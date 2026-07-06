Как доказать контроль теневого бенефициара над компанией-должником | ВебДжастис

ShotApp помог доказать контроль за компанией-должником теневым бенефициаром. Об этом как раз сегодняшний кейс.

Суть спора

В результате ДТП серьезно пострадала машина заявителя. Виновником аварии стал водитель экскаватора, взятого нанявшей его компанией в аренду у другого ИП. Суд обязал компанию, на которую работал водитель экскаватора, выплатить истцу компенсацию за нанесенный ущерб.

Однако после произошедшего инцидента компания-должник прекратила операционную деятельность, а в ходе исполнительных процедур по взысканию долга обнаружилось отсутствие денег на ее счетах.

При этом вскоре выяснилась крайне важная деталь — аффилированность компании-должника и ИП, у которого она арендовала экскаватор, ставший причиной аварии.

На это указывали следующие факты:

обе компании были первоначально зарегистрированы по одному юридическому адресу. Перерегистрация ИП-арендодателя на другой юрадрес была произведена после закрытия компании-должника.

компания работала с теми же контрагентами и оплачивала задолженности компании-должника.

водитель экскаватора, виновный в ДТП, перешел в штат ИП-арендодателя и продолжил выполнять аналогичные обязанности.

Какие цифровые доказательства принял во внимание суд?

Объявление на Яндекс.Услугах о сдаче в аренду экскаватора, зафиксированное с помощью ShotApp, подтвердило, что причиной прекращения деятельности компании стало желание контролирующих лиц уйти от выплаты долга. На вошедших в протокол скриншотах четко видно, что данную услугу, согласно объявлению, будет оказывать компания-должник.

Метаданные страницы дополнительно позволяют подтвердить, что объявление было активно на момент фиксации, то есть уже после признания компании-должника банкротом.

Видеозапись разговора с контактным лицом, указанным в объявлении. В ходе разговора контактное лицо попросило перезвонить на номер, который, как выяснилось, принадлежит директору компании-должника. Видеозапись разговора, а также снимок экрана с данным номером вошли в протокол автоматизированной фиксации, созданный ShotApp.

Итог



Суд признал ИП-арендодателя юрлицом, аффилированным с должником, и привлек его к субсидиарной ответственности.

Даже если бизнес брошен и его связь с теневым бенефициаром на первый взгляд неочевидна, доказать ее наличие помогут свидетельства о банковских операциях и данные о регистрации юрлиц. А электронные доказательства из интернета позволят подтвердить, что в данный момент лица, связанные с брошенным бизнесом, осуществляют коммерческую деятельность.

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Номер дела: №А60-74433/2024

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