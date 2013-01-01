Вакансии

Интернет-правосудие - инновационная юридическая компания, занимающаяся LegalTech проектами. Мы разрабатываем программные продукты в области прикладной юриспруденции как по заказу, так и для собственной юридической практики.


Миссия компании - способствовать правосудию и оптимизировать деятельность юристов.


Якорными направлениями деятельности компании является собирание и фиксация доказательств в сети Интернет, а также защита интеллектуальных прав в арбитражных судах на основе автоматизации ведения серийных дел. ООО "Интернет-правосудие" является действующим резидентом Фонда "Сколково".

Мы осуществляем сопровождение проектов по защите интеллектуальной собственности. Для этого в компании создан юридический отдел по защите интеллектуальной собственности и авторских прав. Данное направление в компании является одним из приоритетных и быстрорастущих, поэтому мы постоянно пополняем наши ряды талантливыми специалистами. Будем рады видеть новые лица в нашей команде.


В нашей команде найдется место как юристам в области защиты интеллектуальных прав, так и другим специалистам. Поскольку наша компания активно развивается, то любой соискатель имеет высокие шансы карьерного роста в компании.


Интернет-правосудие в цифрах:

  • свыше 30 000 дел рассмотрено дел в судах с использование протоколов АС "ВЕБДЖАСТИС"
  • свыше 5 000 дел по защите авторских прав рассмотрено арбитражными судами РФ с участием наших юристов и специалистов


Интернет-правосудие - это рай для IP юристов. У нас Вы получите уникальный опыт в области споров по защите интеллектуальных прав в арбитражных судах по всей стране, включая суд по интеллектуальным правам, научитесь оформлять и применять электронные доказательства.


Клиенты и партнеры компании:

  • Российские и иностранные правообладатели
  • Компании осуществляющие серийную защиту авторских прав
  • Известные юридические компании, патентные поверенные, адвокаты, частные лица.

⭐️ Мы постоянно улучшаем и создаем новые сервисы, поэтому заинтересованы в новых сотрудниках в отдел разработки даже с минимальным опытом.

⭐️ Также нам нужны сотрудники для поиска и анализа информации в интернет.

⭐️ Мы постоянно ищем юристов и помощников в направление судебной практики.


Добро пожаловать в самую большую и быстрорастущую LegalTech компанию в центральном регионе!


Прямо сейчас ищем в команду:


Маркетолог // от 60 000 рублей

Помощник юриста // 45 000 ₽

Интернет Юрист // от 60 000 до 100 000 ₽

Специалист клиентской службы // 50 000 - 70 000 ₽

Джун в отдел разработки // от 50 000 ₽

Наш стек: Vuejs, React, js, angular, PHP(>7.2), Yii2, laravel, java, go, postgresql, mysql. Нас устроит знание любых двух языков (фреймворков) из стека на базовом уровне, остальному научим.


