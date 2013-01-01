Правообладателям

Сервис Интернет-правосудие | WEBJUSTICE это инструмент для реальной защиты авторских и исключительных прав.





Если вы являетесь правообладателем или автором, которому регулярно требуется фиксировать нарушения в сети Интернет в отношении объектов интеллектуальных прав (товарные знаки, фотоизображения, дизайн, музыкальные произведения, аудиовизуальные произведения и т.п.), мы предложим вам особые условия работы с сервисом Вебджастис.











Интернет-правосудие это связующее звено между правообладателями и нотариусами, осуществляющими заверение информации в сети Интернет.







В обычной ситуации поиск нотариуса, занимающегося обеспечением доказательств, и само заверение занимают много времени, а окончательная стоимость остается неопределенной до самого конца. При этом чаще всего обеспечение доказательств требуется срочно.









Доступность и профессионализм





Сервис Вебджастис принимает заявки в режиме 24/7, а подключенные к сервису нотариусы являются профессионалами в области обеспечения доказательств. Непосредственно после нотариального заверения протокол на бумажном носителе передается в курьерскую службу для доставки протокола, где бы вы не находились.









Понятная стоимость и ожидаемый результат





ВЕБДЖАСТИС позволяет получить электронную версию нотариального протокола за считанные минуты, сразу же увидеть стоимость его заверения и произвести оплату онлайн или безналичным платежом по сформированному счету.











Оперативность и снижение риска ошибок





Программный комплекс Интернет-правосудие обеспечивает снижение риска технических ошибок и значительно повышает оперативность обеспечения доказательств, что всегда важно при фиксации информации в сети интернет.









Расходы на оплату услуг сервиса - судебные расходы





Сервис Вебджастис использует безналичную форму оплаты и иные способы расчетов (в том числе онлайн-оплата). При любом способе оплаты вы получаете полный комплект документов на оказанную услугу:



электронный кассовый чек из ОФД при оплате онлайн

квитанцию об оплате нотариального тарифа и УПТХ

договор и акт на оказание услуг по сбору и фиксации доказательств

Оформляемые нами документы являются необходимыми и достаточными для того, чтобы Вы могли взыскать расходы на собирание и обеспечение доказательств с ответчика. Предлагаем вам ознакомиться с публикацией на тему возмещение расходов на обеспечение доказательств в нашем блоге.





В специальном разделе сайта, вы можете ознакомиться с некоторыми судебными делами, в которых применялись протоколы обеспечения доказательств, подготовленные с использованием программного комплекса "Вебджастис".