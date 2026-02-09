Публикации
Возврат аванса при срыве мероприятия: взыскали неосновательное обогащение
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел спор между заказчиком и музыкальным коллективом «Нейромонах Феофан», о возврате аванса в результате отменены мероприятия. Интересы истца представляла юридическая команда WEBJUSTICE.
Как правильно заверить (зафиксировать) переписку в сети
Возникает закономерный вопрос: как заверить переписку из интернета, чтобы она имела юридическую силу в суде, государственных органах или при решении споров с компаниями?
Пошаговая инструкция: как заверить переписку с помощью ShotApp
Переписка в мессенджере - доказательство даже если это не предусмотрено договором
Разобрали интересное дело, почти дошедшее до ВС РФ. Спойлер: прогресс — это лучшее, а не только новое.
Переписка whatsapp - доказательство в суде?
Как использовать электронную переписку в качестве доказательства? В каком виде ее представить в суд, чтобы это являлось письменным доказательством? Эти вопросы все чаще и чаще беспокоят пользователей Ватсап. Для этого есть разные варианты. В этой публикации расскажем об одном из наиболее доступных и простых.
Электронная почта - доказательство в суде?
Как победить своих оппонентов при помощи электронной переписки и какое доказательственное значение имеют электронные письма? Где подстелить соломку и самому не попасть в капкан? Делимся секретами, добытыми из реальных кейсов. Полагаясь на свой опыт и знания, накопленные за 7 лет обеспечения доказательств, даем практические советы. Велкам!
Особенности заверения переписки в WhatsApp
Одним из самых популярных мессенджеров для мгновенного обмена сообщениями, изображениями и файлами является приложение WhatsApp. В данной публикации расскажем о некоторых особенностях процедуры заверения переписки в Вацап. Дадим несколько советов, на что обратить внимание.