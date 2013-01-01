Telegram используется как для личного общения, так и для деловых переговоров. Заверение переписки в Telegram практически ничем не отличается от других мессенджеров, однако есть ряд особенностей.

В Telegram пользователи могут скрыть номер телефона, оставив только username. Поэтому важно зафиксировать:

Примеры из судебной практики

Пример №1. А был ли договор? В одном из дел стороны обсуждали условия выполнения строительных работ через Telegram. Ответчик предоставил переписку, зафиксированную с помощью сервиса Вебджастис. В ней обсуждались сроки, объемы работ и отправка договора. Суд признал эти данные допустимыми доказательствами, что подтвердило наличие договорных отношений между сторонами.

Пример №2. Разместил чужой материал без разрешения? Истец — правообладатель тренд-аналитического проекта по сегменту женской одежды на сезон весна-лето 2025 года — обнаружил, что Ответчик разместил в своем Telegram-канале предложение о продаже файлов «Тренды Весна 2025» и «Тренды Весна-Лето 2025». Истец провел контрольную закупку, в ходе которой был приобретен файл, полностью совпадающий с ее Трендбуком. После направления претензии ответчик добровольно выплатил 20 000 рублей, однако истец посчитала это недостаточным и обратилась в суд. Для фиксации нарушения истец заключил договор на оказание правовых и технических услуг по сбору доказательств. С помощью автоматизированного сервиса был составлен нотариальный протокол осмотра доказательств, подтвердивший факт размещения ответчиком незаконного контента.