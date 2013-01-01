Защита от недобросовестной конкуренции в Интернете

Если конкурент использует ваш бренд или товарный знак в качестве ключевых слов в контекстной рекламе в поисковой системе, обращайтесь к нам, разберем ситуацию, проконсультируем и примем меры по вашей защите.







Практически все без исключения успешные компании, заработавшие репутацию и авторитет на том или ином рынке и имеющие пул лояльных клиентов, сталкиваются с проявлением недобросовестной конкуренции со стороны лиц, которые используют успешный бренд или названия известных потребителю продуктов для того, чтобы заполучить часть чужих клиентов.





Как правило это делается в рамках рекламных кампаний в сети интернет посредством использования названий чужих брендов в качестве ключевых слов - поисковых запросов пользователей для продвижения своего товара или услуги. Споры по защите прав на товарные знаки и средства индивидуализации в соответствии с положениями Главы 4 ГК РФ при таких обстоятельствах пока складывается не в пользу правообладателей, но это не означает, что нельзя бороться с этим как с проявлением недобросовестной конкуренции (ст.14.4, 14.5, 14.6 ФЗ "О защите конкуренции").



Если вы столкнулись с недобросовестной конкуренцией в Интернет, мы защитим ваши интересы: изучим ситуацию, определим перспективы, подготовим и сопроводим жалобу в федеральной антимонопольной службе.









Если конкурент заимствует ваши идеи, использует ваш контент или копирует ваши сервисы, пишите нам, мы найдем юридические механизмы чтобы его остановить или затруднить совершении подобных недобросовестных действий с его стороны.





Нередко интернет-предприниматели, желающие быстро преуспеть за счет других, заимствуют чужие идеи, дизайн, а порой и целые интернет-сервисы. К сожалению не всегда подобное копирование можно квалифицировать как недобросовестную конкуренцию по ст.14.4 - 14.6 ФЗ "О защите конкуренции", восстановить справедливость и вернуть клиентов.





Часто приходится действовать в нестандартно, решать проблему не при помощи законодательства о защите конкуренции, а через нормы о защите отдельных результатов интеллектуальной деятельности, включая блокировку сайта (или страницы) недобросовестного конкурента через РКН при наличии необходимых законных оснований.





В таких случаях возможность и результативность защиты зависит в первую очередь от нескольких факторов:

охраноспособность результата вашего творческого труда /не всякое творчество охраняется законом/

возможность подтвердить наличие исключительных прав на конкретные произведения и иные объекты интеллектуальной собственности, входящие в состав вашего продукта, сервиса.

возможность подтвердить полное или частичное заимствование результатов вашей интеллектуальной деятельности недобросовестным конкурентом (полная копия, частичное заимствование, заимствование с последующей переработкой)

наличие достаточных доказательств нарушения исключительных прав для принятия предварительных обеспечительных мер Мосгорсудом в виде блокировки сайта нарушителя Роскомнадзором





Мы, в компании Интернет-правосудие нестандартно подходим к решению сложных задач, обладаем многолетним опытом работы с электронными доказательствами, команду заряженных на победу юристов, готовых включиться в работу на любой стадии дела в любом регионе РФ. Основная часть нашей команды локализована в Воронеже, что выгодно отличает стоимость наших услуг от столичных аналогов. Работаем дистанционно по всей России, при необходимости выезжаем к месту рассмотрения спора.





Мы знаем как добыть нужные для победы доказательства и как их правильно применить в суде, мы прекрасно разбираемся в судебном процессе и практике арбитражных судов в самых разных регионах Российской Федерации.





Требуется защита от недобросовестных конкурентов, пишите нам в форму обратной связи или на эл.почту info@webjustice.ru



