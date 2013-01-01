Нотариальное заверение сайтов и эл. почты онлайн

Сервис доступен для заявителей из любых регионов России, а также Белоруссии, Украины, Казахстана и других стран СНГ. Дистанционное обеспечение доказательств с 2013 года.
ЗАВЕРЕНО ПРОТОКОЛОВ ОСМОТРА
сайтов
эл.почты
документов
Как это работает?
Назначается нотариус, согласовывается стоимость и техзадание
Официальная оплата: онлайн или безналичный платеж
Нотариус готовит протокол и заверяет его
Курьер доставляет нотариальный протокол по указанному вами адресу.
Интернет-правосудие - это первый и единственный в России онлайн-сервис по дистанционному нотариальному обеспечению доказательств, размещенных в сети Интернет. Программный комплекс зарегистрирован в Роспатенте рег.№2018666835.
Проект является действующим резидентом Фонда "Сколково".
Сервис является связующим звеном между заявителями, которым требуется заверить информацию в сети Интернет, и подключенными к сервису нотариусами.
Срочное заверение в случаях, не требующих отлагательств, осуществляется в течении 2-х часов. В обычном режиме заверение занимает 1 рабочий день.
Доставка протоколов по Москве осуществляется курьерской службой в кратчайшие сроки - 1 р/день, по МО и регионам РФ 1-3 р/дня в зависимости от региона.
Система Вебджастис позволяет оперативно произвести нотариальное заверение информации в Интернет для Заявителей из любых регионов РФ, способствуя реализации основополагающих принципов правосудия - равноправию и состязательности сторон. Хотите правосудия, - тогда Вебджастис!
Часто задаваемые вопросы
Для того, чтобы облечь информацию в сети интернет в форму доказательства, такую информацию необходимо заверить нотариально. Заверение осуществляется в рамках нотариального действия по обеспечению доказательств, предусмотренного ст.102 Основ законодательства о нотариате. Чаще всего заверение информации в сети Интернет требуется в связи с рассмотрением споров, предметом которых является:
В нашем Блоге и в разделе Судебная практика мы регулярно публикуем информацию о реальных делах с применением нотариальных протоколов, созданных при помощи Вебджастис.
В настоящее время сложилась устойчивая судебная практика определившая, что информация в сети интернет представляется в суд в нотариально заверенном виде. Простые распечатки страниц сайта или электронной почты часто не принимаются судами в качестве допустимых доказательств, поскольку не позволяют достоверно установить, что такие распечатки соответствуют информации, размещенной в сети интернет, а также, что такая информация существовала в объективной форме на определенную дату или период времени, в особенности если представление таких доказательств осуществляется после предъявления иска.
Действующим законодательством установлен особый статус доказательств, полученных при помощи нотариуса. В соответствии со статьей 61 ГПК РФ и 69 АПК РФ, обстоятельства, установленные нотариусом, не нуждаются в дальнейшем доказывании, а следовательно такое доказательство изначально имеет "иммунитет" против возражений и доказательств Ответчика. Все остальные способы фиксации информации в интернет, рассматриваются судами наравне с доказательствами, представленными противоположной стороной.
Нотариальные протоколы, принимаются всеми судебными инстанциями на территории Российской Федерации, а также за ее пределами. Согласно положениям Минской Конвенции 1993 года протоколы, заверенные нотариусами на территории РФ, используются в качестве доказательства в судах стран СНГ, в т.ч. Украины, Белоруссии, Казахстана. Для использования протокола в ряде стран дальнего зарубежья требуется его апостилировать.
В разделе Судебная практика нашего сайта вы можете найти ссылки на реальные судебные дела, в которых в качестве доказательства были представлены нотариально заверенные протоколы осмотра доказательств в сети интернет с использованием Программного комплекса "Вебджастис".
Чтобы суды не просто принимали протоколы, но и могли данное доказательство исследовать и надлежащим образом оценить, нотариусы, подключенные к сервису, по нашей рекомендации печатают протоколы на качественной оборудовании для цветной лазерной печати Kyosera
Заверение информации в сети интернет оформляется нотариальным протоколом осмотра, который включает в себя:
Такой порядок осмотра позволяет обеспечить его достоверность и гарантировать, что осмотренные и включенные в протокол данные действительно отображались соответствующим сайтом на момент совершения нотариального действия, что не позволит в дальнейшем оспорить данное нотариальное действие.
