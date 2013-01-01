Заверить переписку

Мы все чаще сталкиваемся с заключением договоров путем обмена сканами документов по электронной почте или мессенджеру: ватсап, вайбер. Что делать если сторона такой сделки отрицает заключение договора или оспаривает его условия?





Практикующие юристы единогласно считают, что такие договоры являются заключенными, а доказывать фактические обстоятельства следует путем нотариального заверения электронной переписки. Заверение электронной почты может потребоваться и в других ситуациях, например при доказывании исполнения договора, его расторжения, направления юридически значимых сообщений (ст.165.1 ГК РФ), письменного подтверждения иных обстоятельств.





Процедура нотариального заверения электронной переписки более сложная и трудоемкая чем процедура заверения сайтов, поскольку требует авторизации под учетными данными, предоставляемыми Заявителем, а почтовые сервисы различаются интерфейсом и функциональными возможностями.





Если нотариальное заверение не подходит вам по стоимости или в виду экстренной срочности, используйте Мобильное приложение ShotApp для фиксации доказательств электронной переписки в приложении на смартфоне.





Как заверить электронную переписку у нотариуса?





Основные правила заверения электронной переписки при помощи программного комплекса "Вебджастис":



Заверение электронной переписки происходит в офисе нотариуса с технических средств (компьютера) нотариуса с использованием специального ПО. Поэтому к электронному почтовому ящику заявителя должен иметься удаленный доступ через браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и т.д.), т.е нужна ссылка на страницу авторизации в почтовом ящике. Иными словами нотариус не приходит в офис компании и не заверяет электронные письма с компьютера ее сотрудников.

Для заверения переписки необходима авторизация из-под учетной записи Заявителя. Следовательно нужен логин, и временный пароль, который вы измените на постоянный после завершения нотариального действия.

Для исключения недопонимания (нотариус не занимается поиском и отбором писем среди прочих в вашем ящике) перед заверением необходимо создать в вашем эл.почтовом ящике папку "Нотариус", в которую переместить письма, подлежащие заверению.

В ходе заверения переписки возможно заверение вложенных файлов (документов) с приобщением их распечаток к нотариальному протоколу.

В рамках одного нотариального протокола может быть заверен только один электронный почтовый ящик.

Количество писем, подлежащих заверению в рамках одного нотариального протокола не ограничено.

Стоимость заверения возможно определить после получения информации о количестве писем и вложений, либо предоставления доступа к почтовому ящику, где создана папка "Нотариус" в которую вы переместите письма, подлежащие заверению:

Инструкция как создавать папки в Яндекс.Почте

Инструкция как создавать папки в MAIL.RU



GMAIL

Инструкция как создавать папки (ярлыки) в

Минимальная стоимость протокола нотариального осмотра электронного почтового ящика составляет 10200 р. Конечная стоимость нотариального протокола зависит от количества заверяемых писем и вложений с учетом установленных нотариальных тарифов. Для расчета стоимости заверения электронной переписки воспользуйтесь нашим калькулятором.





Заверение электронной почты оформляется нотариальным протоколом осмотра информации, который включает в себя:

текстовую часть с описанием процесса осмотра, перечень писем, их реквизиты (дата, время, отправитель, получатель), имена вложенных файлов и пр.;

приложения: технические приложения, скриншоты писем, распечатки вложенных файлов (документов), документы, подтверждающие квалификацию специалиста в случае его привлечения нотариусом.

Протокол прошивается, скрепляется печатью и подписью нотариуса. Пример протокола.





Такой порядок позволяет гарантировать, что заверенные письма и вложения действительно поступали и/или отправлялись в указанную дату и время на соответствующие адреса электронной почты.





