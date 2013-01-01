Цена заверения нотариусом информации с интернет-страницы с использованием сервиса Вебджастис | Интернет-правосудие определяется следующим образом:

Минимальная стоимость протокола осмотра сайта составляет 14500 р. и включает:

заверение 1-3 ссылок (URL), но не более 5 печатных страниц скриншотов;

нотариальный тариф, за совершение нотариального действия по обеспечению доказательств (ст.102 ОСН);

правовую и техническую работу

доставку курьером по Москве

*стоимость доставки в другие регионы РФ оплачивается Заказчиком по тарифам курьерской службы и составляет от 500 до 1000 руб.





Стоимость заверения сайта основывается на нотариальных тарифах и зависит от объема заверяемой информации (кол-ва ссылок (url), файлов (документов) и пр.), а также необходимости совершения дополнительных действий. Чтобы узнать сколько стоит заверить сайт у нотариуса воспользуйтесь нашим калькулятором. Окончательная стоимость может отличаться от расчетной в зависимости от вашего региона, а также из-за особенностей заявленных вами к осмотру интернет-страниц или неверного определения объема заверяемой информации (стоимость заверения некоторых сайтов может быть дороже). Чтобы узнать точную стоимость нотариального заверения ваших ссылок, оформите заявку чтобы мы рассчитали окончательную стоимость заверения по вашей заявке и направили вам подробное Техническое задание на согласование.

Обработка заявок осуществляется бесплатно. Пример нотариального протокола можно скачать на странице оформления онлайн-заявки на заверение.

Перед заверением система сформирует проект нотариального протокола для ознакомления и согласования с Заявителем.