Нотариус при помощи системы нотариального заверения "Вебджастис" сформирует проект нотариального протокола в отношении вашей заявки на заверение сайта, и вы сможете ознакомиться с данным документом до оплаты его заверения.
Протокол составляется в двух подлинных экземплярах, один из которых выдается заявителю, второй остается в делах нотариуса. Каждый экземпляр протокола прошивается, скрепляется печатью и подписью нотариуса, в протоколе также расписывается технический специалист, в случае его привлечения нотариусом.
В случае утраты заявителем своего экземпляра, у нотариуса возможно получить заверенную копию протокола из дел хранящихся.
В период карантина в связи с новой короновирусной инфекцией нотариальные протоколы обеспечения доказательств могут быть составлены в электронном виде и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса в соответствии со статьей ст. 44.2 Основ законодательства о нотариате. Электронная форма протокола позволит вам оперативно получить его и без лишних хлопот предоставить протокол в суд или арбитражный суд в электронном виде.
Пример протокола осмотра сайта и электронной почты.
Конечно сможете. Все расходы на собирание доказательств относятся к судебным издержкам, в том числе расходы на нотариальное обеспечение доказательств.
При обеспечении доказательств через сервис Интернет-правосудие | Вебджастис, вы получаете все необходимые документы для обоснования понесенных вами расходов и их взыскания с вашего оппонента по спору.
За годы работы сервиса, суды неоднократно выражали положительное мнение по вопросу возмещения расходов по организации сбора доказательств при помощи сервиса ВЕБДЖАСТИС.
Подробнее о взыскании расходов со ссылками на судебную практику, вы можете прочитать в нашем Блоге.
Для нотариального заверения информации в сети Интернет Ваше присутствие не потребуется.*
Мы все сделаем сами и передадим Вам заверенный протокол. Заявителем у нотариуса выступит представитель сервиса Вебджастис, действующий на основании соглашения о представлении ваших интересов при обеспечении доказательств.
Вам необходимо лишь оформить онлайн заявку и после получения доступа в личный кабинет системы нотариального заверения заполнить там необходимые данные:
Все документы оформляются в соответствии с действующим законодательством РФ с тем, чтобы Вы могли в дальнейшем подтвердить и взыскать расходы на обеспечение доказательств со своего противника по спору: договор, акт, кассовый чек, квитанция, БСО.
Для доставки документов потребуются: точный адрес доставки, ф.и.о. и мобильный телефон получателя по указанному адресу. Доставка в пределах Москвы и Московской области осуществляется за наш счет службой Mэйджер-Экспресс. Доставка в другие регионы осуществляется курьерской службой СДЭК за счет Заказчика.
Нет, каких-либо ограничений такого рода не существует. Вы не обязаны обращаться к определенному нотариусу или к нотариусу именно по вашему месту жительства, в вашем городе.
Для совершения нотариального действия по обеспечению доказательств заинтересованное лицо вправе обратиться к любому нотариусу на территории Российской Федерации, а нотариус вправе заверить любой сайт в сети интернет, независимо от его доменной зоны, принадлежности, места нахождения хостинга, заявителя или потенциального ответчика.
Нотариальные протоколы имеют равную силу на территории РФ, СНГ и других государствах независимо от того каким именно нотариусом они заверены (собственно как и любое другое нотариальное действие, например удостоверение доверенности или заверение копии документа). Для использования нотариального протокола за пределами СНГ необходимо произвести его апостилирование в соответствии с Гаагской Конвенцией от 05.10.1961 года.
Кроме этого, заверение информации в сети интернет относится к случаям когда обеспечение доказательств не терпит отлагательств и производится без уведомления потенциального противника по вашему спору.
Это позволяет оперативно заверить информацию в том состоянии, в котором она объективно существует, избежать ее модификации или удаления.
