Контрольные закупки товаров в интернет

Если вам необходимо срочно произвести контрольную закупку товаров на каком-либо сайте или маркетплейсе, наши специалисты сделают это в кратчайшие сроки и предельно профессионально.


Мы занимаемся обеспечением доказательств уже почти 15 лет, и поэтому имеем огромный опыт в закупках контрафактной продукции, продукции нарушающей авторские или патентные права, а также исключительные права на товарные знаки и другие средства индивидуализации.


Контрольная закупка может быть оформлена нотариально или средствами автоматической фиксации ShotApp, если вы ограничены бюджетом или к этому располагают иные обстоятельства.

Минимальная стоимость закупки:

  • нотариальная закупка - 35 000 р.
  • закупка с использованием ShotApp - 10 000 р.


Контрольная закупка включает:

  • осмотр сайта, на котором предлагается к продаже контрафактный товар, фиксацию всей необходимой информации о товаре, а также процесса его приобретения
  • осмотр приобретенного и доставленного продавцом товара, включая фото/видео фиксацию информации о внешнем виде и свойствах товара.


В общей сложности в отношении одной закупки составляется два протокола автоматической фиксации или два протокола нотариального обеспечения доказательств.

По общему правилу в одну закупку мы включаем не более 5 товаров. Иные условия оговариваются индивидуально.

