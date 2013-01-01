Контрольные закупки товаров в интернет
Если вам необходимо срочно произвести контрольную закупку товаров на каком-либо сайте или маркетплейсе, наши специалисты сделают это в кратчайшие сроки и предельно профессионально.
Мы занимаемся обеспечением доказательств уже почти 15 лет, и поэтому имеем огромный опыт в закупках контрафактной продукции, продукции нарушающей авторские или патентные права, а также исключительные права на товарные знаки и другие средства индивидуализации.
Контрольная закупка может быть оформлена нотариально или средствами автоматической фиксации ShotApp, если вы ограничены бюджетом или к этому располагают иные обстоятельства.
Минимальная стоимость закупки:
- нотариальная закупка - 35 000 р.
- закупка с использованием ShotApp - 10 000 р.
Контрольная закупка включает:
- осмотр сайта, на котором предлагается к продаже контрафактный товар, фиксацию всей необходимой информации о товаре, а также процесса его приобретения
- осмотр приобретенного и доставленного продавцом товара, включая фото/видео фиксацию информации о внешнем виде и свойствах товара.
В общей сложности в отношении одной закупки составляется два протокола автоматической фиксации или два протокола нотариального обеспечения доказательств.
По общему правилу в одну закупку мы включаем не более 5 товаров. Иные условия оговариваются индивидуально.