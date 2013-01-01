Заверить социальные сети

Нотариус может заверить страницы и переписку из любых социальных сетей, в том числе:

Заверить переписку и страницы социальных сетей для суда

В ходе нотариального действия могут быть заверены:

страницы пользователей;

страницы групп и публичные страницы;

публикации пользователей;

фотоальбомы и отдельные фотографии;

переписка пользователей.

Если нужная страница не является общедоступной и для доступа требуется авторизация, заявитель должен предоставить данные для входа в социальную сеть: логин и пароль.

В описательной части протокола могут быть указаны:

наименование социальной сети;

имя пользователя, группы или сообщества;

дата и время публикации.

Протокол осмотра распечатывается на цветном принтере, сшивается, подписывается нотариусом и скрепляется печатью. Заверение страниц в социальных сетях производится по общим правилам нотариального осмотра интернет-страниц.

