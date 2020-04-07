Публикации

07.04.2020 Защита в суде | covid19

​Правила ведения электронной переписки в условиях карантина

Какие электронные каналы использовать для ведения переписки: электронную почту или мессенджер? Что выбрать whatsapp или Telegram? Какие обстоятельства следует учесть и как подстраховаться на случай судебного разбирательства в отсутствие бумажных документов?

01.04.2020 covid19

Что делать с арендой в период карантина?

Все еще арендуете? Ну тогда вам сюда. Нетривиальная шпаргалка способов уведомления Арендодателя о расторжении или изменении договора в период пандемии Короновируса в связи с существенным изменением обстоятельств.



