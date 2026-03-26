Фулфилмент против селлера: как взыскать убытки через переписку в мессенджере | ВебДжастис

Представьте: вы отгрузили партию товара на маркетплейс, а в отчёте — штрафы, удержания и статус «неопознанный товар». Знакомо? Разбираем реальный случай, где предприниматели доказали вину подрядчика через переписку в мессенджере и вернули все убытки.

Фулфилмент (от англ. fulfilment — «выполнение, исполнение») — комплекс логистических услуг по обработке заказов. Термин стал широко использоваться в сфере электронной коммерции и логистики с развитием интернет-торговли.

Фактура

Предприниматели передали фулфилмент-оператору партию товара для упаковки и отгрузки на Wildberries. Подрядчик перепутал размеры и наклеил нечитаемые штрихкоды, из-за чего маркетплейс выписал селлерам штрафы и удержал деньги за возврат «неопознанного» товара. Истцы зафиксировали переписку с техническим заданием в мессенджере протоколом Shotapp и успешно взыскали с подрядчика все причиненные убытки, включая стоимость утерянного товара и расходы на юристов.

Некорректная маркировка, перепутанные размеры или нечитаемые штрихкоды неизбежно ведут к возвратам товара со статусом «неопознанный», начислению штрафов со стороны торговой площадки за расхождения в карточках товара и прямым финансовым потерям из-за утраты груза. Проблема заключается в том, что технические задания подрядчикам зачастую передаются не через официальные спецификации, а в мессенджерах.

Два индивидуальных предпринимателя (селлеры) заключили с фулфилмент-оператором (ИП) договор на оказание логистических услуг. Заказчики передали партию одежды (2900 рубашек) для упаковки, маркировки и последующей отгрузки на склады Wildberries. Детальное техническое задание на маркировку было направлено исполнителю в мессенджер.

В процессе приемки маркетплейс выявил массовые нарушения: часть штрихкодов оказалась нечитаемой, а на некоторых товарах были перепутаны размеры.

Предмет спора

652 единицы товара были возвращены продавцам как «неопознанные» с удержанием стоимости логистики (по 170 рублей за возврат каждой единицы);

маркетплейс начислил селлерам штрафы за расхождения в карточках товара;

105 рубашек были безвозвратно утеряны оператором.

Селлеры обратились в арбитражный суд с иском о взыскании с фулфилмент-оператора реального ущерба: удержаний за логистику неопознанного товара, штрафов, расходов на переупаковку и стоимости утерянного груза. Общая сумма заявленных и удовлетворенных требований составила 228 660,30 руб. убытов + судебные издержки.

Стандарты доказывания и выводы суда

В спорах о взыскании убытков (ст. 15 ГК РФ) бремя доказывания распределяется строго: истец обязан доказать факт нарушения обязательства, размер ущерба и прямую причинно-следственную связь, а ответчик — отсутствие своей вины (ст. 401 ГК РФ).

Сложность подобных дел кроется во множественности участников товаропроводящей цепочки (Селлер — Фулфилмент — Маркетплейс). Суду требовалось установить, что именно некорректные действия подрядчика привели к нарушению публичной оферты Wildberries (Правил упаковки и маркировки товара). Суд проанализировал условия оферты и пришел к выводу, что автоматические удержания из выручки продавцов являются прямым следствием нечитаемых кодов идентификации и перепутанных бирок.

Принцип состязательности сработал в пользу истцов: они представили детализации еженедельных отчетов реализации и акты приемки, подтверждающие суммы удержаний именно за «неопознанный товар». В свою очередь, ответчик проигнорировал процесс, не представив мотивированный отзыв и не опровергнув доводы документально. Опираясь на принцип достаточности доказательств, суд возложил всю полноту ответственности на подрядчика и удовлетворил иск.

Роль электронных доказательств и фиксации

Слабым звеном в правовой позиции истцов изначально было отсутствие подписанных на бумаге спецификаций и актов передачи товара. Коммуникация велась в цифровой среде, что создавало риск признания условий маркировки несогласованными.

Для защиты своих прав селлеры использовали автоматизированные протоколы сформированные с помощью ShotApp. Благодаря им был зафиксирован факт направления технического задания на маркировку рубашек в мессенджер ответчика.

Кроме того, для взыскания стоимости 105 утерянных рубашек истцам требовалось доказать изначальный объем закупленной партии. Этот факт (2900 единиц) также был подтвержден через переписку с первоначальным поставщиком товара, объективно закрепленную автоматизированным протоколом ShotApp.

Расходы на формирование протоколов фиксации в размере 6 840 рублей были квалифицированы как судебные издержки и взысканы в полном объеме. Таким образом, технологии фиксации минимизировали процессуальные издержки на сбор доказательств.

Стоит отметить правильную работу юристов с доказательствами, которая привела к успешному завершению этого кейса, который в свою очередь в очередной раз демонстрирует нам, что цифровые доказательства — не просто «скриншоты из чата», а полноценный инструмент защиты бизнеса. Даже если договор исполнялся в мессенджерах, грамотно зафиксированная переписка поможет взыскать убытки и компенсировать расходы.

Дело №А40-179202/2025





Материал подготовил: Алексей Яковлев





