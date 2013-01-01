Заверить социальные сети
Нотариус может заверить страницы и переписку из любых социальных сетей, в том числе:
- ВКонтакте
- Instagram (Инстаграм)
- Facebook (Фейсбук)
- Одноклассники
Заверить переписку и страницы социальных сетей для суда
В ходе нотариального действия могут быть заверены:
- страницы пользователей;
- страницы групп и публичные страницы;
- публикации пользователей;
- фотоальбомы и отдельные фотографии;
- переписка пользователей.
Если нужная страница не является общедоступной и для доступа требуется авторизация, заявитель должен предоставить данные для входа в социальную сеть: логин и пароль.
В описательной части протокола могут быть указаны:
- наименование социальной сети;
- имя пользователя, группы или сообщества;
- дата и время публикации.
Протокол осмотра распечатывается на цветном принтере, сшивается, подписывается нотариусом и скрепляется печатью. Заверение страниц в социальных сетях производится по общим правилам нотариального осмотра интернет-страниц.
Для оформления онлайн-заявки нужно указать ссылки на страницы, публикации или переписку, которые необходимо зафиксировать. Если возникнут сложности, свяжитесь с нами — поможем подготовить материалы.
Если нотариальное заверение не подходит по стоимости или требуется срочная фиксация, используйте ShotApp. Приложение позволяет зафиксировать доказательства из социальных сетей на смартфоне или через браузер.
- подходит для срочной фиксации;
- доступно на iOS, Android и в браузере;
- используется для суда и досудебных споров.
Заверить Instagram и Facebook
Из-за ограничений доступа к Instagram и Facebook нотариальное заверение этих ресурсов может быть затруднено. В таких случаях для фиксации доказательств удобно использовать ShotApp, который широко применяется в судебной практике наряду с нотариальными протоколами.
Заверить переписку в Instagram
В Instagram могут фиксироваться профили пользователей, публикации, комментарии и переписка в Direct. Это особенно важно, если информация может быть удалена или изменена.
Заверить скриншоты переписки из Instagram и Facebook
Скриншоты переписки, публикаций и профилей могут использоваться как доказательства в споре. Для надежной фиксации важно сохранить не только сам контент, но и сведения об аккаунте, времени публикации и адресе страницы.
Примеры из судебной практики
Пример №1. Заверенные скриншоты должника помогли привлечь к субсидиарной ответственности
Кредитор обратился в арбитражный суд с требованием привлечь бывшего руководителя компании-должника, его супругу и связанную с ними новую фирму к субсидиарной ответственности. По мнению истца, прибыльный бизнес был переведен на новую компанию, тогда как старая организация осталась с долгами.
Ключевым доказательством стал нотариальный протокол осмотра аккаунтов в Instagram, Facebook и иных интернет-ресурсов. Он подтвердил, что реквизиты, контакты, адреса и ассортимент бизнеса фактически совпадали, несмотря на смену юридического лица.
Суд удовлетворил требования истца, признав доказанным факт перевода бизнеса и недобросовестного поведения ответчиков.
Номер дела: А40-95040/2025
Пример №2. Авторские права: как нотариальный осмотр Instagram помог зафиксировать нарушение
Правообладатель популярных персонажей обнаружил, что предприниматель продает торты с незаконным использованием изображений и товарных знаков через сайт и Instagram-аккаунт.
Для фиксации нарушения был использован нотариальный протокол, который подтвердил факт размещения спорных предложений к продаже до удаления информации нарушителем.
Суд признал доказательства допустимыми и взыскал компенсацию в полном объеме.
Номер дела: № А14-10263/2023
Пример №3. Незаконное использование фирменного знака через страницу ВКонтакте
Правообладатель товарного знака выявил, что конкурент использует сходное обозначение при продаже товаров и продвижении услуг, в том числе через страницу ВКонтакте.
В качестве доказательств был представлен нотариальный протокол осмотра, в котором были зафиксированы страницы в ВКонтакте, номера телефонов, адреса, фотографии продукции и иные сведения, подтверждающие нарушение.
Суд удовлетворил иск и взыскал компенсацию за незаконное использование обозначения.
Номер дела: № А14-13241/2022
Пример №4. Фиксация принадлежности сообщества ВКонтакте
Участник общества запрашивал у компании документы о финансово-хозяйственной деятельности, однако добровольно их не получил. В рамках спора было важно подтвердить связь ответчика с определенными интернет-ресурсами.
Нотариальный протокол осмотра доказательств подтвердил принадлежность группы ВКонтакте и аккаунта на сторонней платформе ответчику, а также зафиксировал значимые для спора обстоятельства.
Суд частично удовлетворил иск, обязав передать участнику документы.
Номер дела: № А14-13971/2019
Пример №5. Защита авторских прав блогера: нарушение в Одноклассниках
Автор видеороликов обнаружил, что телеканал использовал его материалы без разрешения на сайте и в социальной сети Одноклассники.
Для подтверждения нарушения были представлены нотариальные протоколы осмотра интернет-страниц, которые зафиксировали использование спорного контента и позволили легализовать доказательства до их удаления.
Суд признал нарушение доказанным и взыскал компенсацию, а также расходы на нотариальное обеспечение доказательств.
Номер дела: А40-38005/2020
Заверить страницу ВКонтакте
Заверить переписку ВКонтакте
ВКонтакте можно заверить:
- страницы пользователей;
- сообщества, группы и публичные страницы;
- публикации и комментарии;
- фотографии и альбомы;
- личную переписку.
Заверить скриншоты переписки ВКонтакте
Для суда и досудебных споров важно фиксировать не только содержание переписки, но и данные профиля, ссылки на страницу, дату и время сообщений.
Заверить страницу в Одноклассниках
Заверить переписку в Одноклассниках
В Одноклассниках могут быть заверены:
- страницы пользователей;
- группы и сообщества;
- публикации и комментарии;
- фото и альбомы;
- переписка.
Заверить скриншоты переписки в Одноклассниках
При фиксации в Одноклассниках важно сохранить последовательность переписки, данные участников и адрес страницы, на которой размещена спорная информация.
Вопрос-ответ
Что лучше: нотариальное заверение или онлайн-фиксация?
Если нужен классический нотариальный протокол для суда, подойдет нотариальное заверение. Если важно быстро зафиксировать информацию до ее удаления, удобнее использовать онлайн-фиксацию через ShotApp.
Что можно заверить в социальной сети?
Обычно фиксируют профили, публикации, комментарии, фотографии, переписку, страницы сообществ и иные материалы, имеющие значение для спора.
Можно ли заверить закрытую страницу?
Да, но для этого нужно предоставить данные для входа, если доступ к странице возможен только после авторизации.
Есть ли мобильное приложение?
Да, ShotApp доступен на iOS, Android и в браузере.