Минимальная стоимость протокола нотариального осмотра сайта составляет 7850 рублей, электронной почты - 9950 рублей. В данную сумму уже включен нотариальный тариф (госпошлина) и технико-правовая работа, а также курьерская доставка по Москве и Московской области.
Итоговая стоимость протокола зависит от количества объектов, подлежащих заверению.
К объектам заверения относятся подлежащие заверению страницы в сети интернет, файлы (документы), изображения, видеозаписи, аудиозаписи, электронные письма.
Перечень объектов, подлежащих заверению определяется Заявителем самостоятельно. Перечень объектов может быть скорректирован техническим специалистом сервиса в случае, когда в ходе нотариального осмотра требуется совершить дополнительные шаги, в частности когда для перехода к странице подлежащей заверению, необходимо открыть другие страницы в сети интернет.
Указанные обстоятельства определяются в ходе рассмотрения заявки, с тем чтобы стоимость осмотра была определена окончательно и не подлежала изменению.
Для предварительного расчета стоимости заверения воспользуйтесь нашим калькулятором
Оплата осуществляется способом, выбранным Заказчиком в процессе оформления заявки:
Срочное нотариальное заверение сайта или электронной почты осуществляется в течение 2-х часов с момента оплаты
Заверение в обычном режиме занимает 2 рабочих дня, с учетом технической работы, включающей подготовку проекта протокола и его заверение. Состав и внешний вид информации, подлежащей заверению фиксируется в протоколе в состоянии на дату нотариального заверения.
Заверение осуществляется в рабочие часы нотариусов с 10:00 до 17:00 по московскому времени. Заверение в нерабочее время, в праздничные и воскресные дни производится в исключительных случаях по согласованию с нотариусом.
Несложные заявки, поступившие в рабочие часы нотариуса, могут быть обработаны, а сам протокол заверен в течение текущего рабочего дня, при условии полной оплаты.
Готовые документы доставляются курьером по адресу, указанному заявителем:
Получение документов в наших офисах:
В комплект документов, выдаваемых заявителю после заверения, входит:
Да, можно. Никаких причин препятствующих этому ни с технической, ни с правовой точки зрения нет. В случае заверения нескольких сайтов в одном нотариальном протоколе последовательно выполняется один и тот же набор действий:
Протокол оформляется в прошитом и заверенном виде с подписями заявителя и нотариуса.
Да можно, но это зависит от наличия архивной копии соответствующей страницы во всемирной библиотеке интернет http://web.archive.org/. Русскоязычная версия - http://web-arhive.ru/
В случае, если архивная копия искомой страницы имеется, то заверение возможно. В этом случае в описательной части протокола указывается, что осматриваемая нотариусом страница представляет собой архивную копию искомой страницы страницы от такой то даты.
Заверение архивных копий сайтов необходимо например, при оспаривании регистрации товарного знака, когда необходимо доказать его фактическое использование до даты предоставления приоритета другому лицу, когда необходимо подтвердить длительность нарушения исключительных прав на объект интеллектуальной собственности, либо доказать размещение или отсутствие информации, которая в силу требований закона должна была быть размещена на соответствующем сайте (в сфере ЖКХ, на сайтах государственных или муниципальных органов, унитарных предприятий, акционерных обществ и т.п.), или напротив доказать размещение запрещенной информации (информации, порочащей честь и достоинство, деловую репутацию, недостоверная реклама и т.п.).
Кроме этого, возможно заверить индексы (кеш) поисковых систем (yandex.ru, google.ru).
В пределах небольшого срока поисковые системы хранят снимки проиндексированных роботом страниц и любой пользователь может посмотреть сохраненную копию.
Как правило это возможно в тех случаях, когда с момента удаления (изменения) искомой страницы прошло немного времени (не более 1-2 недель).
Да, заверение переписки в Вацап возможно. При заверении такой переписки обязательно участие владельца телефонного номера, привязанного к аккаунту, переписка с которого подлежит заверению.
Заверение осуществляется при помощи технических средств (персонального компьютера) нотариуса, через веб-интерфейс на официальном сайте WhatsApp
Авторизация может осуществляться удаленно, через личный кабинет сервиса ВЕБДЖАТИС. При авторизации используется специальный алгоритм авторизации WhatsApp с использованием смартфона Заявителя.
