Заверение переписки в Telegram

Telegram используется как для личного общения, так и для деловых переговоров. Заверение переписки в Telegram практически ничем не отличается от других мессенджеров, однако есть ряд особенностей.

Основные риски отсутствия фиксации в Telegram:

  • Наличие функции удаления сообщений. Собеседник может стереть переписку, лишив вас доказательств.
  • Изменение контента. В течение 48 часов сторона спора может отредактировать сообщения после отправки.
  • Сложности с доступом. Если мессенджер заблокируют, необходимо будет использовать прокси.

Особенности фиксации переписки в Telegram

Сохранение данных вашего профиля Telegram

В Telegram пользователи могут скрыть номер телефона, оставив только username. Поэтому важно зафиксировать:

  • имя и фотографию профиля;
  • username или ID пользователя, если номер телефона недоступен.

Также необходимо:

  • фиксировать все сообщения, файлы и медиа;
  • делать последовательные скриншоты с соблюдением хронологии;
  • если переписка велась в групповом чате, зафиксировать данные всех участников.

Примеры из судебной практики

Пример №1. А был ли договор?

В одном из дел стороны обсуждали условия выполнения строительных работ через Telegram. Ответчик предоставил переписку, зафиксированную с помощью сервиса Вебджастис. В ней обсуждались сроки, объемы работ и отправка договора.

Суд признал эти данные допустимыми доказательствами, что подтвердило наличие договорных отношений между сторонами.

Пример №2. Разместил чужой материал без разрешения?

Истец — правообладатель тренд-аналитического проекта по сегменту женской одежды на сезон весна-лето 2025 года — обнаружил, что Ответчик разместил в своем Telegram-канале предложение о продаже файлов «Тренды Весна 2025» и «Тренды Весна-Лето 2025».

Истец провел контрольную закупку, в ходе которой был приобретен файл, полностью совпадающий с ее Трендбуком. После направления претензии ответчик добровольно выплатил 20 000 рублей, однако истец посчитала это недостаточным и обратилась в суд.

Для фиксации нарушения истец заключил договор на оказание правовых и технических услуг по сбору доказательств. С помощью автоматизированного сервиса был составлен нотариальный протокол осмотра доказательств, подтвердивший факт размещения ответчиком незаконного контента.

Пример №3. Нанесли ущерб деловой репутации?

Индивидуальный предприниматель опубликовала в своем Telegram-канале пост, содержащий обвинения в адрес Ассоциации РОО. Ассоциация сочла эти сведения ложными и наносящими ущерб ее деловой репутации.

Истец использовал нотариальный протокол для фиксации доказательств нарушения. Сервис помог зафиксировать скриншоты спорного поста.

Суд удовлетворил исковые требования, взыскав с Ответчика расходы, в том числе за сбор доказательств.

Вопрос-ответ

Переписку удалили, как еще можно зафиксировать?

Регулярно экспортируйте чаты. В Telegram есть функция «Экспорт истории чата» (в настройках чата → «Экспорт истории»). Сохраняйте файлы в облаке и фиксируйте их с помощью нотариуса или сервиса ShotApp.

Сколько это стоит?

Стоимость фиксации зависит от объема переписки. Минимальная цена — 990 рублей.

Сколько по времени занимает фиксация?

Фиксация занимает не более 5 минут.

А есть на мобильном устройстве?

Приложение доступно на iOS, Android и через расширение в браузере.

