Защита прав на контент сайта
Юридическая команда Интернет-правосудие осуществляет судебную защиту от незаконного копирование уникального веб-контента и полного копирования сайтов, создания сайтов-двойников.
Копирование сайтов – одно из самых распространенных проблем с которыми к нам обращаются владельцы интернет-сайтов. Чаще всего владельцы сайтов узнают о том, что их сайт скопировали из поисковой выдачи или из контекстной рекламы.
Появление в Интернет полной копии сайта или сайта со копирование уникальной части вашего контента не только нарушает ваши исключительные права, но и способно серьезно навредить вашему бизнесу, если речь идет о коммерческом сайте. Речь про проблемы с индексацией в поисковых системах, введение в заблуждение и потеря клиентов.
Компания Интернет-правосудие защищает владельцев сайта от незаконного копирования контента сайта на всей территории Российской Федерации.
Наличие огромного опыта в данной области, необходимых специалистов, экспертов и собственных электронных сервисов делает эту работу максимально эффективной, но доступной по цене для клиента.
В работу наших юристов по данному направлению входит следующее:
- определение охраноспособных объектов, которые заимствовал нарушитель
- установление достаточности доказательств принадлежности исключительных прав на сайт и входящие в него объекты доверителю
- установление надлежащего ответчика по делу
- фиксация и сбор необходимых доказательств
- работа по досудебному (быстрому) урегулированию спора, прекращение нарушения
- блокировка страницы или всего сайта с незаконным контентом через РКН (при наличии оснований)
- судебная работа в случае, если досудебная работа не привела к необходимому результату
- приведение в исполнение решения суда