В остальном, заверение переписки в WhatsApp осуществляется по правилам заверения сайта.
Подробнее о том, как заверить переписку в WhatsApp читайте в нашем блоге.
Да, заверение переписки в Телеграм возможно.
Заверение осуществляется при помощи технических средств (персонального компьютера) нотариуса, через официальное приложение Telegram для персонального компьютера, либо через веб-версию Телеграм
Да, голосовые сообщения из мессенджеров заверяются как аудиофайлы. Файлы голосовых сообщений записываются на оптический диск в двух экземплярах. Диски опечатываются и подшиваются один к протоколу, хранящемуся в делах нотариуса, второй - к протоколу, выдаваемому Заявителю.
Нотариальное заверение Instagram (Инстаграм) возможно. Чаще всего, заявителям требуется, чтобы нотариус заверил профиль пользователя Инстаграм и/или отдельные публикации (фотографии) пользователя с комментариями или без таковых. Подробнее о заверении инстаграм и других социальных сетей.
Да, заверение переписки в социальных сетях возможно. Для заверения такой переписки необходима авторизация из-под учетной записи Заявителя.
В случае заверения публичных (общедоступных) страниц в социальной сети, авторизация не требуется.
В ходе такого осмотра возможно заверение фото и видео информации, размещенной на соответствующих страницах социальной сети.
В остальном, заверение переписки в социальных сетях почти не отличается от заверения страниц других сайтов.
Да, нотариусы осуществляют заверение электронной переписки на различных почтовых сервисах. Для заверения такой переписки необходима авторизация из-под учетной записи Заявителя.
В ходе заверения переписки возможно заверение вложенных файлов (документов) с приобщением их распечаток к нотариальному протоколу.
В случае если количество или печатный объем сложенных файлов (документов) является значительным, рекомендуем заверить такие вложения путем их записи на электронный носитель, который приобщается к нотариальному протоколу осмотра переписки. Так вы сможете избежать излишних расходов на заверение, но при этом зафиксировать важную для вас информацию в полном объеме.
Также возможно заверение корпоративной почты, но при условии доступа к соответствующему почтовому ящику через веб-интерфейс с технических средств (компьютера) нотариуса.
Да, заверение исходного кода страницы сайта возможно. Довольно часто заверение html кода страницы сайта (разметки сайта) требуется по делам о защите интеллектуальных прав, например для того, чтобы подтвердить наличие автоматической переадресации (редиректа), использования определенного скрипта, заимствование дизайна и верстки сайта, продвижения сайта в поисковых системах по определенным запросам (ключевым словам) и т.п.
Как правило, заверение исходного кода страницы сайта производится одновременно с заверением самой html страницей, отображаемой браузером.
Подробнее об особенностях заверения html-кода интернет-страницы читайте в нашем блоге.
Заверение метаданных фотографии, размещенной в сети интернет возможно. Наиболее значимые сведения, предусмотренные стандартом EXIF, которые используются при рассмотрении судебных споров, являются:
Чаще всего заверение exif требуется для защиты авторских прав фотографа на фотоснимок. Подробнее о заверении EXIF читайте в нашем блоге
Чтобы использовать нотариально заверенный протокол в качестве доказательства за пределами Российской Федерации, необходимо апостилировать протокол после его заверения.
Апостиль - международная стандартизированная форма заполнения сведений о законности документа для предъявления на территории стран, признающих такую форму легализации. Отметка «Апостиль» ставится на подлинники документов.
Апостилирование нотариальных и иных документов на территории России осуществляет Министерство юстиции РФ.
Большинство мировых держав являются участниками Гаагской конвенции 1961, устанавливающей порядок апостилирования, легализации официальных документов.
С отдельными странами у России заключены договоры о взаимном признании официальных документов без апостилирования, при наличии заверенного перевода на государственный язык второй стороны:
Страны СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Украина), Албания, Алжир, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Испания, Кипр, КНДР, Куба, Латвия, Литва, Македония, Монголия, Панама, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Тунис, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония.
