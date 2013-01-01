Отзывы о Вебджастис

logo

Алексей Рощин

Ведущий юрисконсульт бюро по защите интеллектуальной собственности

Группа компаний "ЭФКО" уже несколько лет сотрудничает с сервисом Вебджастис. Нас устраивает профессионализм, опыт и быстрый фидбек сотрудников сервиса.

logo

Кирилл Мротцек

юрист компании

Требовалось срочно заверить информацию с сайта с нотариальным переводом публикации на русский язык. Мне понравился адекватный и профессиональный подход к делу, и особенно скорость заверения

logo

Елена Поликутина

Зам.начальника отдела правового обеспечения Воронежского филиала ПАО «Ростелеком»

Всегда приятно работать с профессионалами. Когда возникла необходимость заверения информации с сайта, было предположение, что процесс будет долгим. Сервис «Вебджастис» продемонстрировал, что нетипичные для юриста задачи можно решать просто и быстро. Благодарим за качественную работу.

logo

Юлия Кондратьева

Юрист

Были приятно удивлены бесплатной курьерской доставкой и скоростью работы сервиса. Для российского Legal-tech рынка это достаточно высокий уровень

logo

Людмила Харитонова

Управляющий партнер

Поддерживаем дружеские отношения с разработчиками Вебджастис. Нам нравится их профессионализм и клиентоориентированность. Нет формального подхода, ты всегда получаешь больше за обычную цену: внимание, советы, рекомендации.

logo

Анна Наумова

Патентный поверенный №1845

Работаем с сервисом Интернет-правосудие уже более 3-х лет. Мы искренне рады, что у нас есть такие партнеры. Всегда быстро, четко и профессионально. Грамотные технические специалисты и нотариусы. Отличный сервис!!!

logo

Федор Кравченко

Управляющий

Мы в восторге от сотрудничества по партнерской программе Вебджастис, которая позволяет значительно экономить средства и время наших доверителей при большом объеме заверяемой информации и всегда вовремя получать протоколы

logo

Ульяна

Юрист Центра интеллектуальной собственности «СКОЛКОВО»

Вебджастис - это абсолютно новый уровень работы по обеспечению доказательств. Вместо поездок к нотариусу - личный кабинет, мгновенный фидбэк, профессионалы готовые делиться опытом, учесть особые пожелания и дать советы по оптимальной фиксации доказательств чтобы выжать максимум для победы в споре

logo

Ломский Сергей Михайлович

патентный поверенный №1064

Благодаря Вебджастис был выигран не один спор по незаконному использованию товарного знака в интернете. Слаженность и скорость работы сервиса просто удивительны

logo

Соколов Павел Андреевич

Коммерческий директор

ООО "ТегоТек РУС" нередко сталкивается с незаконным использованием товарного знака, нарушением авторских прав на изображения и тексты. Сервис Вебджастис помогает нам оперативно фиксировать нарушения и реагировать на них.



© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo