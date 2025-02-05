Переписка в мессенджере как доказательство: как отстоять 14,5 млн рублей в суде | ВебДжастис

Сегодня хотим вспомнить довольно старое, но по-прежнему актуальное дело о попытке Заказчика взыскать с Исполнителя аванс по договору об оказании услуг, являющегося, по его мнению, неосновательным обогащением последнего.

Дело не наше, но фактурное, при этом бились стороны вплоть до Верховного Суда РФ.





Надо сказать, это очень частая проблема при оказании услуг по продвижению сайта (seo-продвижению), сопровождению рекламных кампаний в яндекс директе, продвижению товаров и услуг в социальных сетях, оказываемых смм специалистами.

Кроме этого, мы не редко сталкиваемся в своей практике с требованиями заказчика о возврате аванса за оказанные услуги по разработке дизайна, сайта, программ или приложений.





В целом этот кейс иллюстрирует типичную ситуацию:

Исполнитель ранее уже работал с Заказчиком, все думают, что все снова будет окей

Со стороны Заказчика имеется сотрудник-координатор, лояльный к Исполнителю, поэтому многие вопросы решаются на доверии, порой без соблюдения формальностей, что и приводит к несвоевременному или неполному документированию проекта (тз, отчеты, акты и тп.)

Заказчик увольняет сотрудника-координатора в ходе исполнения договора или сдачи работ, что приводит к неизбежному аудиту работы исполнителя

Как правило при такой последовательности развития событий, находится масса косяков, в т.ч. и потому что новому координатору надо показать начальству результат

Из-за дополнительных проверок и пикировок, сроки сдачи работ затягиваются, и уже никто не помнит с чего все началось, но ситуация постепенно превращается в принципиальное противостояние обеих сторон

Подключаются юристы, процесс пошел









Обстоятельства спора





ООО «Рекламное агентство «ЭЙ-ДИ-ВИ ГЭЛЛЕРИ» для продвижения официального портала Минздрава России заключило договор с индивидуальным предпринимателем.





Согласно договору, предприниматель должен был оказать услуги по привлечению пользователей сети интернет на сайт "takzdorovo.ru", а именно настроить рекламные кампании:





В социальных сетях

ВКонтакте

Facebook /в настоящее время запрещена в РФ/

Instagram /в настоящее время запрещена в РФ/

Одноклассники

Мой Мир





В поисковых системах:

Яндекс

Google

Mail.ru

Rambler





За эти услуги исполнитель попросил внушительные 14,5 млн. рублей, которые и были ему перечислены Заказчиком во исполнение договора (страшно представить итоговый ценник продвижения для Минздрава, но желания копаться в закупках нет, так как это не относится к теме данной публикации).





Однако, в последствии Заказчик посчитал, что услуги не были оказаны надлежащим образом и потребовал вернуть аванс, полагая, что полученные предпринимателем 14,5 млн. рублей являются неосновательным обогащением.





Как следует из материалов дела, требование о возврате аванса здесь нельзя назвать совсем уж немотивированным или продиктованным исключительно блажью недовольного руководства заказчика, как это часто бывает в таких делах. В судебных актах упоминается некое заключение РАЭК относительно оказанных услуг, на которое полагался Заказчик, утверждая, что услуги не были оказаны.





Перед тем как отказаться от договора, Заказчик потребовал от Исполнителя отчет о проделанной работе. Как следует из материалов дела Исполнитель некие отчеты представил, но не на бумаге «ценным письмом», а посредством мессенджера «Телеграмм».





Отчеты Исполнителя Заказчика не убедили, и он направил Исполнителю уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора и возврате уплаченного аванса.





Не получив желаемого, Заказчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании неосновательного обогащения.





Возражая против заявленных исковых требований ответчик указал, что между сторонами при реализации предыдущих соглашений сложились правоотношения, при которых все результаты работ в силу своей специфики направлялись посредством электронной почты и переписки в мессенджере Telegram, при этом все услуги были им оказаны, рекламные материалы подготовлены и размещены, что подтверждается перепиской уполномоченных лиц в указанном мессенджере и рабочем чате «ЕМ Минздрав», и в аналитической сервисе ЯндексМетрика.









