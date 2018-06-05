Настоящая Политика конфиденциальности (далее — Политика) определяет порядок обработки и защиты персональной информации о Пользователях, которую Индивидуальный предприниматель Седых Евгений Николаевич ОГРНИП 314366803400088 (далее — Оператор), может получить от лиц, оформивших электронную заявку и/или заполнивших форму обратной связи на сайте https://www.webjustice.ru/, либо использовавших иные программные продукты и/или сервисы Оператора, либо обратившихся лично или посредством электронной почты по вопросам обеспечения доказательств в сети интернет, оказания юридических или иных услуг.

Перед использованием программных продуктов и/или сервисов Оператора, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями настоящей Политики конфиденциальности.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Персональные данные обрабатываются в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ.

1.2 Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

1.3 Обработка персональных данных осуществляется только с согласия субъекта персональных данных. Согласие Пользователя на обработку его персональных данных выражается посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого субъекта и позволяющих достоверно установить его волеизъявление.

1.4. Пользуясь программными продуктами и/или сервисами Оператора, Пользователь соглашается с тем, что:

а) Он ознакомился с условиями настоящей Политики в полном объеме до начала использования сервисов Оператора.

б) Начало использования Пользователем программных продуктов и/или сервисов Оператора в любой форме означает, что Пользователь принимает все условия настоящей Политики в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений.

в) Если Пользователь не согласен с условиями настоящей Политики конфиденциальности, ему следует незамедлительно прекратить любое использование программных продуктов и/или сервисов Оператора.

г) Политика (в том числе любая из ее частей) может быть изменена Оператором без какого-либо специального уведомления и без выплаты какой-либо компенсации в связи с этим. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте Оператора, размещенном по адресу https://www.webjustice.ru/, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

1.5. Принимая условия настоящей Политики, Пользователь выражает свое согласие на обработку Оператором данных о Пользователе в целях, предусмотренных настоящей Политикой, а также на передачу данных о Пользователе третьим лицам в случаях, перечисленных в настоящей Политике.

1.6. Принимая условия заключая настоящей Политики. Пользователь в случае предоставления им персональных данных третьих лиц, гарантирует что согласие этих лиц на такое предоставление и обработку получено, либо что обработка таких персональных данных осуществляется в связи с участием лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах и/или по иным основаниям, поименованным в части пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных данных».

2.СОСТАВ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. При заполнении электронной заявки или формы обратной связи на Сайте Пользователь предоставляет Оператору следующую информацию: Фамилия, Имя, Отчество, адрес электронной почты, контактный номер телефона

2.2. При ведении электронной переписки, заключении гражданско-правовых договоров Пользователь может предоставлять, если это необходимо, исходя из целей обработки персональных данных, кроме информации, указанной в п.2.1. настоящей Политики, сведения о месте работы, занимаемой должности, месте жительства, паспортных данных.

2.3. Предоставляя свои персональные данные Оператору, Пользователь соглашается на их обработку Оператором в соответствии с настоящей Политикой, в том числе в целях выполнения Оператором обязательств перед Пользователем в рамках исполнения различных договоров.

2.4. Письменным согласием Пользователя признается согласие на обработку персональных данных при работе с электронной заявкой, формой обратной связи на сайте Оператора, а равно иными формами на сайте Оператора; при ведении электронной переписки на электронный адрес info@webjustice.ru; при заключении гражданско-правовых договоров с Оператором. Такое согласие признается действием, однозначно идентифицирующим этого субъекта и позволяющим достоверно установить его волеизъявление на обработку персональных данных в соответствии с настоящей Политикой.

2.5. Запрещается предоставление Пользователем персональных данных третьих лиц без полученного от третьих лиц разрешения на такое распространение либо, если такие персональные данные третьих лиц не были получены самим Пользователем из общедоступных источников информации.

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Персональные данные обрабатываются Оператором в следующих целях:

3.1.1. идентификации стороны в рамках договоров между Пользователем и Оператором.

3.1.2. предоставления Пользователям услуг с использованием сервисов Оператора и дальнейшего совершенствования сервисов Оператора, разработки новых сервисов и оказания новых услуг.

3.1.3. реагирования на запросы Пользователей, информирования Пользователей о возможностях сервисов Оператора, его услугах, направления запросов, касающихся использования сервисов Оператора, получения его услуг.

3.1.4. выполнения маркетинговых задач продвижения услуг Оператора на рынке, проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

3.2. Настоящим Пользователь выражает свое согласие на передачу персональной информации о нем аффилированным лицам, партнерам Оператора, третьим лицам в целях, предусмотренных п. 3.1 настоящей Политики.

3.3. При необходимости использовать персональную информацию о Пользователе в целях, не предусмотренных настоящей Политикой, Оператор запрашивает согласие Пользователя на такие действия.

4. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕДАЧИ И ИНЫХ ВИДОВ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств автоматизации, осуществляется таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно было определить места хранения персональных данных (материальных носителей). Оператором установлен перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ. Обеспечивается раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает меры, исключающие несанкционированный доступ к персональным данным.

4.2. Обработка персональных данных, осуществляемая с использованием средств автоматизации, проводится при условии выполнения следующих действий: Оператор проводит технические мероприятия, направленные на предотвращение несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой информации; защитные инструменты настроены на своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным; технические средства автоматизированной обработки персональных данных изолированы в целях недопущения воздействия на них, в результате которого может быть нарушено их функционирование; Оператор производит резервное копирование данных, с тем, чтобы иметь возможность незамедлительного восстановления персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; осуществляет постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных.

5. ПРАВА ОПЕРАТОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1 Оператор имеет право отправлять информационные и сервисные сообщения на электронную почту и мобильный телефон Пользователя. Рекламные сообщения могут направляться с согласия Пользователя, выраженного посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого субъекта и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение таких сообщений.

6. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Субъект персональных данных имеет право:

- требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

- требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Оператором и источник их получения;

- получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о сроках их хранения;

- требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;

- обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его персональных данных;

- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке;

- отказаться от получения рассылочных материалов, рекламной и другой информации без объяснения причин отказа путем информирования Оператора о своем отказе посредством направления соответствующего письменного заявления на почтовый адрес по месту нахождения Оператора заказным письмом с уведомлением, либо на электронный адрес Оператора info@webjustice.ru;

- требовать получения иной информации, касающейся обработки его персональных данных, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ

7. ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

7.1. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, указанные в п.3.1 настоящей Политики. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению в случаях и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите персональных данных.

8.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется Оператором, либо уполномоченным им лицом.

8.4. Регулирование вопросов обработки персональных данных (в соответствии с понятием, заложенным ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ) лиц, являющихся соискателями, работниками (в том числе бывшими) Оператора, осуществляется Положением об обработке и защите персональных данных работников, утвержденных Оператором.

8.5. Актуальная редакция настоящей политики размещается на сайте Оператора https://www.webjustice.ru/politika-konfidencialnosti

Редакция от 05.06.2018