Защита прав на фотографии

Стоимость услуг юристов по защите интеллектуальных прав зачастую существенно превышает потенциальный размер компенсации за выявленное нарушение.





Данная проблема препятствует защите прав авторов на такие результаты интеллектуальной деятельности как:

фотографии

рисунки

скетчи

иллюстрации

дизайн и т.п.





Отсутствие веры в доступную и результативную защиту формирует у фотографов и иллюстраторов негативное отношение к правовой системе, юридическому и судебному сообществу, и губительно влияет на формирование у пользователей интернет уважительного отношения к чужой интеллектуальной собственности.





Мы в Вебджастис считаем, что этот диспаритет возможно преодолеть при помощи правильных технических решений для IP юристов.





С 2020 года наша компания совместно с партнерами осуществляет разработку и практические исследования в области автоматизации серийной защиты интеллектуальной собственности. Силами наших специалистов для одного из наших партнеров разработана автоматизированная система по учету исключительных прав и нарушений на них. Данная система помогает не только мониторить нарушения в сети Интернет, информировать о них правообладателей и специалистов по защите, но и оптимизировать деятельность юристов по ведению сотен дел по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности.





Профессиональные юристы в области защиты авторских прав при помощи специализированных программных решений “Вебджастис” по обнаружению и фиксации нарушений прав на фотографические произведения готовы обеспечить постоянную и надежную поддержку проектов по серийной защите авторских и исключительных прав на фотографические произведения.





Автоматизация работы с нарушениями авторских прав фотографов с момента его обнаружения до момента пресечения и взыскания компенсации позволяет превратить затратную и рутинную работу юристов по авторскому праву в эффективный инструмент защиты в сфере IP





Благодаря уникальному ПО, команды юристов, использующие сервис, снижая себестоимость своих услуг на защиту, способны результативно вести сотни дел одновременно.





Интернет-правосудие в цифрах:

свыше 25 000 дел рассмотрено дел в судах с использование протоколов АС "ВЕБДЖАСТИС";

свыше 3 000 дел по защите авторских прав рассмотрено арбитражными судами РФ с участием наших юристов и специалистов





Приглашаем фотографов, фотостудии, профессиональные сообщества по защите прав фотографов, заинтересованных в мониторинге нарушений авторских прав и их пресечении, воспользоваться нашими сервисами по защите авторских прав.

Пишите нам в форму обратной связи или на эл.почту info@webjustice.ru

