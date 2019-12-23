Заказчик не принимает логотип и требует деньги назад: как выиграть суд | ВебДжастис

Любой дизайнер или разработчик сайтов, 100-пудово попадал в такую ситуацию, а возможно и не один раз. Как выйти из такой переделки с поднятой головой и деньгами в кармане вы сможете узнать из этой публикации, в которой разобран реальный случай из нашей судебной практики.





Итак, между Заказчиком и Исполнителем был заключен договор на создание логотипа:

В ходе выполнения договора Исполнителем было подготовлено в общей сложности 11 вариантов логотипов, но к сожалению ни один из них не устроил Заказчика.

Заказчик продолжал настаивать на разработке Исполнителем новых вариантов логотипов. Исполнитель, же полагал, что исходя из цены и прочих условий договора, Заказчик злоупотребляет своими правами.





Не пошел в суд и проиграл





В конечном счете Исполнитель направил заказчику Акт о выполнении работ, а Заказчик обратился в суд с исковым заявлением о расторжении договора на оказание дизайнерских услуг, и взыскании уплаченного аванса, обосновывая свою позицию тем, что Ответчик не выполнил работу по договору.





Учитывая незначительную цену иску, Ответчик не стал принимать участие в судебном разбирательстве в суде первой инстанции, ограничившись написанием Отзыва.





Спор рассматривался в Арбитражном суде Воронежской области - дело №А14-2261/2019.





В результате арбитражный суд первой инстанции недостаточно хорошо изучив материалы дела, удовлетворил иск Заказчика в полном объеме.





Никакой магии, просто хорошие специалисты





Будучи категорически несогласным с данным решением, Ответчик обратился за помощью к специалистам ВЕБДЖАСТИС.

Юристы изучили материалы дела, договор и электронную переписку между сторонами, после чего составили положительный прогноз о перспективе апелляционного обжалования.





В апелляционной жалобе Ответчиком был сделан акцент на несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам.





По правилам рассмотрения дел в суде апелляционной инстанции стороны не могут представлять новые доказательства. Но к счастью, Истец притащил в первую инстанцию доказательств с избытком.





Самым ценным доказательством оказалась электронная переписка между сторонами. Переписка не была заверена нотариально, но поскольку ни одна из сторон не оспаривала ни получение писем, ни их содержание, то простые распечатки, представленные Истцом, были сочтены судом обеих инстанций надлежащим доказательством.





Всякое решение можно оспорить





В суде апелляционной инстанции Истец изменил свою позицию и стал ссылаться на то, что ни один из представленных Ответчиком вариантов логотипа, не соответствует требованиям Истца.

Однако, 19-й арбитражный апелляционный суд справедливо обратил внимание на согласованные сторонами условия договора, в соответствии с которыми, если логотип не соответствует условиям технического задания, составляется двусторонний акт о претензиях, в котором Заказчиком указываются соответствующие недостатки, определяются объем и сроки доработки рекламного продукта (логотипа). Суд отметил, что указанный порядок Истцом соблюден не был.





При детальном изучении электронной переписки, выяснилось, что в действительности Ответчиком работа по договору выполнялась, готовые варианты логотипов направлялись Истцу на электронную почту.





По настоянию заявителя жалобы, суд оценил выполненные Ответчиком варианты логотипа на предмет их соответствия брифу и договору, и заключил, что один из одиннадцати вариантов логотипа все же нельзя назвать несоответствующим требованиям Заказчика, следовательно при таких обстоятельствах отсутствуют основания для расторжения договора и возврата уплаченного аванса.





Суд удовлетворил апелляционную жалобу Ответчика, а решение первой инстанции отменил в полном объеме. Кассационная жалоба Истца также осталась без удовлетворения.





Как видите, электронная переписка стала одним из важнейших и часто используемых доказательств и конкретно в данном деле сыграла ключевую роль, что позволило отменить ошибочное решение суда.