Представители Ответчика действовали адекватно обстоятельствам, обратились к нотариусу для обеспечения доказательств.





Когда спор на 14,5 млн. и речь об осмотре переписки (такая информация «статичнее» по сравнению, например с информацией на сайте оппонента), то вопрос срочности и уж тем более денег стоит не так остро, следовательно нотариус в данном случае - правильный выбор. Интересы ответчика представлял Евгений Панфилло





Какую информацию фиксировал Ответчик:

отчеты о проделанной работе (тут не до конца понятно осматривал ли нотариус отчеты на бумаге, на устройстве Ответчика или просто ошиблись в названии протокола, обозвав его протоколом осмотра вещественных доказательств)

переписку в мессенджере, рабочем чате «ЕМ Минздрав» (включающую скриншоты и комментарии о выполнении работ по договору) с лицами, с которыми ранее велась переписка по электронной почте, включая переписку, подтверждающую направление указанных отчетов (указывая на то, что полномочия лиц то следовали из обстановки, а мессенджер и ранее использовался сторонами для обмена деловой информацией при выполнении другой работы)

имеющие значения для обстоятельств дела разделы аналитического сервиса ЯндексМетрика, включая отчеты и счетчики (так Ответчик подтверждал фактическое оказание услуг по договору)





Удовлетворяя требования истца о взыскании неосновательного обогащения суд первой инстанции подошел к вопросу излишне консервативно, формально указав на то, что переписка посредством мессенджера - Телеграмм, в чате, в который входили привлеченные ответчиком исполнители (их представители) является недопустимым доказательством в силу ст. 68 АПК РФ, поскольку идентифицировать принадлежность телефонных номеров полномочным представителям истца и привлеченным исполнителям ответчика суду не представляется возможным.





Суд первой инстанции указал буквально следующее:

В материалы дела не представлено доказательств того, что телефонные номера, с которых была осуществлена данная переписка, являются корпоративными телефонами истца (в договоре указан иной номер телефона)

В материалы дела не представлено доказательств того, что стороны согласовали такой способ обмена документами.

Стороны в договоре согласовали конкретные способы и порядок обмена корреспонденцией и такой способ обмена документами как передача документов и информации через мессенджер и через конкретный номер телефона, стороны не предусмотрели.

Доказательств того, что сторонами было согласовано, что электронная переписка сторон с использованием электронной почты, аккаунтов в мессенджерах сторон является официальной и имеет юридическую силу, и направление информации, уведомлений и документов может осуществляться с использованием электронной переписки, суду не представлено.

То обстоятельство, что стороны в ходе судебного разбирательства признавали электронную переписку относительно заключения договора посредством направления оферты и ее акцепта с адреса электронной почты ответчика в адрес сотрудников Истца, с достоверностью не свидетельствует о том, что указанные лица обладали полномочиями на принятие услуг посредством получения их результата вышеуказанным способом.

Акт об оказанных услугах исполнителем заказчику не передавался.









10 ААС не поленился разобраться в деле и даже вызвал свидетеля





Суд апелляционной инстанции, с выводами которого согласился суд округа, а далее и ВС РФ (отказав в передаче кассационной жалобы в судебную коллегию) пришел к выводу о недоказанности возникновения на стороне предпринимателя неосновательного обогащения и отказал в иске.

Свидетель по делу, допрошенный в суде апелляционной инстанции, подтвердил, что 80% своей деловой коммуникации Истец вел в Telegram, аналогичным образом осуществлялся обмен информацией и по спорному договору.





Апелляционный суд обратил внимание на то, что процессуальная позиция самого истца, категорически отрицающего исполнение ответчиком каких-либо обязательств, лишает суд возможности проверить объем и качество оказанных ответчиком услуг.





