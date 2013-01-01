Защита разработчиков и дизайнеров от адовых клиентов

Юридическая команда Интернет-правосудие осуществляет консультирование и защиту IT-компаний, разработчиков, дизайнеров и представителей креативной индустрии от неадекватных или недобросовестных заказчиков.


Вам не придется объяснять нашим юристам что такое ТЗ, верстка, домен, хостинг, фреймворк, "репа" и т.п.

Наличие огромного опыта в данной области, необходимых специалистов, экспертов и собственных электронных сервисов делает эту работу максимально эффективной и доступной по цене для клиента.


Мы готовы включиться в работу на любой стадии. Защищаем IT-компании, разработчиков и дизайнеров на всей территории Российской Федерации.


Решаем такие вопросы как:

  • неоднократное внесение изменений в ТЗ затрудняющее или делающее невозможным сдачу работ
  • длительное и сложное принятие результата работ
  • задержка или уклонение от оплаты работы по разработке ПО, сайтов, мобильных приложений или веб-сервисов
  • отказ заказчика в приемке выполненных работ (оказанных услуг)
  • досрочное расторжение договора по инициативе заказчика
  • споры с заказчиком по вопросам исключительных прав на ПО и дизайн
  • обращение с иском о взыскании с Исполнителя уплаченного аванса, несмотря на фактически выполненные работы (оказанные услуги)
  • использование Заказчиком результата работ (услуг), например разработанного Исполнителем логотипа, фирменного стиля или сайта после отказа от договора.


Кроме этого поможем в решением таких проблем как:

  • корпоративные споры и споры с соавторами программного обеспечения
  • незаконное использование вашего ПО, дизайна, копирование (плагиат) части программного кода
  • вопросы отчуждения исключительных прав на ПО, дизайн или их лицензирование


