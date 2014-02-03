Сервис Вебджастис | Интернет-правосудие предназначен для дистанционного нотариального обеспечения доказательств в сети интернет. Сервис позволяет за считанные минуты оформить заявку на заверение сайта или электронной почты, сформировать онлайн проект протокола осмотра нотариусом информации в сети интернет и после его оплаты и заверения у нотариуса получить на руки готовый нотариальный протокол, не выходя из дома или офиса.





Вебджастис - это онлайн агрегатор. Сервис является связующим звеном между подключенными к нему нотариусами и заявителями, которым требуется заверить информацию в сети Интернет. Сервисом можно воспользоваться из любого региона России и получить нотариальный протокол в своем городе. Система подберет нотариуса, обладающего опытом заверения доказательств в интернет, учитывая ваше местонахождение, сложность заявки и фактическую занятость нотариусов, организует взаимодействие с ним через личный кабинет сервиса с получением нотариального протокола в бумажном или электронном виде.





Срочное заверение в случаях, не требующих отлагательств, осуществляется в течении 2-х часов. В обычном режиме заверение занимает 1-2 рабочих дня.







Интернет-правосудие - это первый в России онлайн-сервис по удобному дистанционному* обеспечению доказательств, размещенных в сети Интернет. Программный комплекс зарегистрирован в Роспатенте рег.№2018666835







Сервис является LegalTech проектом и создан командой специалистов в области обеспечения доказательств. Все специалисты обладают высшим юридическим и необходимым техническим образованием и имеют опыт работы в области обеспечения доказательств с 2013 года.





Уже в 2014 году Сервис Вебджастис стал лауреатом всероссийского ежегодного конкурса StartupСабантуй, проводимого Казанским IT-парком при поддержке Минкомсвязи России. С 2020 года проект Вебджастис стал полноправным резидентом Фонда "Сколково"





При создании сервиса мы ставили перед собой цель обеспечить высокую скорость и качество услуг по заверению при адекватной стоимости:



На каждом этапе от принятия заявки на заверение, до выдачи/доставки готового документа Вы можете контролировать процесс заверения, задавать вопросы, вносить изменения в задание на заверение, отслеживать статус вашей заявки на заверение в личном кабинете.

Система позволяет Заявителю до момента заверения ознакомиться с проектом нотариального протокола, чтобы еще раз убедиться в правильности и полноте фиксации необходимой информации.

Автоматизация процесса заверения, позволила сделать процесс заверения прозрачным и понятным для заявителя, ускорить нотариальное заверение без завышения стоимости обеспечения доказательств в сети Интернет.





Миссия сервиса - предоставить Заявителям техническую возможность правильно и полно сформировать техническое задание для нотариального заверения, сформировать проекты документов для согласования и заверения у нотариуса, получить нотариально заверенный протокол осмотра информации в сети интернет в бумажном виде, не выходя из офиса или дома. Сервис функционирует как готовое программное решение.





При необходимости, по предложению суда, в отношении нотариального протокола может быть представлено письменное пояснение нотариуса или обеспечена явка в суд технического специалиста сервиса "Интернет-правосудие", что позволит донести до суда авторитетное мнение по непонятным для него вопросам.





Клиентами сервиса являются крупные российские компании, работающие в различных сферах, известные адвокатские образования и юридические компании, занимающиеся защитой интеллектуальных прав. При желании вы можете ознакомиться с некоторыми судебными делами наших партнеров, где применялись протоколы, заверенные через "Вебджастис".





Мы стараемся поддерживать безупречную репутацию сервиса и бережно относимся к нашим клиентам. Отзывы о работе ВЕБДЖАСТИС на сайте Яндекс.Услуги





Услуги сервиса "Интернет-правосудие" предоставляет ИП Седых Евгений Николаевич (ОГРНИП 314366803400088 от 03.02.2014, ИНН 366602845355)

Основное образование: Высшее юридическое, специальность: юриспруденция.

Дополнительное образование, специальность: локальные сети и Интернет, практика разработки web-страниц, современные офисные приложения.

Опыт работы в области обеспечения доказательств: с 2013 года

Юридическая и судебная практика с 1997 года

Сведения о нотариусах, подключенных к сервису и осуществляющих заверение, не приводятся в целях соблюдения положений, установленных пунктом 8.4. Кодекса профессиональной этики нотариусов в РФ.





Проверить информацию о нотариусах, осуществляющих заверение при помощи сервиса "Вебджастис", можно на официальном сайте Министерства юстиции РФ





* Само нотариальное действие осуществляется в обычном очном формате, заявителем выступает сотрудник сервиса, действующий по поручению клиента, обеспечивая личное присутствие у нотариуса. Под дистанционным обеспечением доказательств подразумевается возможность клиента получить обеспечение доказательств при помощи посредника, который участвует в нотариальном действии вместо клиента на основании договора с ним. Данный сервис не подменяет и не заменяет сервисы Федеральной нотариальной палаты по удаленным нотариальным действиям.