В то же время, реализуя принцип состязательности, суд не должен, подменяя собой истца, критически оценивать результат оказания ответчиком услуг, самостоятельно, при отсутствии доводов со стороны истца, устанавливать, соответствовало ли качество оказанных услуг требованиям, изложенным в договоре. В случае, если услуги были оказаны ответчиком не в полном объеме или ненадлежащего качества истец должен был заявить об этом, представить суду свои пояснения и доказательства.





Поэтому отсутствие каких-либо разумных объяснений со стороны истца по обстоятельствам совершения сотрудниками истца действий, подтверждающих факт оказания ответчиком услуг, влечет для истца риск наступления неблагоприятных последствий такого процессуального поведения.









Что сказал Верховный Суд?





В определении № 305-ЭС20-23094 от 14 января 2021 г. по делу №А40-93872/2019 судья Верховного Суда Российской Федерации Р.А. Хатыпова соглашаясь с выводами Девятого арбитражного апелляционного суда обратила внимание на правильность его мотивов:





«Суд исходил из установленных обстоятельств делового сотрудничества сторон избранным ими способом коммуникации, отсутствия со стороны заказчика претензий относительно качества и объема оказанных услуг, а также подписания обществом акта приема-передачи идентичных услуг с конечным заказчиком, доказательств оказания которых иным лицом для общества не представлено»









Прогресс — не случайность, а необходимость





Лучше всех на наш взгляд (почему мы и обратили особое внимание на этот кейс) высказался Арбитражный суд Московского округа, поддержавший выводы Девятого Арбитражного апелляционного суда по делу.





Это прямо спич, достойный выступления на каком-нибудь форуме по электронным доказательствам или современным средствам доказывания:

Исходя из заслушанных свидетельских показаний, а также письменных объяснений сторон, усматривается, что общение посредством мессенджера Telegram было избрано сторонами в качестве способа коммуникации, как при взаимодействии в рамках спорного проекта, так и ранее.

При этом, согласно складывающейся практике хозяйственного оборота, в том числе на территории города Москвы, взаимодействие хозяйствующих субъектов посредством мессенджеров и иных технических средств мгновенной коммуникации, является обычной практикой, позволяющей увеличивать скорость коммуникации, а значит, сокращать сроки согласования договорных обязательств, устранения недочетов в работе, времени исполнения и иных параметров, согласование которых в ином порядке представляет более затратную процедуру с точки зрения времени и стоимости.

При этом скорость и низкая стоимость коммуникации способствуют развитию экономического оборота, поддержание и обеспечение стабильности которого является одной из задач экономического правосудия.

В этой связи непринятие судом первой инстанции в качестве надлежащего доказательства нотариально заверенной переписки сторон в мессенджере в качестве надлежащего доказательства, как исполнения работ, так и акцепта договора, по основанию недоказанности ответчиком принадлежности номеров телефонов сотрудникам истца и отсутствия указанных номеров телефонов в качестве указанных в договоре средств корпоративной коммуникации, противоречит сложившемуся порядку делового оборота на дату спорных правоотношений, не только между истцом и ответчиком, но и между иными субъектами экономического оборота.

Указанное может иметь негативные последствия для целей развития экономического оборота, в ситуациях, когда внесение изменений в условия договоров будет отставать от фактически складывающихся правоотношений, обусловленных техническим прогрессом. Такое положение вещей является основанием для применения части 1 статьи 5 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом позиция истца относительно невозможности ссылки на обычай делового оборота, в силу части 2 статьи 5 ГК РФ, поскольку в данном случае такой обычай противоречит условиям договора, не может быть принято судом, поскольку прямого противоречия между избранному сторонами способу коммуникации и условиям договора о направлении отчетов по результатам выполненных работ иным способом, не усматривается. Договор не содержит запретов на коммуникацию иными способами!





Для подготовки настоящей публикации использовались публично доступные материалы из кad.arbitr.ru

Обложка: кадр из фильма "Детство Шелдона", правообладатели Chuck Lorre Productions, Warner Bros. Television



