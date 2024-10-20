Заверение переписки в WhatsApp
В связи с блокировкой WhatsApp со стороны Роскомнадзора, нотариальное заверение переписки WhatsApp стало практически невозможным и рискованным для безопасности ваших данных.
Мы предлагаем фиксировать переписку с помощью сервиса ShotApp.
Этот инструмент позволяет зафиксировать переписку в WhatsApp. Такая фиксация будет иметь аналогичную силу нотариальному заверению и уже активно применяется в судах РФ.
Когда нужно заверение переписки у нотариуса?
Переписка в WhatsApp часто используется в следующих ситуациях:
- Подтверждение займов без договора.
- Трудовые споры.
- Споры по договорам (заключение, исполнение, расторжение).
- Семейные споры (раздел имущества, алименты).
- Защита чести, достоинства и деловой репутации.
Как правильно зафиксировать переписку в WhatsApp самостоятельно без нотариуса?
Альтернативным способом протоколирования электронной переписки являются специальные автоматизированные сервисы. В России существует такой сервис, запущенный на технологиях «Вебджастис». Для фиксации содержимого переписки в WhatsApp или другом мессенджере используется специальное мобильное приложение ShotApp.
Установив приложение на свой телефон, вы запускаете его и выполняете скриншоты нужных фрагментов переписки. ShotApp автоматически определяет мессенджер, из которого производится фиксация.
Для подтверждения достоверности переписки приложение:
- запрашивает необходимые данные о мобильном устройстве;
- сверяет время с сервером точного времени;
- ставит на снимки экрана штампы времени;
- выполняет иные действия в автоматическом режиме.
В конечном счете система формирует автоматизированный протокол фиксации информации на мобильном устройстве. Данный документ включает все необходимые данные для признания его письменным доказательством и имеет процедуру проверки судом или иным заинтересованным лицом на предмет его достоверности.
Протокол и снимки экрана хранятся сервисом в течение 3 лет.
Как зафиксировать переписку в условиях блокировки?
Чтобы обойти блокировку, необходимо настроить прокси на уровне браузера или системы.
- Зайдите в WhatsApp Web.
- WhatsApp Web позволяет удобно работать с перепиской на большом экране, что особенно важно при работе с большим объёмом сообщений.
- WhatsApp Web синхронизируется с аккаунтом и позволяет просматривать старые переписки, если они не были удалены.
- Используйте расширение ShotApp Desktop для браузера, чтобы зафиксировать переписку в WhatsApp с юридической силой.
Примеры из судебной практики
Пример 1. Вам должны, но нет договора? Используйте переписку
В одном из дел истец перечислил ответчику 200 000 рублей, в переписке WhatsApp стороны согласовали срок возврата — 20.10.2024. Однако деньги так и не были возвращены.
С помощью сервиса «Вебджастис» зафиксирована переписка, в которой указаны условия займа, а также банковские переводы, подтвержденные выпиской из Сбербанка.
Пример 2. Вам заплатили за строительные работы? Но просят вернуть деньги
Истец перечислил ответчику 12,9 млн рублей за выполнение строительных работ. Позже он потребовал вернуть 4,9 млн рублей, ссылаясь на отсутствие подписанного договора.
Ответчик предоставил переписку из группового чата WhatsApp, зафиксированную с помощью сервиса «Вебджастис». Переписка включала обсуждение:
- количества рабочих и сроков выполнения работ;
- фото - и видеоотчетов о ходе строительства;
- отправки договора ответчиком.
Пример 3. Уволили с работы? Докажите незаконность с помощью переписки
Истец был уволен по инициативе работодателя без выплат. В связи с этим он решил оспорить законность увольнения и требовал компенсаций.
Совокупность представленных доказательств, в том числе скриншоты переписки в WhatsApp, подтверждают наличие трудовых отношений между сторонами, то есть выполнение истцом определенной трудовой функции в интересах ответчика на постоянной основе.
Объяснения истца относительно обстоятельств переписки подтверждаются фактическими действиями сторон и совокупностью письменных доказательств по делу.
Вопрос-ответ
Сколько это стоит?
Стоимость фиксации зависит от объема переписки. Минимальная цена — 990 рублей.
Сколько по времени занимает фиксация?
Фиксация занимает не более 5 минут.
А есть на мобильном устройстве?
Приложение доступно на iOS, Android и через расширение в браузере.