности подрядчика вернуть неиспользованную ткань для пошива спецодежды. После этого было возбуждено исполнительное производство: взыскатель утверждал, что материал ему так и не передали.

Но подрядчик обнаружил странное: спорная ткань с уникальными заводскими номерами уже предлагалась к продаже через WhatsApp контактным лицом заказчика и находилась по адресу взыскателя. В ходе контрольной переписки представители заказчика даже выставили счета на оплату именно этой партии товара по электронной почте.

Чтобы закрепить доказательства, подрядчик сформировал автоматизированный протокол через ShotApp. Он подтвердил подлинность входящих писем и счетов на спорный материал. Дополнительно завод-изготовитель подтвердил совпадение маркировки рулонов с тканью, которую требовали вернуть.

Позиция суда

Суд оценил цифровые доказательства и пришел к следующим выводам:

Исполнительное производство нельзя продолжать в части имущества, которое фактически уже находится у взыскателя.

Автоматизированный протокол ShotApp подтвердил получение электронных писем и счетов, связанных со спорной партией ткани.

Данные завода-изготовителя подтвердили совпадение уникальных номеров рулонов.

Нотариальный осмотр переписки, представленный взыскателем, суд отклонил из-за процессуальных нарушений: смартфон неизвестного лица осматривался без извещения оппонента.

Итог

Исполнительное производство прекращено частично в отношении обязанности должника возвратить 13 103,90 метра ткани

Взыскатель оспаривал позицию подрядчика нотариальным осмотром переписки, но суд его не принял: переписка осматривалась без извещения оппонента. А вот автоматизированный протокол ShotApp в связке с письмами, счетами и данными завода помог доказать главное — спорная ткань уже была у заказчика.

Больше практики тут

Номер дела: № А56-13207/2024

#практика

МАКС | TG-FLOW | ВКОНТАКТЕ