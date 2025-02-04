Дробление компенсации за нарушение прав: когда суды переходят границы разумного | ВебДжастис

Похоже Постановление Суда по интеллектуальным правам №СИП С01-1720/2020 от 04.02.2021 по делу А65-37557/2019 получило новое прочтение в контексте того, каким должен быть итоговый размер компенсации за нарушение исключительных прав исходя из цели правового регулирования и права на реальную судебную защиту.





Напомним, что ранее в данном постановлении СИП указал, что «срок использования нарушителем исключительного права, который должен учитываться при определении размера компенсации, должен соответствовать сроку, на который в обычной хозяйственной практике предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации», «определяемая судом продолжительность незаконного использования произведения не может быть определена ниже минимального периода, на который заключаются такие лицензионные договоры. Иной подход не отвечает смыслу правового регулирования интеллектуальной собственности».





Однако, данный подход последние несколько лет с попустительства самого же СИПа суды первой инстанции (не только лишь все) потихонечку стали игнорировать.









В ноябре 2024 Суд по интеллектуальным правам решил таки высказаться





Суд по интеллектуальным правам направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на аудиовизуальное произведение, указав на то, что независимо от способа расчета компенсации правообладателю не может предоставляться уровень защиты существенно ниже минимально установленного законом. Это произошло после того, как Арбитражный суд Воронежской области взыскал 163 рубля компенсации, а 19 ААС засилил это решение.









Подробнее о "проблеме"





Последние пару лет IP юристы активно обсуждают тренд на дробление судами компенсации в зависимости от параметров нарушения. Это довольно частая проблема, с которой сталкиваются правообладатели и серийные защитники объектов интеллектуальных прав: дробление компенсации, рассчитанной по п.3 ст.1301 и пп.2 п.3 ст.1515 ГК РФ в размере двукратной стоимости правомерного использования РИД или товарного знака.

Местами такая практика носит явно дискриминационный характер, когда суды взыскивают по несколько сотен рублей за нарушение прав на товарный знак или цифровой контент.





Строго говоря, установленный указанными выше нормами порядок расчета компенсации исходя из двукратной стоимости права не предусматривает использования каких-либо параметров нарушения (срок, место, грубость и тп.). Как следует из смысла указанных норм, все эти параметры следует учитывать при оценке размера компенсации, заявленной в твердой сумме от 10 000 до 5 млн.





При прочтении указанных норм неизбежно приходишь к выводу о том, что расчет компенсации исходя из двойной стоимости права является с одной стороны формализованным, а с другой - направлен на взыскание с ответчика потенциальных имущественных потерь правообладателя с ярко выраженным штрафным характером - "плати в два раза больше если нарушил". Цель законодателя при установлении компенсации как альтернативы взысканию убытков вполне ясна - снизить бремя доказывания имущественного ущерба в сфере интеллектуальных прав, в виду наличия объективных сложностей с этим.





Дробление (перерасчет) судом компенсации в большинстве случаев приводит к обратной ситуации - "плати не больше чем нарушил" с возложением на истца бремени доказывания дополнительных обстоятельств, например длительности нарушения, что на наш взгляд заведомо затрудняет правообладателю защиту своего права, одновременно ставя нарушителя в преимущественное положение относительно добросовестных участников гражданского оборота, которые следуют условиям договора без изъятий и дробления его цены исходя из фактического срока или объема использования предоставленного ему права.





Природа такого перерасчета по судейскому усмотрению исходит из пункта 62 Постановления Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019, где буквально через запятую перечислены критерии, которые суду необходимо установить из фактических обстоятельств и применить для оценки размера взыскиваемой компенсации, чтобы определение ее размера не было произвольным. Однако загвоздка в том, что данные разъяснения в значительной степени касаются расчета компенсации в твердой сумме. Требования к обоснованию и расчету компенсации исходя из двойной стоимости права или контрафактного товара изложены в абзаце 2 пункта 61 указанного Постановления Пленума ВС РФ.





Принимая во внимание ряд Определений КС РФ, касающихся возможного снижения судом компенсации, рассчитанной по двойной стоимости права, мы неизбежно придем к выводу, что при определенных обстоятельствах такая компенсация может быть снижена но не более чем в два раза. До определенного момента данный механизм работал и воспринимался сторонами и судом как понятный и справедливый способ снижения компенсации, учитывающий имущественные права ответчика и не нарушающий баланса интересов сторон спора.









Судьи тоже люди или "Стокгольмский синдром"?





В какой-то момент под натиском серийных защитников некоторые судьи не выдержали и стали искать способы снижения компенсации ниже пределов, которые установил Конституционный суд РФ и в отсутствие перечисленных им критериев.





Судьи назвали это не снижением, а пересчетом в результате соотнесения обстоятельств нарушения с условиями лицензионных договоров, обычно представляемых истцами в обоснование стоимости права. В результате такого пересчета арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.





В результате активной защиты исключительных прав правообладатели получили обратный эффект. Глядя на обсуждаемый кейс, неизбежно возникает мысль, что в поисках разумного баланса и справедливости, некоторые судьи невольно встали на сторону ответчиков по данной категории дел, ну или не против это сделать если представляется такая возможность.









Что произошло в деле А14-17042/2023 ?





Стремясь соотнести размер взыскиваемой компенсации с обстоятельствами нарушения, судьи нередко пересчитывают компенсацию на дни, месяцы, кол-во страниц журнала, полосы газеты и т.п., что порой приводит к взысканию суммы компенсации не только ниже минимального размера, установленного законом (имея ввиду 10 000 р. вне зависимости от способа расчета), но и заведомо не покрывающего даже госпошлины.





В данном деле Арбитражный суд Воронежской области был максимально экстремален и оригинален, и для дробления заявленной истцом компенсации за незаконное использование изображения в составе аудиовизуального произведения прибегнул к ее делению кратно количеству кадров видеозаписи.



Формула получилась следующая:

1️⃣ продолжительность аудиовизуального произведения составляет 28 с. 587 мс.,

2️⃣ частота кадров 29,98 в секунду

3️⃣ ответчик использовал один кадр спорного аудиовизуального произведения, то есть один кадр из 857

Расчет: 70 000 рублей / 857 кадров х 2 = 163 руб. 36 коп.





Ситуация становится еще более абсурдной в свете повышения размеров государственной пошлины, при которых даже правообладателю, рассчитывающему на взыскание компенсации в минимальном размере 10 000 рублей, сначала нужно заплатить пошлину в том же размере, имея на чаше весов все обычные риски, включая отказ в иске или невозможность реального исполнения судебного акта и получения денежных средств с нарушителя. Про расходы на защиту тут даже и говорить нечего.

На момент публикации дело еще не рассмотрено судом первой инстанции. Будем следить как именно будет исправлена ошибка и какой размер компенсации Арбитражный суд Воронежской области посчитает соответствующей нормальному уровню защиты.





