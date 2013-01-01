Практикующие юристы, адвокаты, патентные поверенные, да и обычные люди, ставшие участником судебного разбирательства, все чаще сталкиваются с необходимостью фиксации информации, размещенной в сети Интернет. Возникает вопрос: как заверить информацию с сайта для суда?





Можно просто распечатать скриншот страницы сайта, но далеко не всегда и не все судьи готовы признать такое доказательство допустимым.





Возникает также и проблема относимости такой информации к предмету спора. Так, вышестоящие суды отмечают, что в случае, когда информация, полученная из сети Интернет, представлена в дело в ходе судебного разбирательства, во внимание принимается дата фиксации такого контента либо дата его размещения на интернет-сайте (если указана), которые соотносятся с периодом доказывания. Невозможность определения даты или периода размещения информации в случае ее фиксации после обращения в суд приводит к тому, что соответствующее доказательство не признается относимым к периоду доказывания.





В конечном счете, профессиональные юристы, да и сами судьи сходятся во мнении, что надлежащим образом облечь информацию в сети интернет в форму письменного доказательства возможно лишь заверив страницу сайта у нотариуса. Сервис "Вебджастис" создан для того, чтобы сделать процедуру фиксации и нотариального обеспечения доказательств быстрой, легкой и понятной.





Как заверить сайт у нотариуса?





Нотариус не просто ставит свою печать на скриншотах, как думают некоторые обыватели, а совершает одно из самых сложных нотариальных действий. Сложность заключается не только в организационно-техническом аспекте, но в нетипичности каждого заверения. Так как же заверить скриншот у нотариуса?





Данное нотариальное действие именуется нотариальным обеспечением доказательств и совершается нотариусом в порядке ст.102, 103 Основ законодательства о нотариате путем составления Протокола осмотра нотариусом доказательств в сети Интернет.





Нотариальный протокол осмотра сайта включает в себя данные о нотариусе, заявителе, перечень ссылок на страницы в сети Интернет, подлежащие заверению, сведения о программном обеспечении и технических средствах использованных для совершения данного нотариального действия, сведения о дате и времени фиксации информации с осматриваемого сайта, описание действий, совершаемых в ходе осмотра и увиденного на страницах сайта.





К текстовой части протокола имеются также приложения, в том числе технические (подтверждающие соблюдение необходимых процедур для получения достоверной информации об IP-адресах сайта, и содержимом заверяемых страниц), а также цветные скриншоты (снимки экрана) заверяемых страниц сайта и другие приложения в зависимости от конкретной ситуации (например распечатки сохраненных файлов или DVD диск с видеозаписью или документами, скачанными с сайта). В случае привлечения нотариусом для обеспечения доказательств специалиста, к протоколу также прилагаются копии документов, подтверждающих его квалификацию. Нотариальный протокол распечатывается на цветном лазерном принтере, чтобы максимально точно передать внешний вид заверяемого сайта.





Протокол всегда составляется в 2-х экземплярах, один и которых передается заявителю, а второй - хранится в делах нотариуса. Срок хранения составляет 5 лет.







С учетом положений статьи 102 ОЗН и разъяснений Федеральной нотариальной палаты обеспечение доказательств в сети Интернет относится к ситуациям не терпящим отлагательств и производится без извещения заинтересованных лиц (потенциального противника по спору), поскольку информация на сайтах не обладает признаком постоянства, может быть изменена или удалена в любой момент.







Но самой крутой фишкой "нотариально заверенного скриншота" является то, что в соответствии с частью 5 статьи 61 ГПК РФ и частью 5 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания.





Одним словом, заверив у нотариуса доказательства, размещенные в Интернет, вы просто не оставляете своему процессуальному противнику шансов на оспаривание ваших доводов.





В зависимости от предмета доказывания у нотариуса можно заверить:

заверить страницу сайта с товарами (услугами)

заверить фотографии (изображения), размещенные на сайте

заверить публикации на сайте

заверить статьи в электронных СМИ, включая отзывы пользователей

заверить личный кабинет пользователя

заверить публикацию или профиль в социальной сети

поисковую выдачу Яндекс или Google по заданным запросам

контекстную рекламу

заверить исходный код страницы сайта

заверить архивные страницы сайтов

Минимальная стоимость нотариального заверения сайта через сервис Вебджастис в настоящее время составляет около 16000 р. Окончательная стоимость протокола нотариального осмотра сайта зависит от объема заверяемой информации, сложности поставленной задачи и затраченного времени. Пример протокола осмотра сайта







Наиболее распространенные вопросы по порядку, стоимости и срокам заверение сайта у нотариуса, освещены в разделе Часто задаваемые вопросы.





