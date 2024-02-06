Срок исковой давности по спорам об авторских правах в интернете: почему 3 года — это не всегда конец | ВебДжастис

Часто в спорах по защите результатов интеллектуальной деятельности можно наблюдать, что Ответчики занимаю довольно банальную и неэффективную правовою позицию, заявляя о пропуске правообладателем срока исковой давности. Особенно это характерно для дел о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в сети Интернет.





Некоторые считают, что по прошествии трех лет с момента незаконного использования чужого произведения им ничего не грозит, срок исковой давности вышел и как "говорится концы в воду", но это не так. Будьте осторожны, меч фемиды в руках правообладателя может настигнуть вас и по истечении этого срока.







В данной публикации объясним как работает срок исковой давности в отношении исков по авторским правам.





В вопросе исковой давности как говориться надо "плясать от печки", точнее от Гражданского Кодекса РФ, а значит для его применения важно учитывать ряд положений:





В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Исходя из указанной нормы под правом лица, подлежащим защите судом, следует понимать субъективное гражданское право конкретного лица.

Если иное не установлено законом, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о совокупности следующих обстоятельств: о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 ГК РФ).

Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 196 ГК РФ срок исковой давности не может превышать десяти лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"

В соответствии с пунктом 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре.









В пункте 10 Постановления Пленума ВС №43 от 29.09.2015. дополнительно разъяснено, что исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре, которая в силу положений статьи 56 ГПК РФ, статьи 65 АПК РФ несет бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих об истечении срока исковой давности.





В силу части 3 статьи 40 ГПК РФ, части 3 статьи 46 АПК РФ, пункта 1 статьи 308 ГК РФ заявление о применении исковой давности, сделанное одним из соответчиков, не распространяется на других соответчиков, в том числе и при солидарной обязанности (ответственности)







Поскольку исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре (пункт 2 статьи 199 ГК РФ), соответствующее заявление, сделанное третьим лицом, по общему правилу не является основанием для применения судом исковой давности. Вместе с тем заявление о пропуске срока исковой давности может быть сделано третьим лицом, если в случае удовлетворения иска к ответчику возможно предъявление ответчиком к третьему лицу регрессного требования или требования о возмещении убытков









Необходимо учитывать, что нарушения исключительных прав в сети Интернет по своей сути являются длящимися. Это означает, что нарушение не является оконченным в момент публикации чужого контента или товарного знака на своем сайте.

В свою очередь у правообладателя нет обязанности осуществлять мониторинг интернет-сайтов в поиске возможных нарушений.

Поэтому срок исковой давности по делам о нарушении исключительных прав в сети Интернет исчисляется с даты когда истец обнаружил и зафиксировал незаконное использование результата интеллектуальной деятельности.









Для наглядности ниже привели выдержки из судебной практики по вопросу исковой давности в делах о защите интеллектуальной собственности в интернет:







А60-50883/2020 Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

Как указал истец, он узнал о нарушении прав правообладателя при осуществлении мониторинга сети Интернет на предмет нарушения авторских прав 14.04.2020, то есть в день обращения к индивидуальному предпринимателю Седых Евгению Николаевичу для составления протокола осмотра нотариусом доказательств – информации в сети Интернет № 36 АВ 3150489 от 09.07.2020. Доказательств того, что истец узнал или должен был узнать о нарушенном праве ранее 14.04.2020, ответчиком в материалы дела не представлено (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Исковое заявление по настоящему делу зарегистрировано в Арбитражном суде Свердловской области 09.10.2020. Таким образом, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что срок исковой давности истцом не пропущен. При этом ссылки ответчика на то, что истец, действуя заботливо и осмотрительно, должен был узнать о том, что его права были нарушены со стороны ответчика еще 5-7 лет назад, признаны апелляционным судом несостоятельными, поскольку противоречат пункту 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. С учетом указанных положений закона у истца отсутствовали основания полагать, что его исключительные права нарушены, вплоть до выявления соответствующих нарушений. При этом обязанность по мониторингу сайтов с целью выявления нарушений исключительных прав нормативно не установлена. Кроме того, указание ответчика на то, что истец не предпринимал действий, связанных с защитой исключительных прав, не влияет на срок исчисления исковой давности при отсутствии доказательств того, что истец узнал о нарушении своего права до 14.04.2020. Судебная практика, приведенная ответчиком в апелляционной жалобе, не имеет отношения к настоящему делу, так как в приведенных судебных актах суды исходят от конкретных дат, когда истцы действительно узнали о нарушении своих прав. Ответчик в своем отзыве такие даты не приводит, доказательства в суд не представляет.







