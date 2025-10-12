Как правильно заверить переписку для суда: пошаговая инструкция | ВебДжастис

Как правильно заверить переписку для суда: пошаговая инструкция
Шаг 1: Выберите инструмент фиксации
Сайт https://www.shotapp.ru/.
Расширение для браузера https://chromewebstore.google.com/detail/shotapp-desktop-pro/mpjlflflalhkkdifhejdphepjlbfjjdm?hl=ru
Приложение на IOS/Androd
RuStore: https://www.rustore.ru/catalog/app/legal.screensho...
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=legal.screenshot.app
APP Store: https://apps.apple.com/tm/app/shotapp-%D0%B4%D0%BE...
Шаг 2 Откройте диалог
Откройте нужный диалог в мессенджере или социальной сети. Прокрутите его так, чтобы в кадр попали все существенные части разговора: аватарки и имена собеседников, даты, время сообщений и, конечно, сам текст. Если переписка длинная, сделайте несколько последовательных скриншотов.
Шаг 3: Создайте скриншот
ShotApp автоматически добавит в протокол важнейшие элементы:
- Текущая дата и время по надежному источнику.
- URL-адрес, подтверждающий источник фиксации.
Шаг 4: Оплатите и зафиксируйте доказательства
После создания скриншота сервис сформирует протокол, который можно направить в суд
Что фиксировать особенно внимательно?
- Профили собеседников: Убедитесь, что на скриншоте видны фотографии, имена/фамилии или номера телефонов.
- Дата и время сообщений: Это критически важно для установления хронологии событий.
- Контекст: Не вырывайте фразы из общего диалога. Суд должен понять логику разговора.