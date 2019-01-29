Как использовать переписку в WhatsApp в качестве доказательства в суде | ВебДжастис

C каждым днем мы все чаще ведем деловую переписку в мессенджерах, обмениваемся документами, заказываем услуги и сообщаем о результатах проделанной работы, просим в долг или обещаем вернуть деньги, ссоримся, ругаемся, отрицаем или признаемся...





Случается так, что кроме сообщений в мессенджере подтвердить наличие неких договоренностей, обязательств или их изменение нечем. И когда возникают проблемы с лицом, входящим в список ваших контактов, он или она уже не станет подтверждать, что указанные договоренности или обязательства имели место или напротив будет утверждать о неких иных несуществующих обстоятельствах.





Что делать в такой ситуации? Является ли переписка в WhatsApp доказательством в суде?





Чтобы использовать переписку Вацап в суде, значимые сообщения следует облечь в письменное доказательство, заверив переписку в мессенждере у нотариуса.





Заверение Воцап производится не с телефона заявителя, а с использованием официальной веб-версии мессенджера, с компьютера нотариуса. Смартфон нужен лишь для авторизации. Онлайн-версия мессенджера предусматривает специальную процедуру авторизации путем сканирования qr-кода со смартфона, на котором установлено ваше приложение WhatsApp.





После авторизации, нотариусу становятся доступны для обозрения список контактов, сообщения и прочая информация, имеющаяся в интерфейсе мессенджера. Для фиксации необходимых сообщений нотариус использует меню и другие интерфейсы навигации мессенджера и специальное программное обеспечение для выполнения снимков экрана.





При заверении переписки в любом мессенджере целесообразно просить нотариуса о том, чтобы кроме заверения необходимых сообщений были также заверены сведения о владельце профиля и сведения из профиля другого участника переписки. При этом следует иметь ввиду, что не всегда в профиле помимо имени пользователя доступна информация с номером телефона, а также корректное фото. Если телефон и фото есть - отлично, так как это дополнительный способ дальнейшей идентификации пользователя (участника переписки). Если нет, то это не является препятствием для заверения, и может влиять не на достоверность такого заверения, а на относимость данного доказательства к предмету вашего спора.





Важно понимать, что проверка доказательств обеспечиваемых нотариусом в порядке совершения нотариального действия, предусмотренного ст.102-103 Основ законодательства о нотариате, на предмет относимости к предмету вашего спора, нотариусом не производится, так это не входит в его компетенцию, и по сути является задачей по представлению и оценке доказательств. Данные вопросы входят в задачи юриста или адвоката, представляющего интересы в соответствующем деле, и суда, рассматривающий данный спор.





Если в ходе переписки происходил обмен документами (файлами), имеющими значение для вашего спора, не забудьте сообщить нотариусу о необходимости скачать заверить такие документы, приобщив к нотариальному протоколу.







Можно ли заверять переписку, если в ней имеются персональные данные?





Да возможно, но при соблюдении определенных условий.





Условия обработки персональных данных при работе с сервисом "Вебджастис" регулируются соответствующей Политикой конфиденциальности в соответствии с которой Пользователь выражает свое согласие на обработку своих персональных данных, а в случае предоставления Пользователем персональных данных третьих лиц, он гарантирует что согласие этих лиц на такое предоставление и обработку получено, либо что обработка таких персональных данных осуществляется в связи с участием лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах и/или по иным основаниям, поименованным в части пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных данных».





В отношении обработки персональных данных нотариусом, в том числе при обеспечении доказательств заслуживает внимания Письмо Федеральной нотариальной палаты от 23 декабря 2011 г. № 2515/07-17 О применении положений Федерального закона «О персональных данных».





Так, согласно пункту 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» обработка персональных данных допускается в случаях, если она необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей. Как представляется, обработка персональных данных осуществляется только с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в случаях не указанных в части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных».





Обработка персональных данных осуществляется нотариусом в обязательном порядке при установлении личности обратившегося для совершения нотариального действия лица (статья 42 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате), внесении записей в реестр при регистрации нотариального действия (статья 50 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). Невозможность (в силу непредоставления гражданином документов) выполнения нотариусом указанных действий является основанием для отказа гражданину в совершении нотариального действия в соответствии со статьей 48 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.





