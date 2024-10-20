Заверение переписки в WhatsApp

В связи с блокировкой WhatsApp со стороны Роскомнадзора, нотариальное заверение переписки WhatsApp стало практически невозможным и рискованным для безопасности ваших данных.

Этот инструмент позволяет зафиксировать переписку в WhatsApp. Такая фиксация будет иметь аналогичную силу нотариальному заверению и уже активно применяется в судах РФ.

Как правильно зафиксировать переписку в WhatsApp самостоятельно без нотариуса?

Альтернативным способом протоколирования электронной переписки являются специальные автоматизированные сервисы. В России существует такой сервис, запущенный на технологиях «Вебджастис». Для фиксации содержимого переписки в WhatsApp или другом мессенджере используется специальное мобильное приложение ShotApp.

Установив приложение на свой телефон, вы запускаете его и выполняете скриншоты нужных фрагментов переписки. ShotApp автоматически определяет мессенджер, из которого производится фиксация.

Для подтверждения достоверности переписки приложение:

запрашивает необходимые данные о мобильном устройстве;

сверяет время с сервером точного времени;

ставит на снимки экрана штампы времени;

выполняет иные действия в автоматическом режиме.

В конечном счете система формирует автоматизированный протокол фиксации информации на мобильном устройстве. Данный документ включает все необходимые данные для признания его письменным доказательством и имеет процедуру проверки судом или иным заинтересованным лицом на предмет его достоверности.

Протокол и снимки экрана хранятся сервисом в течение 3 лет.