Да, конечно протокол нотариального осмотра информации в сети интернет, заверенный российским нотариусом должен быть принять в судах Казахстана и судах большинства других стран, входящих в СНГ. Нотариальные протоколы и другие нотариальные акты (действия) действительны и не нуждаются в каком-либо дополнительном удостоверении в силу статьи 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993.
Данная конвенция подписана и обязательна для применения в следующих странах: Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Республика Армения, Украина, Кыргыская Республика, Республика Молдова, Азербайджанская Республика, Грузия, Туркменистан.
Учитывая, что русский язык применяется в Казахстане наравне с государственным, нотариальные протоколы обеспечения доказательств, заверенные в России, не нуждаются в переводе и могут быть представлены в суд в исходном виде.
При этом следует принять во внимание, что если дело уже находится в производстве суда на территории Республики Казахстан, то в соответствии с пунктом 2 статьи 98 Закона РК "О нотариате" обеспечение доказательств казахским нотариусом невозможно, однако это не исключает возможности легально произвести заверение информации у нотариуса на территории Российской Федерации и представить такой нотариальный протокол в суд Казахстана.
Полагаем, что нотариус не может заверять заблокированный ресурс (сайт или интернет-страницу), внесенный в реестр Роскомнадзора, доступ к которому ограничен на основании решения суда.
Представляется, что с учетом положений ГПК РФ, нотариальный протокол составленный в отношении заблокированного ресурса, не может быть признан допустимым доказательством.
Вместе с тем, в случае если сайт заблокирован в России, но не заблокирован, например в Казахстане, то казахский нотариус сможет правомерно произвести заверение такой информации, что не приведет к нарушению закона при собирании доказательств.
В соответствии со статьей 13 Минской конвенции от 22 января 1993 года нотариальные протоколы и другие нотариальные акты (действия) выполненные на территории любой страны - участника конвенции действительны на территории остальных и не нуждаются в каком-либо дополнительном удостоверении.
Учитывая изложенное, Вы без проблем сможете использовать в российском суде нотариальный протокол, составленный нотариусом Республики Казахстан.
Для заверения заблокированного сайта просто оформите онлай-заявку на заверения сайта нотариусом в Казахстане
Да, заверение информации, размещенной в сети Интернет на иностранном языке возможно как с переводом так и без перевода на русский язык. Стоимость нотариально заверенного перевода зависит от объема переводимой информации и определяется после оформления онлайн-заявки на обеспечение доказательств.
Чаще всего заверению подлежит информация с различных сайтов на английском языке, но возможно заверение перевода с других языков.
Заверение сайта на иностранном языке с переводом на русский язык особенно актуально в отношении информации, размещенной на официальных сайтах органов зарубежных государств, осуществляющих ведение различных государственных реестров: реестры и регистры юридических лиц, торговые, коммерческие и судебные реестры. Нередко требуется заверить публикации и документы различного рода, размещенные на иностранных сайтах.
Заверение сайтов без перевода на иностранный язык может понадобиться, например, в том случае, если данный протокол требуется заявителю для представление в судебный орган иностранного государства, для которого язык заверяемого сайта является официальным. Вероятнее всего, в этом случае напротив потребуется апостилирование и перевод Протокола в части выполненной на русском языке на язык страны предъявления документа.
В каждом конкретном случае при обращении за обеспечением доказательств нотариус определяет возможность заверения информации в сети Интернет. В определенных случаях нотариус может отказать в заверении информации.
Анализируя общие основания для отказа в совершении нотариальных действий, установленные статьей 48 Основ законодательства о нотариате, применительно к обеспечению доказательств, необходимо обратить внимание на следующие основания для отказа:
Кроме этого, в соответствии с пунктом 2.1.3. Кодекса профессиональной этики нотариусов в РФ нотариус может отказать в совершении нотариального действия, если у него имеются сомнения в законности данного действия и это сомнение не удалось разрешить до его совершения.
Полагаем, что нотариус может отказать в обеспечении доказательств в случае если информация, подлежащая осмотру, противоречит принципам нравственности и морали (нецензурная лексика, порнографические материалы и т.п.). Безусловно при определении возможности заверения таких доказательств принимаются во внимание конкретные обстоятельства, путем противопоставления потребности заявителя в защите его прав содержимому заверяемой информации.
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