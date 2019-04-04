Вебархив в суде: как использовать архивные копии сайтов для защиты интеллектуальной собственности | ВебДжастис

Если кто не знает, в далеком 1996 году, американский программист и стартапер из Калифорнии Брюстер Кейл запилил самый большой в мире цифровой архив произведений литературы, музыки и искусства, который и по сей день продолжает архивировать разнообразный медиа контент.





Управляет архивом некоммерческая организация Internet Archive. Доступ к данным архива бесплатный.





Кроме литературных и музыкальных произведений библиотека интернета собирает и хранит архивные копии сайтов. По понятным причинам в архиве собраны не все до единого сайты мира и не за все даты. Поисковый робот системы, определяя возможность и частоту индексации сайтов, отдает предпочтение популярным ресурсам, но не смотря на это, в большинстве случаев в архиве удается найти архивные копии нужного сайта, даже если он мало известен.

Русскоязычная версия Вебархива появилась в рунете в 2014 году.





Вебархив на службе юристов и правообладателей





Грамотные юристы в России и за рубежом давно смекнули, что в Вебархиве можно найти много информации, которая послужит доказательством в суде, даже если Ответчик удалил данные со своего сайта или изменил их.

Порой и сами Ответчики прибегают к использованию Вебархива для возражения против необоснованных или завышенных требований Истца.





Как правило, Вебархив используется для подтверждения следующих фактов:

Наличие или отсутствие правонарушения

Длительность правонарушения

Характер и обстоятельства правонарушения

Иные факты, имеющие правовое значение





Как показывает практика, чаще всего данные из Архива Интернет используются для доказывания определенных обстоятельств по делам, связанным с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности. По имеющимся у нас данным примерное соотношение споров, в которых используются архивные копии сайтов, мы отобразили на диаграмме





Какие обстоятельства стремятся доказать юристы, с помощью Вебархива?



Незаконное использование товарного знака или коммерческого обозначения

Предложение к продаже товаров и услуг в сети интернет

Длительность нарушения на объекты интеллектуальных прав

Совершение Ответчиком действий, направленных на сокрытие следов правонарушения

Использование объекта интеллектуальных прав ранее даты предоставления ему правовой защиты

Установление сведений о надлежащем Ответчике

Установление связи между лицом фактически использующим сайт в настоящее время и фактическим правонарушителем





А как суды оценивают данные из интернет архива ?





Большинство судов в Российской Федерации знают и используют Вебархив в качестве источника получения доказательств.





Суды принимают и рассматривают в качестве доказательств нотариально заверенные архивные копии сайтов, результаты автоматической фиксации информации, реже простые распечатки. Немало дел, где судьи не поленились непосредственно в судебном заседании исследовать Архив Интернета в порядке статьи 78 АПК РФ.





Понятное дело, что тренды в подобных вопросах задает Суд по интеллектуальным правам (СИП РФ), рассматривающий одноименные споры, который неоднократно указывал следующее:

Согласно части 3 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством РФ, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и порядке, которые предусмотрены этим АПК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или договором.

Такие доказательства признаются относимыми, если дата фиксации содержащейся в доказательстве информации соответствует периоду доказывания, либо если фиксация осуществлена после предъявления искового заявления в суд, однако зафиксированная информация подтверждает существование в сети «Интернет» сведений о фактах, существовавших до даты направления соответствующего предложения. К числу последних относятся данные веб-архивов.

Главным критерием принятия в качестве надлежащего доказательства архивных копий интернет-страниц, полученных из веб -архивов, является, во-первых, невозможность вмешательства заинтересованных лиц (участников спора) в информационный ресурс, во-вторых, создание и использование сервиса именно для хранения информации о том, каким именно было содержимое интернет сайта.

Рассматривая дело №СИП-338/2017 в качестве суда первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам в своем решении указал, что представленные Роспатентом распечатки сведений из веб-архива WayBackMachine (web.archive.org) содержат дату фиксации информации и адреса нахождения информации в сети Интернет (ссылки на сайты). Такие доказательства признаются относимыми, если дата фиксации содержащейся в доказательстве информации соответствует периоду доказывания, предшествующему дате подачи заявителем заявки на регистрацию спорного товарного знака, либо если фиксация осуществлена после предъявления искового заявления в суд, однако зафиксированная информация подтверждает существование в сети «Интернет» сведений о фактах, имеющих место быть до даты приоритета. К числу последних относятся данные веб-архивов, которые и были представлены Роспатентом в обоснование своих доводов.

В 2017 году Суд по интеллектуальным правам выпустил Справку по некоторым вопросам, возникающим при оценке доказательств, содержащих информацию, размещенную в сети «Интернет» (утв. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2017 № СП-23/24).

В указанной справке СИП уделил немало внимания вопросам оценки архивных копий сайтов. Надо сказать, что в данной справке СИП занял весьма сдержанную позицию. Так в пункте 3.5.11 Справки указано:

При представлении ответчиком по делам названной категории в подтверждение факта использования товарного знака путем предложения товаров и услуг доказательств, полученных с использованием сети «Интернет», в том случае, когда такие доказательства признаны относимыми, при проверке их достоверности суд учитывает, что интернет-ресурсы, оказывающие доступ к архивным копиям, как правило, указывают на то, что они не несут ответственности за достоверность представленной информации и ее идентичность информации, размещенной на сайте в конкретный период времени. Такие доказательства признаются достоверными при отсутствии возражений иных лиц, участвующих в деле. При наличии мотивированных возражений такие доказательства принимаются во внимание только в случае представления ответчиком иных доказательств использования товарного знака, которые оцениваются в совокупности и взаимной связи (постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.02.2017 по делу № А56-21705/2016).





Вместе с тем, непосредственно при рассмотрении споров, в которых стороны ссылаются на данные Архива Интернет, Суд по интеллектуальным правам практически во всех случаях положительно оценивает такие доказательства, несмотря на возражения противной стороны.



Видимо причина в том, что составить мотивированные возражения против принятия архивных копий интернет-страниц довольно проблематично.





Так, Арбитражный суд Тюменской области в решении по делу №А70-9233/2016 указал следующее:

Таким образом, представленные в материалы дела истцом в целях защиты своего права архивные копии интернет-страниц, сохраненные на сайте www.web-arhive.ru, соответствуют требованиям, предъявляемым к доказательствам арбитражным процессуальным законодательством и в данной части доводы ответчика является не состоятельными





Рассматривая кассационную жалобу по указанному выше делу, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующему выводу:

Суды первой и апелляционной инстанций обоснованно приняли во внимание в качестве доказательств того, что нарушение прав истца на спорное изобретение не прекращено ответчиком, представленные в материалы настоящего дела архивные копии (http://webarhive.ru) страниц сайта t72.ru; протоколы автоматизированного осмотра информации в сети Интернет Автоматизированной системой «ВЕБДЖАСТИС» за период с октября 2012 года по сентябрь 2016 года.

Мы регулярно следим за судебной практикой по вопросу применения доказательств из Интернет в судах Российской Федерации, и в том числе за практикой использования в качестве доказательств заверенных архивных копий интернет-страниц. Регулярно заходите в наш блог и знакомьтесь с информацией по данной теме.





