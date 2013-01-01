Интернет-правосудие - инновационная юридическая компания, занимающаяся LegalTech проектами. Мы разрабатываем программные продукты в области прикладной юриспруденции как по заказу, так и для собственной юридической практики.





Миссия компании - способствовать правосудию и оптимизировать деятельность юристов.







Якорными направлениями деятельности компании является собирание и фиксация доказательств в сети Интернет, а также защита интеллектуальных прав в арбитражных судах на основе автоматизации ведения серийных дел. ООО "Интернет-правосудие" является действующим резидентом Фонда "Сколково".





Мы осуществляем сопровождение проектов по защите интеллектуальной собственности. Для этого в компании создан юридический отдел по защите интеллектуальной собственности и авторских прав. Данное направление в компании является одним из приоритетных и быстрорастущих, поэтому мы постоянно пополняем наши ряды талантливыми специалистами. Будем рады видеть новые лица в нашей команде.





В нашей команде найдется место как юристам в области защиты интеллектуальных прав, так и другим специалистам. Поскольку наша компания активно развивается, то любой соискатель имеет высокие шансы карьерного роста в компании.





Интернет-правосудие в цифрах:

свыше 30 000 дел рассмотрено дел в судах с использование протоколов АС "ВЕБДЖАСТИС"

свыше 5 000 дел по защите авторских прав рассмотрено арбитражными судами РФ с участием наших юристов и специалистов





Интернет-правосудие - это рай для IP юристов. У нас Вы получите уникальный опыт в области споров по защите интеллектуальных прав в арбитражных судах по всей стране, включая суд по интеллектуальным правам, научитесь оформлять и применять электронные доказательства.





Клиенты и партнеры компании:

Российские и иностранные правообладатели

Компании осуществляющие серийную защиту авторских прав

Известные юридические компании, патентные поверенные, адвокаты, частные лица.





⭐️ Мы постоянно улучшаем и создаем новые сервисы, поэтому заинтересованы в новых сотрудниках в отдел разработки даже с минимальным опытом.

⭐️ Также нам нужны сотрудники для поиска и анализа информации в интернет.

⭐️ Мы постоянно ищем юристов и помощников в направление судебной практики.





Добро пожаловать в самую большую и быстрорастущую LegalTech компанию в центральном регионе!







Прямо сейчас ищем в команду:





Маркетолог // от 60 000 рублей

Помощник юриста // 45 000 ₽

Интернет Юрист // от 60 000 до 100 000 ₽

Специалист клиентской службы // 50 000 - 70 000 ₽

Джун в отдел разработки // от 50 000 ₽

Наш стек: Vuejs, React, js, angular, PHP(>7.2), Yii2, laravel, java, go, postgresql, mysql. Нас устроит знание любых двух языков (фреймворков) из стека на базовом уровне, остальному научим.





