Нотариальное заверение сайтов и эл. почты онлайн

Сервис доступен для заявителей из любых регионов России, а также Белоруссии, Украины, Казахстана и других стран СНГ. Дистанционное обеспечение доказательств с 2013 года.

ЗАВЕРЕНО ПРОТОКОЛОВ ОСМОТРА

  • 4170

    сайтов

  • 1328

    эл.почты

  • 7968

    документов

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Как это работает?

1. Заявка

Назначается нотариус, согласовывается стоимость и техзадание

2. Оплата

Официальная оплата: онлайн или безналичный платеж

3. Заверение

Нотариус готовит протокол и заверяет его

4. Выдача

Курьер доставляет нотариальный протокол по указанному вами адресу.

Почему Вебджастис?

Интернет-правосудие - это первый и единственный в России онлайн-сервис по дистанционному нотариальному обеспечению доказательств, размещенных в сети Интернет. Программный комплекс зарегистрирован в Роспатенте рег.№2018666835.

Проект является действующим резидентом Фонда "Сколково".

Сервис является связующим звеном между заявителями, которым требуется заверить информацию в сети Интернет, и подключенными к сервису нотариусами.

Срочное заверение в случаях, не требующих отлагательств, осуществляется в течении 2-х часов. В обычном режиме заверение занимает 1 рабочий день.

Доставка протоколов по Москве осуществляется курьерской службой в кратчайшие сроки - 1 р/день, по МО и регионам РФ 1-3 р/дня в зависимости от региона.

Система Вебджастис позволяет оперативно произвести нотариальное заверение информации в Интернет для Заявителей из любых регионов РФ, способствуя реализации основополагающих принципов правосудия - равноправию и состязательности сторон. Хотите правосудия, - тогда Вебджастис!

Часто задаваемые вопросы

1 Для чего необходимо нотариально заверять информацию в сети Интернет?
2 В чем преимущество нотариальных протоколов заверения скриншотов в качестве доказательства в суде?
3 Каким документом оформляется обеспечение доказательств в сети интернет (сайт, электронная переписка)?
4 Смогу ли я взыскать в суде расходы на заверение, выполненное при помощи сервиса Вебджастис?
5 Потребуется ли мое присутствие у нотариуса при заверении?
6 Имеются ли территориальные или иные ограничения для нотариусов по заверению скриншотов?
7 Сколько стоит заверить сайт / электронную почту ?
8 Каким образом осуществляется оплата?
9 В какой срок осуществляется нотариальное заверение скриншотов? Каким образом я получу готовые документы?
10 Какие документы я получу по итогам заверения?
11 Можно ли включить в один нотариальный протокол несколько интернет-страниц с различных сайтов?
12 Можно ли заверить архивную копию страницы сайта, которого уже нет?
13 Можно ли заверить переписку в месенджере WHATSAPP?
14 Можно ли заверить переписку в месенджере Telegram?
15 Можно заверить голосовые сообщения из переписки WhatsApp?
16 Заверяет ли нотариус Instagram?
17 Можно ли заверить переписку в Одноклассниках, ВКОНТАКТЕ и FACEBOOK?
18 Можно ли заверить электронную переписку на почтовых сервисах mail.ru, yandeх.ru, gmail.com и др.?
19 Можно ли заверить исходный (html) код страницы сайта?
20 Можно ли нотариально заверить метаданные EXIF фотографии?
21 Можно ли использовать протокол, заверенный российским нотариусом, в других странах?
22 Примут ли протокол, составленный российским нотариусом в суде Казахстана?
23 Как заверить у нотариуса заблокированный сайт (интернет-страницу)?
24 Можно ли заверить информацию в Интернет на иностранном языке с нотариальным переводом на русский язык?
25 Может ли нотариус отказать в обеспечении доказательств?

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