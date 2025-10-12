Как правильно фиксировать переписку для суда: гайд по электронным доказательствам | ВебДжастис

В современном мире переписка в мессенджерах, социальных сетях и по электронной почте стала неотъемлемой частью общения, в том числе делового. Нередко такие диалоги содержат важные договоренности, условия сделок или, к сожалению, доказательства нарушений.





В целом суды принимают скриншоты, выполненные самостоятельно, но как всегда есть нюанс…





Простого скриншота, сделанного кнопкой Print Screen, часто бывает недостаточно. Оппонент может заявить, что снимок был отредактирован, а данные на нем — сфальсифицированы. Порой скриншот не позволяет сформировать доказательство, отвечающее требованию полноты, и например может потребоваться запись экрана. Чтобы доказательство было неоспоримым, его нужно правильно зафиксировать. Разберем несколько способов фиксации доказательств









Самостоятельная фиксация

Скриншоты и другие формы самостоятельной фиксации информации кажутся удобным способом сбора доказательств. Однако в суде такие материалы нередко оцениваются критически, например если они не содержат обязательных атрибутов: точной даты, времени, URL и технических метаданных. В случае активного противостояния процессуального оппонента или дотошности суда, в отсутствие технических данных, подтверждающих достоверность зафиксированной информации, скриншота может оказаться недостаточно, а сбор дополнительных доказательств будет затруднен если они удалены или изменены в первоисточнике.









Рекомендации по фиксации переписки из мессенджеров





При самостоятельном сборе доказательств в виде переписки из мессенджеров (таких как WhatsApp, Telegram, Max, ВКонтакте, Одноклассники, Viber и др.) крайне важно соблюдать несколько ключевых правил, чтобы суд мог признать такие доказательства допустимыми и относимыми к делу.





Что необходимо фиксировать в первую очередь:

Профили участников переписки. Перед тем как делать скриншоты самой переписки, обязательно зафиксируйте страницы или профили собеседников (в том числе свой). На снимке должны быть видны:

Имя и фотография профиля.

Номер телефона или иной уникальный идентификатор (например, username в Telegram, Id в ВКонтакте).

Не будет лишним перейти в настройки телефона и зафиксировать сведения о вашем телефоне и телефонном номере.

Эта информация позволяет суду установить, что переписка велась именно с конкретным лицом (ответчиком или истцом).

Полный текст переписки без изъятий. Фиксируйте всю цепочку сообщений по интересующему вас вопросу. Нельзя удалять отдельные реплики, даже если они кажутся незначительными или невыгодными. Несоблюдение критерия полноты может быть использовано противоположной стороной для оспаривания доказательства и усложнит процесс доказывания.

Демонстрация непрерывности и хронологии. При выполнении скриншотов ленты переписки придерживайтесь следующего метода:

На каждом последующем скриншоте захватывайте последнее сообщение с предыдущего.

Это наглядно демонстрирует, что переписка не редактировалась, и между ее частями нет временных разрывов или изъятий.





Типичные проблемы при самостоятельной фиксации и их решение:

Многие сталкиваются с техническими сложностями, которые могут привести к признанию доказательств недопустимыми, не относимыми или их критической оценке.

Проблема 1: Фиксация только текста переписки без профилей.

Последствие: С высокой степенью вероятности суд не примет такие скриншоты, так как невозможно установить личность второго участника диалога.

Решение: Всегда начинайте с фиксации профиля.

Проблема 2: Системные ограничения в мессенджерах (на примере WhatsApp).

Суть проблемы: В мобильном приложении WhatsApp невозможно одновременно в одном кадре сделать скриншот и имени профиля с номером телефона, и начала переписки. При прокрутке экрана информация о профиле скрывается. А также, с мобильной версии на телефонах с системой Android политика конфиденциальности не дает снимать профиль собеседника.

Решение: Использование специализированной программы ShotApp. Её встроенные функции позволяют обойти это ограничение:

- Функция записи экрана: Можно записать видео, где вы поочередно открываете профиль собеседника, а затем прокручиваете всю переписку. Затем из видео можно экспортировать скриншоты ключевых моментов.



-Фиксация через WhatsApp Web: Использование программы ShotApp Desktop для фиксации переписки в веб-версии мессенджера (web.whatsapp.com). В браузере нет ограничений на ширину экрана и на политики конфиденциальности, что позволяет легко зафиксировать и профиль, и всю переписку в полном объеме, обеспечивая максимальную достоверность и полноту доказательств.

Проблема 3: Своевременная фиксация сообщений

В отличие от некоторых мессенджеров (например, WhatsApp, где функция удаления сообщения действует только для отправителя или лишь в течение короткого времени для всех), в Telegram собеседник может в одностороннем порядке и без временных ограничений удалить любые сообщения как со своего устройства, так и с вашего. Это означает, что важное доказательство может быть безвозвратно утрачено в любой момент.



