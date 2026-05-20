Публикации
Нотариальное заверение цифровых доказательств для суда vs ненотариальное
Как правомерно подтвердить, что цифровое доказательство не сфабриковано?
Взыскание убытков и штрафов Wildberries с фулфилмент-оператора: как доказать вину подрядчика через переписку в мессенджере
Представьте: вы отгрузили партию товара на маркетплейс, а в отчёте — штрафы, удержания и статус «неопознанный товар». Знакомо? Разбираем реальный случай, где предприниматели доказали вину подрядчика через переписку в мессенджере и вернули все убытки.
Возврат аванса при срыве мероприятия: взыскали неосновательное обогащение
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел спор между заказчиком и музыкальным коллективом «Нейромонах Феофан», о возврате аванса в результате отменены мероприятия. Интересы истца представляла юридическая команда WEBJUSTICE.
Осмотр иностранного сайта нотариусом: обязательно ли привлекать переводчика?
Суд по интеллектуальным правам отменил судебные акты нижестоящих судов, которые посчитали, нотариальный протокол с переводом интернет-страницы стандартными средствами браузера, ненадлежащим доказательством
Возврат денег за некачественный онлайн-курс: сроки доступа стали решающим фактором
Онлайн-обучение стало неотъемлемой частью современной жизни - курсы, вебинары и образовательные платформы предлагают знания в любое время и в любом месте. Однако за удобством и гибкостью часто скрываются подводные камни: обучение оказывается некачественным, материалы - бесполезными, а деньги - потерянными.
Дробить нельзя взыскать полностью
Суд по интеллектуальным правам хотел расставить запятые, указав, что нельзя снижать компенсацию за нарушение исключительного права до размеров, существенно ниже минимально установленных законом, но пока вышло только многоточие... Существует ли идеальная формула для определения справедливой компенсации за нарушение исключительных прав?
Исковая давность по делам о защите авторских прав
Некоторые считают, что по прошествии трех лет с момента незаконного использования чужого произведения им ничего не грозит, срок исковой давности вышел и как "говорится концы в воду", но это не так. Будьте осторожны, меч фемиды в руках правообладателя может настигнуть вас и по истечении этого срока.
Защита авторских прав на фотографии
Почему воруют миллионы, а попадаются единицы? Какие сложности ждут фотографа, желающего взыскать компенсацию за фото? Делимся опытом и приемами из практики.
Оспорить нотариальный протокол обеспечения доказательств
Ищем пороки в идеальном доказательстве: относимость и допустимость. Остаемся в арбитражном суде или идем в СОЮ? Рассуждаем кто есть заинтересованное лицо.
Правила ведения электронной переписки в условиях карантина
Какие электронные каналы использовать для ведения переписки: электронную почту или мессенджер? Что выбрать whatsapp или Telegram? Какие обстоятельства следует учесть и как подстраховаться на случай судебного разбирательства в отсутствие бумажных документов?
#ХЕШТЕГ - инструмент навигации или информация, которая может быть использована в суде?
Хештеги – это ключевые слова, используемые пользователями в социальных сетях и блогах для условного обозначения тематики или содержания публикации, облегчающий другим пользователям поиск данной публикации среди прочих. Но может ли быть хештег основанием для предъявления претензий к автору публикации?
Адовый клиент: как защититься от заказчика, который сам не знает, чего хочет?
Об изменчивости желаний заказчика ходят легенды, однако как защититься, если эта изменчивость повлекла гражданско-правовые последствия, ставшие предметом судебного разбирательства?
Заказчик не хочет платить за работу и требует вернуть аванс, что делать?
Любой дизайнер или разработчик сайтов, 100-пудово попадал в подобную ситуацию, а возможно и не один раз. Как выйти из такой переделки с поднятой головой и деньгами в кармане вы сможете узнать из этой публикации, в которой разобран реальный случай из нашей судебной практики.
Автофиксация нарушений в Интернет: вкалывают роботы, а не человек.
Несмотря на то, что расходы на собирание доказательств безусловно взыскиваются судами с проигравшей стороны, порой Истцы не желают тратиться на обеспечение доказательств. Дело в том, что подчас, стоимость таких расходов может быть выше суммы, заявленной ко взысканию. Давайте поговорим о том, какое средство для фиксации доказательств в сети Интернет предпочесть, при небольшой цене иска или наличии сомнений относительно реального взыскания.
Вебархив - машина времени для юриста
Что такое Архив Интернета? Как использовать Вебархив для защиты прав в суде? Готовы ли судьи к перемещению во времени? Хотите получить ответы на эти вопросы, тогда читайте новую публикацию в блоге ВЕБДЖАТИС прямо сейчас.
Может ли нотариус заверить html-код сайта и как это поможет правообладателю в суде ?
В этой статье расскажем о ценности заверения исходного кода интернет-страницы в процессе доказывания. Вы узнаете, что можно найти в html-коде и где это искать. Объясним, какое влияние оказывают отдельные элементы кода на работу поисковых систем и поисковую выдачу.
Я попался на нарушении авторских прав. Что делать?
В этой публикации коротко опишем как снизить размер компенсации, заявленной правообладателем. Рекомендуется к прочтению "добросовестным" ответчикам, допустившим нарушение впервые или по неосторожности.
10 тысяч или 5 миллионов? Обосновываем размер компенсации правообладателю
Гражданский кодекс установил огромную вилку для компенсации за нарушение исключительных прав на произведение, предоставив суду право определять окончательный размер компенсации в зависимости от конкретных обстоятельств. На что следует обратить внимание для взыскания компенсации в большем размере?
Как получить сведения об администраторе домена?
Как быстро узнать владельца сайта? Какие данные об администраторе домена необходимы и достаточны для обращения в суд? Расскажем о платных и бесплатных источниках информации, а также об условиях получения информации об администраторе сайта.
"Правильный ответчик" по искам, связанным с размещением информации в Интернет?
Вроде быть нет никакой проблемы: открыли закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", прочитали что такое "домен" и кто есть его "администратор", посмотрели whois, сделали запрос регистратору, да и подали иск. Но всегда ли нужно обращаться с иском именно к администратору домена? Можно ли привлечь владельца и администратора солидарно?