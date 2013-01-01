Заверить социальные сети

Нотариус может заверить страницы и переписку из любых социальных сетей, в том числе:

  • ВКонтакте
  • Instagram (Инстаграм)
  • Facebook (Фейсбук)
  • Одноклассники

Заверить переписку и страницы социальных сетей для суда

В ходе нотариального действия могут быть заверены:

  • страницы пользователей;
  • страницы групп и публичные страницы;
  • публикации пользователей;
  • фотоальбомы и отдельные фотографии;
  • переписка пользователей.

Если нужная страница не является общедоступной и для доступа требуется авторизация, заявитель должен предоставить данные для входа в социальную сеть: логин и пароль.

В описательной части протокола могут быть указаны:

  • наименование социальной сети;
  • имя пользователя, группы или сообщества;
  • дата и время публикации.

Протокол осмотра распечатывается на цветном принтере, сшивается, подписывается нотариусом и скрепляется печатью. Заверение страниц в социальных сетях производится по общим правилам нотариального осмотра интернет-страниц.

Для оформления онлайн-заявки нужно указать ссылки на страницы, публикации или переписку, которые необходимо зафиксировать. Если возникнут сложности, свяжитесь с нами — поможем подготовить материалы.

Заверить социальные сети нотариально / Заверить социальные сети онлайн

Если нотариальное заверение не подходит по стоимости или требуется срочная фиксация, используйте ShotApp. Приложение позволяет зафиксировать доказательства из социальных сетей на смартфоне или через браузер.

  • подходит для срочной фиксации;
  • доступно на iOS, Android и в браузере;
  • используется для суда и досудебных споров.

Заверить Instagram и Facebook

Из-за ограничений доступа к Instagram и Facebook нотариальное заверение этих ресурсов может быть затруднено. В таких случаях для фиксации доказательств удобно использовать ShotApp, который широко применяется в судебной практике наряду с нотариальными протоколами.

Заверить переписку в Instagram

В Instagram могут фиксироваться профили пользователей, публикации, комментарии и переписка в Direct. Это особенно важно, если информация может быть удалена или изменена.

Заверить скриншоты переписки из Instagram и Facebook

Скриншоты переписки, публикаций и профилей могут использоваться как доказательства в споре. Для надежной фиксации важно сохранить не только сам контент, но и сведения об аккаунте, времени публикации и адресе страницы.

Примеры из судебной практики

Пример №1. Заверенные скриншоты должника помогли привлечь к субсидиарной ответственности

Кредитор обратился в арбитражный суд с требованием привлечь бывшего руководителя компании-должника, его супругу и связанную с ними новую фирму к субсидиарной ответственности. По мнению истца, прибыльный бизнес был переведен на новую компанию, тогда как старая организация осталась с долгами.

Ключевым доказательством стал нотариальный протокол осмотра аккаунтов в Instagram, Facebook и иных интернет-ресурсов. Он подтвердил, что реквизиты, контакты, адреса и ассортимент бизнеса фактически совпадали, несмотря на смену юридического лица.

Суд удовлетворил требования истца, признав доказанным факт перевода бизнеса и недобросовестного поведения ответчиков.

Номер дела: А40-95040/2025

Пример №2. Авторские права: как нотариальный осмотр Instagram помог зафиксировать нарушение

Правообладатель популярных персонажей обнаружил, что предприниматель продает торты с незаконным использованием изображений и товарных знаков через сайт и Instagram-аккаунт.

Для фиксации нарушения был использован нотариальный протокол, который подтвердил факт размещения спорных предложений к продаже до удаления информации нарушителем.

Суд признал доказательства допустимыми и взыскал компенсацию в полном объеме.

Номер дела: № А14-10263/2023

Пример №3. Незаконное использование фирменного знака через страницу ВКонтакте

Правообладатель товарного знака выявил, что конкурент использует сходное обозначение при продаже товаров и продвижении услуг, в том числе через страницу ВКонтакте.

В качестве доказательств был представлен нотариальный протокол осмотра, в котором были зафиксированы страницы в ВКонтакте, номера телефонов, адреса, фотографии продукции и иные сведения, подтверждающие нарушение.

Суд удовлетворил иск и взыскал компенсацию за незаконное использование обозначения.

Номер дела: № А14-13241/2022

Пример №4. Фиксация принадлежности сообщества ВКонтакте

Участник общества запрашивал у компании документы о финансово-хозяйственной деятельности, однако добровольно их не получил. В рамках спора было важно подтвердить связь ответчика с определенными интернет-ресурсами.

Нотариальный протокол осмотра доказательств подтвердил принадлежность группы ВКонтакте и аккаунта на сторонней платформе ответчику, а также зафиксировал значимые для спора обстоятельства.

Суд частично удовлетворил иск, обязав передать участнику документы.

Номер дела: № А14-13971/2019

Пример №5. Защита авторских прав блогера: нарушение в Одноклассниках

Автор видеороликов обнаружил, что телеканал использовал его материалы без разрешения на сайте и в социальной сети Одноклассники.

Для подтверждения нарушения были представлены нотариальные протоколы осмотра интернет-страниц, которые зафиксировали использование спорного контента и позволили легализовать доказательства до их удаления.

Суд признал нарушение доказанным и взыскал компенсацию, а также расходы на нотариальное обеспечение доказательств.

Номер дела: А40-38005/2020

Заверить страницу ВКонтакте

Заверить переписку ВКонтакте

ВКонтакте можно заверить:

  • страницы пользователей;
  • сообщества, группы и публичные страницы;
  • публикации и комментарии;
  • фотографии и альбомы;
  • личную переписку.

Заверить скриншоты переписки ВКонтакте

Для суда и досудебных споров важно фиксировать не только содержание переписки, но и данные профиля, ссылки на страницу, дату и время сообщений.

Заверить страницу в Одноклассниках

Заверить переписку в Одноклассниках

В Одноклассниках могут быть заверены:

  • страницы пользователей;
  • группы и сообщества;
  • публикации и комментарии;
  • фото и альбомы;
  • переписка.

Заверить скриншоты переписки в Одноклассниках

При фиксации в Одноклассниках важно сохранить последовательность переписки, данные участников и адрес страницы, на которой размещена спорная информация.

Вопрос-ответ

Что лучше: нотариальное заверение или онлайн-фиксация?

Если нужен классический нотариальный протокол для суда, подойдет нотариальное заверение. Если важно быстро зафиксировать информацию до ее удаления, удобнее использовать онлайн-фиксацию через ShotApp.

Что можно заверить в социальной сети?

Обычно фиксируют профили, публикации, комментарии, фотографии, переписку, страницы сообществ и иные материалы, имеющие значение для спора.

Можно ли заверить закрытую страницу?

Да, но для этого нужно предоставить данные для входа, если доступ к странице возможен только после авторизации.

Есть ли мобильное приложение?

Да, ShotApp доступен на iOS, Android и в браузере.

ЗАВЕРИТЬ ОНЛАЙН от 990 руб.
ЗАВЕРИТЬ НОТАРИАЛЬНО от 15500 руб.

© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo