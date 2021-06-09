Защита авторских прав на фотографии: как взыскать компенсацию и победить в суде | ВебДжастис

Ежедневно в интернете публикуется 3 миллиарда изображений, свыше 85% из них украдены.

Каждый фотограф не раз сталкивался с незаконным использованием его работ в Интернет. К сожалению, самостоятельно добиться привлечения к ответственности нарушителя получается далеко не всегда. Зная об этом, фотографы подчас не горят желанием заниматься вопросами защиты своих прав.





Основными стоп-факторами для авторов в борьбе с контрафактным контентом являются:

трудности выяснения надлежащего ответчика: администратора домена или фактического владельца интернет-ресурса;

ощутимые затраты на обеспечение доказательств для предстоящего спора;

значительные расходы на юридическую помощь, сопоставимые или превышающие потенциальный размер компенсации автору;

продолжительный срок судебного разбирательства;

правовые риски (риск проиграть спор, риск существенного снижения компенсации, риск потери судебных расходов);

отсутствие уверенности в реальном взыскании присужденной компенсации.

Попробуем разобраться в обоснованности указанных опасений, обсудим приемы, которые помогают достичь успеха в защите авторских прав.









Надлежащий ответчик





Невозможно предъявить претензию и уж тем более иск, предварительно не определив и не идентифицировав нарушителя. С учетом действующих правовых норм и сложившейся судебной практики, лицом ответственным за информацию, размещенную на интернет сайте является его владелец.





В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 78 Постановления Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019 с учетом положений части 2 статьи 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт, если иное не следует из информации, размещенной на данном сайте (фактический владелец сайта).





Информация об администраторе домена – юридическом лице может быть получена с использованием сервиса Расширенной проверки домена WHOIS+, доступного и на сайте АНО Координационного центра доменов РФ по адресу.





На практике, подавляющая часть доменов зарегистрирована на частных лиц, а информация в whois сервисе о них скрыта. В этом случае, сведения об администраторе домена – физическом лице могут быть получены путем направления адвокатского запроса регистратору доменных имен.





Надлежащим ответчиком по требованию о применении мер ответственности за нарушение исключительного права, допущенное работником юридического лица или гражданина при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей, является названное юридическое лицо или гражданин, работник которого допустил нарушение (пункт 1 статьи 1068 ГК РФ, п. 78 Постановления Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019).





Бывает, что ответчики идут на хитрость и заключают договоры о передаче прав на домен в аренду, или иной подобный договор, однако с правовой точки зрения это не может снять с него ответственность за нарушение исключительного права.

Подробнее об установлении ответчика по данной категории дела читайте в нашей статье "Правильный ответчик.."









Фиксация доказательств





Чтобы ваши требования к нарушителю были признаны обоснованными, необходимо правильно зафиксировать факт нарушения. В данном случае стоит задуматься как о способе фиксации, так и составе фиксируемой информации, с учетом предстоящего предмета доказывания.





По делам о защите прав на фотографии оптимально фиксировать информацию в следующем составе:

Интернет-страница, на которой использовано (опубликовано) фотоизображение

Электронный экземпляр фотоизображения, воспроизведенного нарушителем

Интернет-страницы сайта нарушителя, на которых размещена информация о лице, использующем сайт, и о предлагаемых им товарах (работах, услугах).





Способы фиксации информации можно разделить на нотариальные и ненотариальные:

Нотариус осматривает сайт и составляет протокол. Данный способ является эталонным, поскольку в соответствии с процессуальными нормами обстоятельства, установленные нотариусом не требуют дальнейшего доказывания. Однако, существенным недостатком данного способа является высокая стоимость, в среднем 10-20 тысяч рублей

Доказательства фиксируются в автоматическом режиме, с выполнением необходимых технических процедур и формированием итогового документа для суда в виде протокола в формате pdf. Данный способ пользуется доверием судов, при этом отличается низкой стоимостью в виду автоматизации, в среднем 900-1500 рублей

Самостоятельная фиксация

Как правило в этом случае автор записывает скринкаст экрана во время осмотра сайта нарушителя, реже используются простые распечатки, поскольку есть риск их оспаривания Ответчиком. Способ бесплатный, но если нарушений много, то отнимет много времени. Видео, не самый удобный формат для судебного процесса, который в России ведется в письменной форме.









Доказывание





Для того, чтобы преуспеть в защите авторских прав на фото, не в последнюю очередь нужно понимать что входит в предмет доказывания.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ и 65 АПК РФ, а также правовыми позициями высших судебных инстанций по данной категории дел, истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и/или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком, а ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведения.





Закон не содержит исчерпывающего перечня доказательств авторства, но чаще всего такими доказательствами являются различные комбинации из нижеследующего:

Исходный файл фотографического произведения - RAW файл.

Электронный экземпляр фотографии в высоком разрешении

Метаданные EXIF в отношении электронного экземпляра фотографии

Распечатка (скриншоты) сайта, где фото было опубликовано впервые под именем автора

Фотокамера (и/или документы на нее), которой был выполнен снимок

Другие фотоснимки из той же серии что и фото

Доказательства принадлежности псевдонима при его использовании автором





Нарушители зачастую используют любые средства, чтобы поставить авторство под сомнение, однако в силу презумпции авторства, при нормальном ведении дел фотографом, проблем по этой части не возникает.





Чаще всего проблемы возникают со второй частью предмета доказывания – фактом использования произведения нарушителем. Необходимо учитывать, что фотографическое произведение в сети интернет может быть использовано одним из следующих способов, поименованных в статье 1270 ГК РФ:



Воспроизведение фотографии в памяти ЭВМ (на сервере Ответчика);

Доведение фотографического произведения до всеобщего сведения;

Переработка фотографии

Следовательно, при установлении факта использования фотографии Ответчиком, в первую очередь необходимо определить каким именно способом он ее использовал и какими доказательствами это подтверждается. При этом следует принять во внимание, что каждый способ использования произведения по умолчанию образует самостоятельное нарушение. Из этого правила есть исключения, поэтому данный вопрос необходимо исследовать уже при подготовке иска.

Кроме этого, зачастую при заимствовании фотографии, нарушители удаляют (обрезают) сведения об авторском права, нанесенные фотографом на фото (копирайты). Удаление сведений об авторе является самостоятельным нарушением прав автора. Чаще всего Ответчики категорически отрицают факт удаления копирайтов, в следствие чего вокруг данного факта разворачиваются серьезные баталии сторон.





Теперь вернемся к Ответчику. При прочих равных условиях он является слабой стороной в споре, поскольку, именно он должен опровергнуть факт использования фотографии или доказать, что использование являлось правомерным.





Наиболее распространенной тактикой защиты является упование на право свободного использования произведения, без согласия автора, в случаях, установленных статьей 1274 ГК РФ. Традиционно Ответчики говорят о цитировании фотографического произведения, отсутствии цели коммерческого использования фото, реже бездоказательно отрицают факт использования как таковой, ставя под сомнение, доказательства представленные Истцом. И если доказательства собраны Истцом неполно или некорректно, то это может повлечь отказ в иске.





Следует отметить, что в силу сложившейся практики, возможность цитирования фотографий действительно существует, но чтобы цитирование было правомерным, оно должно соответствовать условиям, определенных законом. И стоит заметить, что эти условия не всегда соблюдаются Ответчиками, но на этом должно быть своевременно и верно сфокусировано внимание суда.









Способы расчета компенсации





Размер взыскиваемой компенсации, зависит от различных факторов. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности:

обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике),

характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.),

срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации,

наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно),

вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя,





В конечном счете суд принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.





Автор (правообладатель) вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.





Наиболее популярным у истцов способом расчета компенсации является ее определение в твердой сумме от 10 000 рублей до 5 млн. рублей

Учитывая, что указанный выше диапазон является весьма значительным, определить справедливый размер компенсации, соразмерный характеру нарушения и фактическим обстоятельствам конкретного дела задача для суда достаточно непростая.

В результате анализа арбитражной практики можно обнаружить следующие диапазоны взыскиваемой судами компенсации:



10 000 – 100 000 рублей

(общий диапазон компенсаций за одно нарушение прав на одно фотоизображение)

10 000 – 30 000 рублей

(диапазон компенсаций за одно нарушение прав на одно фотоизображение без выраженных признаков грубого характера нарушения)

30 000 – 100 000 рублей

(диапазон компенсаций за одно нарушение прав на одно фотоизображение при наличии доказательств грубого характера нарушения)





Существенно реже по делам о защите прав на фотографии, для расчета компенсации истцы используют двукратную стоимость права или двукратную стоимость контрафактных экземпляров произведения. Бремя доказывания для истца в данном случае имеет свои особенности, но в целом компенсация за одно нарушение соотносима с размерами, указанными выше.









Срок урегулирования нарушения





Для судебного урегулирования по взысканию компенсации за нарушения исключительных прав установлен обязательный претензионный порядок, в этой связи досудебная стадия при нарушении прав на фотографии не может составлять менее 1 месяца.





Срок судебного разбирательства в среднем составляет от 2-х до 6-ти месяцев. При оспаривании сторонами судебных актов в вышестоящих судебных инстанциях общий срок рассмотрения дела вполне может составить 1 год и более.





Сроки для исполнения решения суда могут быть различными. Предъявить исполнительный лист можно как в службу судебных приставов, так и непосредственно в банк, если вы знаете, где у ответчика открыт расчетный счет. При прочих равных условиях представление листа в банк видится оптимальным с точки зрения сроков и эффективности.









Компании, специализирующиеся на защите прав фотографов





За последние годы в России появились компании, профессионально занимающиеся управлением исключительными правами на фотографические произведения и их защитой. Эти компании самостоятельно мониторят нарушения, фиксируют их, ведут переговоры и судебные разбирательства с нарушителями, исключая из этого неприятного процесса фотографов.





Такой серийный подход к защите авторских прав имеет очевидные плюсы для авторов, нивелирует стоп-факторы, затрудняющие фотографам доступ к правосудию.





Наиболее заметными компаниями в этой области являются:

ООО Федеральное агентство по защите прав фотографов «Пейзаж» - около 160 дел в год

ИП Растрыгин – около 120 дел в год

ООО «Восьмая заповедь» - около 80 дел в год.

*по данным сервиса kad.arbitr.ru





Чуть менее активно защищают авторские права такие известные фотографы как Илья Варламов, новосибирское издательство Гелиопресс (Вячеслав Степанов), некоторые интернет СМИ, например Издательство «ВК-Медиа».





Компания "Интернет-правосудие", специализируясь на разработках в области LegalTech, уже более года работает над автоматизацией серийной защиты результатов интеллектуальной деятельности и в ближайшее время намерена вывести результат этой работы в специализированный сервис.







В моменте, серийная защита прав на объекты интеллектуальной собственности имеет немало противников в предпринимательском, юридическом и судейском сообществе, но как бы то ни было нельзя отрицать тот факт, что в перспективе это явление влечет легализацию рынка объектов интеллектуальной собственности в целом и фотоконтента в частности, а следовательно ведет к росту экономики и уважительному отношению к результатам интеллектуальной деятельности.





