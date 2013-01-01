Поиск копий изображений в Интернет
Если вам необходимо найти копии изображений (рисунки, фотографии, товарные знаки и тп.) мы готовы осуществить быстро, технологично, в нужном вам объеме.
Мы сможем найти в том числе и переработанные или измененные изображения. Вам достаточно согласовать точность копий в % от оригинала в качестве условия поиска.
Условия:
- Минимальное количество изображений для поиска: от 1000 штук
- Стоимость поиска: от 3 р./шт.
- Форматы запроса на поиск и ответа на запрос (результаты поиска): xls, xlsx, xml
При необходимости мы сможем организовать последующую фиксацию обнаруженных совпадений или предоставить вам необходимые инструменты для самостоятельной фиксации на согласованных условиях.
Для кого:
- серийным защитникам
- владельцам фотостоков
- электронным СМИ
- владельцам сайтов с уникальным фото контентом
Не является публичной офертой