Решение: Не откладывайте фиксацию: как только возникла конфликтная ситуация или переговоры подошли к ключевой точке, сразу же зафиксируйте диалог, соблюдая все указанные выше правила (профили, полнота, непрерывность). Промедление может лишить вас основного доказательства, и восстановить переписку будет невозможно. Проактивная фиксация — это единственный надежный способ обезопасить себя от подобных рисков.

Соблюдение этих правил значительно повысит шансы на то, что ваша переписка будет признана судом в качестве надлежащего доказательства.





Плюсы самостоятельной фиксации:

Бесплатно: не нужно ничего платить

Доступно: не нужно никуда ходить





Минусы самостоятельной фиксации:

Отсутствие формальных признаков: без даты, времени и URL доказательство не считается достоверным. А для доказательств на смартфонах кроме прочего важно понимать в каком именно приложении они выполнены.

Сомнительная подлинность: невозможно установить, отсутствие случайной или преднамеренной подмены данных.

Высокий риск фальсификации: редактирование изображений снижает доверие суда.

Трудоемко: чтобы подготовить скриншот, который будет соответствовать всем требованиям и будет удобен для восприятия суда, необходимо будет потратить много времени.





Рассмотрим пять реальных судебных кейсов, в которых суд отказался принять скриншоты в качестве доказательств. Эти примеры наглядно показывают, почему самостоятельная фиксация информации без соблюдения формальных требований может оказаться бесполезной в юридическом процессе.





Первый случай — Дело № А40-124668/2021 (Арбитражный суд г. Москвы). Истец предоставил распечатки переписки из WhatsApp в подтверждение условий договоренности. Позиция суда: Суд отказался прилагать распечатки к материалам дела, указав, что «на представленных скриншотах отсутствуют сведения, позволяющие идентифицировать лицо, с которым велась переписка (номер телефона, фото профиля, имя аккаунта)». Суд отметил, что скриншоты были сделаны фрагментарно, а отображаемое имя в чате могло быть произвольно изменено пользователем.





Во втором деле — Решение Ленинского районного суда г. Кемерово (гражданское дело № 2-100/2022). Истец ссылался на переписку в Viber в качестве доказательства получения устного согласия на определенные действия. Позиция суда: В удовлетворении исковых требований отказано, в том числе потому, что «представленные истцом скриншоты переписки не содержат информации о номере телефона и профиле собеседника, в связи с чем не могут служить надлежащим доказательством совершения действий со стороны ответчика».





Третий кейс постановление Арбитражного суда Московского округа № Ф05-1043/2022 по делу № А41-12345/2021. Компания пыталась взыскать долг по расписке, подкрепляя факт переговоров скриншотами из Telegram. Позиция суда: Суд не принял скриншоты, так как они были «представлены в виде простой распечатки, не удостоверенной нотариусом или лицом, имеющим доступ к электронному носителю информации для его осмотра в судебном заседании». Суд подчеркнул, что для приобщения таких доказательств необходимо было составить протокол осмотра электронного носителя (ст. 72 АПК РФ) или заверить скриншоты нотариально в порядке ст. 102 Основ законодательства о нотариате (нотариальный протокол осмотра доказательств).





В четвёртом случае рассматривалось дело АС города Москвы, № А40-286373/2024 о нарушении авторских прав на изображение. Истец представил скриншоты сайта, где, по его мнению, незаконно использовалась его работа. Однако суд установил, что изображения не были заверены и не содержали URL, даты и времени. Без этих данных невозможно было определить, кто разместил контент и когда. Как следствие, доказательства были признаны недопустимыми. Этот случай подчёркивает: без заверения и технических метаданных скриншот не имеет юридической силы.





Наконец, в деле о споре по договору на разработку сайта АС города Москвы, № А40-222860/2024 ответчик попытался подтвердить факт отправки акта выполненных работ, представив скриншот переписки в мессенджере. Однако изображение не содержало технических данных — таких как время, идентификаторы сторон, подтверждение получения. Несмотря на то, что суд признал деловую переписку в мессенджерах обычной практикой, без подтверждающих метаданных скриншот не был принят. Этот пример показывает: даже привычные каналы коммуникации требуют надлежащей фиксации, если речь идёт о доказательствах в суде.





Итог: Скриншоты — удобный инструмент, но их доказательная сила зависит от правильного оформления. Без даты, времени, URL и метаданных такие материалы легко оспариваются и часто не принимаются судом. Чтобы избежать отказа, рекомендуется использовать нотариальное заверение или автоматизированную фиксацию, о которой пойдет речь далее









С помощью нотариуса

Когда возникает необходимость зафиксировать переписку в мессенджере для последующего использования в суде, одним из самых надёжных способов становится обращение к нотариусу. В отличие от самостоятельных скриншотов, нотариальный протокол осмотра обладает полной юридической силой и признаётся судами как допустимое доказательство.