Учитывая изложенное, действия нотариуса по обработке персональных данных обратившегося гражданина осуществляются в целях выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на нотариуса полномочий, что соответственно не требует согласия этого гражданина на обработку его персональных данных.





Относительно обработки и указании в нотариально оформляемых документах персональных данных лиц, полученных не от самих субъектов персональных данных, а от других лиц (в том числе от заявителя в ходе обеспечения доказательств при осмотре электронной переписки) необходимо отметить следующее.





Согласно части 8 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» персональные данные могут быть получены оператором от лица, не являющегося субъектом персональных данных, при условии предоставления оператору подтверждения наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 указанного Закона.





Учитывая изложенное, представляется, что нотариусом могут быть получены от обратившегося к нему лица персональные данные, касающиеся других лиц (поверенных, других наследников), если это необходимо для выполнения его полномочий по совершению нотариального действия.





При осмотре и заверении переписки в Вацап и других мессенджерах, а равно с использованием электронной почты нотариус отбирает у Заявителя расписку о том, что он гарантирует что согласие третьих лиц на предоставление и обработку персональных данных получено, либо что обработка таких персональных данных осуществляется в связи с участием лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах и/или по иным основаниям, поименованным в части пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных данных»





Необходимо ли оповещать второго участника переписки о нотариальном заверении ?







Учитывая, что большинство мессенджеров позволяют участникам переписки удалять и редактировать сообщения, а сама информация хранится и осматривается с использованием сети Интернет, то имеются все основания применять к осмотру электронной переписки общие правила обеспечения доказательств в сети Интернет.





Это означает, что при обеспечении таких доказательств нотариус вправе не извещать о времени и месте обеспечения доказательств других участников переписки, так как это может привести к утрате доказательства, за обеспечением которого к нотариусу обратился заявитель, вследствие чего заявитель лишится возможности доказать в суде факт нарушения своего права.

Подробнее об извещении заинтересованных лиц при обеспечении доказательств вы можете прочитать в публикации Заверить сайт это дорого?





В каких категориях дел может применяться переписка из WhatsApp?





Переписка в Вацап используется сторонами в самых различных спорах, но чаще всего:

в связи с выдачей займов без договора

по трудовым спорам

по спорам, связанным с заключением, исполнением и расторжением различных договоров

по семейным спорам

по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации





Сколько времени занимает заверение переписки в WhatsApp?





С использованием онлайн-сервиса Вебджастис нотариальное заверение переписки в WhatsApp (Воцап) занимает 1 рабочий день. Заверение сообщений в Вацап производится по правилам заверения интернет-страниц. Для заверения оформите онлайн-заявку.





Стоимость заверения зависит от объема переписки, подлежащей заверению. Минимальная стоимость нотариального протокола осмотра переписки Вотсап в настоящее время составляет около 11000 р. Чтобы рассчитать стоимость заверения WhatsApp воспользуйтесь нашим калькулятором.











Как правильно зафиксировать переписку в WhatApp самостоятельно без нотариуса?







Альтернативным способом протоколирования электронной переписки является специальные автоматизированные сервисы. В России есть такой сервис, запущенный на технологиях Вебджастис. Для фиксации содержимого переписки в Ватсап или другом мессенджере используется специальное мобильное приложение ShotApp.







Установив приложение на свой телефон, вы запускаете его и выполняете скриншоты нужных фрагментов переписки. ShotApp само определяет мессенджер, переписку из которого вы фиксируете. Для подтверждения достоверности переписки, приложение запрашивает необходимые данные о мобильном устройстве, сверяет время с сервером точного времени, ставит на снимка экрана штампы времени и выполняет иные действия в автоматическом режиме.





В конечном счете система формирует автоматизированный протокол (отчет) фиксации информации на мобильном устройстве. Данный документ включает все необходимые данные для признания его письменным доказательством и имеет процедуру проверки судом или иным заинтересованным лицом на предмет его достоверности.





Протокол и снимки экрана хранятся сервисом в течении 5-ти лет, равно как и дела в архиве нотариуса. Подробнее о самостоятельной фиксации ватсап-переписки читайте тут.





Приложение доступно для устройств с ОС Android

























@Daddy_Lawyer

