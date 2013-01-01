Регистрация программ для ЭВМ

Наша компания поможет быстро зарегистрировать вашу программу, мобильное приложение, сайт, веб-сервис в Роспатенте. Обычно регистрация ПО с внесением в реестр программ для ЭВМ РОСПАТЕНТа осуществляется в пределах 2-х месяцев.





Зачем регистрировать ПО в Роспатенте?







Официальная регистрация программы для ЭВМ поможет вам решить сразу несколько вопросов:

защита исключительных прав на созданный вами программный продукт // упростит защиту в случае незаконного использования или копирования вашей программы или сервиса

// упростит защиту в случае незаконного использования или копирования вашей программы или сервиса эффективное использование и распоряжение исключительными правами на ПО // лицензирование, передача исключительных прав

// лицензирование, передача исключительных прав учет расходов на разработку или приобретение ПО // особенно важно для больших проектов, требующих постоянного финансирования и доработок. С одной стороны позволит исключить налоговые риски, связанные с отнесением на затраты расходов на данный проект, а с другой - получить весомый нематериальный актив, который, например, можно использовать в качестве объекта залога.





Какие документы и сведения нужны для регистрации программы в Роспатенте?







Для регистрации ПО потребуются следующая информация:

сведения о программе / / название, описание решаемых задач и основных функций, небольшой фрагмент кода (100-200 строк), языки программирования, размер, системные требования: операционная система и пр.

/ название, описание решаемых задач и основных функций, небольшой фрагмент кода (100-200 строк), языки программирования, размер, системные требования: операционная система и пр. сведения о разработчиках (авторах) // Ф.И.О, ИНН, СНИЛС, телефон, эл.почта, адрес регистрации (почтовый адрес), описание вклада в расзработку

// Ф.И.О, ИНН, СНИЛС, телефон, эл.почта, адрес регистрации (почтовый адрес), описание вклада в расзработку сведения о правообладателе // Ф.И.О (наименование), ИНН (ОГРНИП, ОГРН), СНИЛС, телефон, эл.почта, адрес регистрации (юр.адрес, почтовый адрес)





В какой срок происходит регистрация сайта или приложения в Роспатенте?





Мы подготовим все необходимые документы и зарегистрируем ваш программный продукт в Роспатенте в пределах 2,5 месяцев (срок включает подготовку и согласование с Заказчиком всех документов, а также непосредственно процедуру регистрации ПО). Регистрация перехода прав на программу для ЭВМ может занять немного больше времени. Мы также поможем согласовать и правильно оформить условия передачи прав на программное обеспечение





Стоимость услуг по сопровождению регистрации программы





Стоимость наших услуг по регистрации ПО составит 25 000 рублей

Пошлина за регистрацию программы оплачивается отдельно и составляет 5 000 рублей





⚡️ В стоимость регистрации входит базовая юридическая защита в случае нарушения прав на вашу программу в течении 12 месяцев с даты регистрации: анализ ситуации + подготовка претензии + переговоры с нарушителем





Документ о регистрации сайта или приложения





В подтверждение регистрации ПО выдается свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ, содержащее название вашего программного продукта (приложения или веб-сервиса), информацию об авторах и правообладателе. В настоящее время свидетельство формируется в электронном виде и вы сможете скачать его в формате pdf с сайта ФИПС после окончания регистрации. При необходимости можно доплатить пошлину и получить аутентичное свидетельство на бумажном носителе.





Если вам нужна консультация по регистрации ПО или защита в связи с нарушением прав, просто напишите нам в форму обратной связи или на эл.почту info@webjustice.ru