Процедура проходит следующим образом: нотариус лично переходит на указанный сайт или открывает нужную страницу, проводит осмотр и фиксирует все важные параметры. В составляемом протоколе указываются точный URL, дата и время доступа, а также описание содержимого. К документу прикладываются скриншоты или распечатки, подтверждающие зафиксированную информацию. В завершение нотариус заверяет протокол своей подписью — простой или электронной.





Такой подход обеспечивает достоверность и подлинность доказательства, что особенно важно при судебных спорах, где критически важны детали и точность фиксации.





Преимущества нотариального заверения:

допустимое доказательство в суде

Учитывается даже при сложных спорах (авторские права, договоры, корпоративные конфликты)

Можно зафиксировать не только сайты, но и переписку, видео, публикации в социальных сетях

Недостатки:

Высокая стоимость: от 3000 до 15 000 рублей за один протокол

Требует записи, времени и личного визита — не всегда возможно оперативно

Нотариусы не работают с доказательствами, размещёнными в запрещённых на территории РФ ресурсах



Таким образом, нотариальное заверение — это формализованный, но надёжный способ зафиксировать цифровую информацию для последующего использования в юридических целях.





Компания Webjustice создала свой сервис нотариального дистанционного обеспечения доказательств, где не выходя из дома, можно получить свой протокол









Через автоматизированный сервис фиксации электронных доказательств ShotApp





Если необходимо зафиксировать цифровую информацию —переписку в мессенджере, или электронной почте — для последующего использования в суде, эффективным решением становится использование автоматизированного сервиса ShotApp.





Как работает ShotApp





ShotApp автоматизирует процесс фиксации цифровых доказательств. Сервис самостоятельно открывает указанные страницы, делает скриншоты, записывает видео с экрана и звуком, собирает whois-данные о домене, проверяет доступность ресурса и сохраняет копии страниц в Вебархив. В результате формируется электронный PDF-протокол, готовый к загрузке в судебные системы — “Мой арбитр” и ГАС “Правосудие”. Всё происходит онлайн, без личного участия и в любое время суток.





Сервис также поддерживает фиксацию переписки из любых источников: WhatsApp, Telegram, ВКонтакте, Instagram, электронная почта и другие.





Преимущества использования ShotApp:

Быстро: фиксация занимает 2–3 минуты

Доступно: стоимость от 70 рублей за фиксацию

Круглосуточно: работает 24/7, не зависит от времени и местоположения

Полностью онлайн: фиксация проводится через личный кабинет

Универсально: подходит для любых источников — сайты, WhatsApp, Telegram, ВКонтакте, Instagram, email и другие

Понятно для суда: формируемые протоколы соответствуют требованиям судебных систем

Готовность к подаче: не требует сканирования, формат PDF сразу загружается в электронные сервисы судов

Интеграция: поддержка API, возможность подключения к корпоративным системам

Командная работа: личный кабинет с доступом для сотрудников и коллег





А принимаются ли судами?





Протоколы ShotApp понятны и принимаются судами, особенно в арбитражной практике.





Наши электронные протоколы фиксации цифровой информации активно используются сторонами в судах Российской Федерации уже более 10 лет (Используемое сервисом программное обеспечение официально зарегистрировано в Роспатенте как программный комплекс “Вебджастис”). За это время они зарекомендовали себя как надёжный и понятный инструмент для представления доказательств в арбитражных и гражданских делах.

Тысячи судебных актов на уровне апелляционных и кассационных инстанций содержат прямое упоминание программного комплекса «Вебджастис», подтверждая его признание в судебной практике.

Примеры дел с упоминанием «Вебджастис»:

СИП: № А03-3567/2023

1-й ААС: № А11-4853/2023

13-й ААС: № А56-47635/2023, № А56-30780/2023

15-й ААС: № А53-42422/2022, № А53-30599/2022

9-й ААС: № А40-67228/2024

Эти дела демонстрируют, что суды всех уровней принимают и учитывают доказательства, зафиксированные с помощью программного комплекса, что делает его надёжным инструментом в юридической практике.





ShotApp позволяет быстро, удобно и надёжно фиксировать цифровые доказательства в формате, который легко воспринимается судами. Это современный инструмент для тех, кто работает с юридически значимой информацией в интернете и нуждается в оперативной фиксации событий.





Критерий Скриншот вручную Нотариус ShotApp Юридическая сила Низкая, может быть оспорена Высокая Высокая (подтверждена судебной практикой) Стоимость Бесплатно 3 000–15 000 ₽ от 70 ₽ Скорость получения Мгновенно От нескольких часов до дней 2–3 минуты Фиксация видео и аудио Нет Нет Да Фиксация метаданных (URL, дата, время) Только вручную Да Да Фиксация whois и IP Нет По запросу Да Сохранение в Вебархив Нет Нет Да Доступность 24/7 Да Нет Да Подходит для мессенджеров и соцсетей Частично Частично Да Готовность к подаче в суд (PDF) Нет Да Да Интеграция с системами (API) Нет Нет Да Командная работа Нет Нет Да



