К нам часто обращаются заявители с вопросом как заверить видео с YouTube у нотариуса. Необходимо отметить, что нотариальное заверение видео возможно не только с видеохостинга ютюб, но и с любых других сайтов в сети интернет. Ниже вы можете ознакомиться с описанием порядка нотариального заверения видеозаписей, размещенных в интернете.





Порядок нотариального заверения видеозаписей





При совершении нотариального действия по обеспечению доказательств возможно также заверение видеозаписей, просматриваемых и сохраняемых в ходе осмотра информации в сети Интернет. Нотариальное заверение видео из Интернет производится путем записи видеофайла (ов) на оптический диск в двух экземплярах, один из которых приобщается к экземпляру протокола нотариуса, второй - к протоколу заявителя. Диски упаковываются в бумажные конверты, опечатываются нотариусом и подшиваются к протоколам.





В протокол вносится информация о действиях, совершаемых нотариусом по сохранению и записи видео на оптический диск, сведения о серийных номерах оптических дисков с тем, чтобы в дальнейшем было возможно легко идентифицировать диск с нотариально заверенной видеозаписью.





В описательно части протокола нотариус подтверждают соответствие сохраненной видеозаписи той, что размещена на искомой странице в сети Интернет.





Такой способ заверения видео, позволяет использовать его в качестве неопровержимого доказательства в суде и правоохранительных органах, а также как объект для исследования и экспертиз по различным вопросам, связанным с содержимым видеозаписи и нарушением авторских прав.

Стоимость нотариального заверения видео обычно составляет от 19000 рублей.









