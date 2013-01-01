Поиск копий изображений в Интернет

Если вам необходимо найти копии изображений (рисунки, фотографии, товарные знаки и тп.) мы готовы осуществить быстро, технологично, в нужном вам объеме.

Мы сможем найти в том числе и переработанные или измененные изображения. Вам достаточно согласовать точность копий в % от оригинала в качестве условия поиска.





Условия:

Минимальное количество изображений для поиска: от 1 000 штук

Стоимость поиска: от 3 р./шт.

Форматы запроса на поиск и ответа на запрос (результаты поиска): xls, xlsx, xml





При необходимости мы сможем организовать последующую фиксацию обнаруженных совпадений или предоставить вам необходимые инструменты для самостоятельной фиксации на согласованных условиях.





Для кого:

серийным защитникам

владельцам фотостоков

электронным СМИ

владельцам сайтов с уникальным фото контентом





Не является публичной офертой