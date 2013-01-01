Заверение переписки в Telegram
Telegram используется как для личного общения, так и для деловых переговоров. Заверение переписки в Telegram практически ничем не отличается от других мессенджеров, однако есть ряд особенностей.
Основные риски отсутствия фиксации в Telegram:
- Наличие функции удаления сообщений. Собеседник может стереть переписку, лишив вас доказательств.
- Изменение контента. В течение 48 часов сторона спора может отредактировать сообщения после отправки.
- Сложности с доступом. Если мессенджер заблокируют, необходимо будет использовать прокси.
Особенности фиксации переписки в Telegram
Сохранение данных вашего профиля Telegram
В Telegram пользователи могут скрыть номер телефона, оставив только username. Поэтому важно зафиксировать:
- имя и фотографию профиля;
- username или ID пользователя, если номер телефона недоступен.
Также необходимо:
- фиксировать все сообщения, файлы и медиа;
- делать последовательные скриншоты с соблюдением хронологии;
- если переписка велась в групповом чате, зафиксировать данные всех участников.
Примеры из судебной практики
Пример №1. А был ли договор?
В одном из дел стороны обсуждали условия выполнения строительных работ через Telegram. Ответчик предоставил переписку, зафиксированную с помощью сервиса Вебджастис. В ней обсуждались сроки, объемы работ и отправка договора.
Суд признал эти данные допустимыми доказательствами, что подтвердило наличие договорных отношений между сторонами.
Пример №2. Разместил чужой материал без разрешения?
Истец — правообладатель тренд-аналитического проекта по сегменту женской одежды на сезон весна-лето 2025 года — обнаружил, что Ответчик разместил в своем Telegram-канале предложение о продаже файлов «Тренды Весна 2025» и «Тренды Весна-Лето 2025».
Истец провел контрольную закупку, в ходе которой был приобретен файл, полностью совпадающий с ее Трендбуком. После направления претензии ответчик добровольно выплатил 20 000 рублей, однако истец посчитала это недостаточным и обратилась в суд.
Для фиксации нарушения истец заключил договор на оказание правовых и технических услуг по сбору доказательств. С помощью автоматизированного сервиса был составлен нотариальный протокол осмотра доказательств, подтвердивший факт размещения ответчиком незаконного контента.
Пример №3. Нанесли ущерб деловой репутации?
Индивидуальный предприниматель опубликовала в своем Telegram-канале пост, содержащий обвинения в адрес Ассоциации РОО. Ассоциация сочла эти сведения ложными и наносящими ущерб ее деловой репутации.
Истец использовал нотариальный протокол для фиксации доказательств нарушения. Сервис помог зафиксировать скриншоты спорного поста.
Суд удовлетворил исковые требования, взыскав с Ответчика расходы, в том числе за сбор доказательств.
Вопрос-ответ
Переписку удалили, как еще можно зафиксировать?
Регулярно экспортируйте чаты. В Telegram есть функция «Экспорт истории чата» (в настройках чата → «Экспорт истории»). Сохраняйте файлы в облаке и фиксируйте их с помощью нотариуса или сервиса ShotApp.
Сколько это стоит?
Стоимость фиксации зависит от объема переписки. Минимальная цена — 990 рублей.
Сколько по времени занимает фиксация?
Фиксация занимает не более 5 минут.
А есть на мобильном устройстве?
Приложение доступно на iOS, Android и через расширение в браузере.