А41-5347/2023 АС Московской области

Довод ответчика о том, что истцом пропущен срок исковой давности на защиту своего права, судом отклоняется ввиду неверного толкования истцом норм права. Согласно позиции ответчика срок исковой давности исчисляется с момента публикации 01.01.2020 спорного фотографического изображения на сайте. Согласно пункту 1 статьи 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. 7 1000000786_14092255 Между истцом и Забурдаевым С.О. был заключен договор доверительного управления результатом интеллектуальной деятельности от 23.01.2021 № УРИД-280521. По результатам мониторинга в апреле 2022 года было выявлено нарушение авторских прав на спорное фотографическое произведение, которое является длящимся. Из материалов дела следует, что истцом зафиксированы факты нарушения исключительного права на фотографическое произведение 06.04.2022. Следовательно, срок исковой давности истцом не пропущен, оснований для применения последствий пропуска срока исковой давности у суда не имеется.





А60-61927/2022 АС Свердловской области

В отзыве ответчик просит применить к исковым требованиям срок исковой давности, исчислять компенсацию за последние 3 года (36 месяцев). В соответствии со статьей 196 ГК РФ общий срок исковой давности устанавливается в три года. Согласно пункту 1 статьи 200 ГК РФ, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Между истцом и Толоконниковым Константином Петровичем был заключен договор доверительного управления результатом интеллектуальной деятельности № УРИД-171120 от 17.11.2020, согласно которому автор передал в доверительное управление исключительное право на фотографическое произведение, незаконно использованное на странице сайта ответчиком. По результатам мониторинга было выявлено нарушение исключительного прав на спорное фотографическое произведение ответчиком. В связи с выявленным нарушением исключительного права, 08.07.2022 истцом была направлена ответчику досудебная претензия с просьбой прекратить дальнейшее незаконное использование фотографического произведения и выплатить компенсацию. С учетом изложенного, принимая во внимание дату подачи истцом искового заявления в суд, довод ответчика относительно применения срока исковой давности подлежит отклонению.





А40-68764/2023 Суд по интеллектуальным правам

Суд по интеллектуальным правам также полагает основанным на ошибочном толковании норма материального права утверждение общества о пропуске истцом срока исковой давности.

В силу пункта 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. Согласно названной статье, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. Как установили суды, ответчик узнал о нарушении его права только 24.05.2022, т.е. заявление о взыскании компенсации подано в пределах трехлетнего срока исковой давности.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что то обстоятельство, что заявитель кассационной жалобы является средством массовой информации не свидетельствует об обязанности быть осведомленным о его контенте для всех и каждого.





А56-28509/2023 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Довод ответчика о пропуске истцом срока исковой давности основана на ошибочном понимании норм права и фактических обстоятельств. Исходя из положений статьи 196 и статьи 200 ГК РФ, течение трехгодичного срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. Как следует из представленных в дело доказательств использования фотоизображения ответчиком, Истец узнал о нарушении исключительных прав на фотографическое произведение «Брестская крепость» 14.02.2023.





А40-26076/2023 Девятый арбитражный апелляционный суд

Суд отклоняет довод ответчика о пропуске истцом срока исковой давности, поскольку исходя из положений статьи 196 и статьи 200 ГК РФ, течение трехгодичного срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права, при этом Истец узнал о нарушении исключительных прав на фотографическое произведение в день фиксации доказательства (выполнения протокола АС ВЕБДЖАСТИС №1658323850421 от 20.07.2022.

Объективных доказательств тому, что Истец или автор спорного фотоизображения узнали или безусловно должны были узнать о допущенном Ответчиком нарушении непосредственно в день публикации фотоизображения на его сайте или ранее даты фиксации нарушения, в материалы дела не представлено





А60-44208/2021 Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

Доводы ответчика о пропуске истцом срока исковой давности не нашли своего подтверждения материалами дела. Как следует из представленных документов (протокол автоматической фиксации АС «ВЕБДЖАСТИС» № 1623330085288), истец узнал о нарушении исключительных прав на фотографическое произведение 10.06.2021. Объективных доказательств тому, что истец или автор спорного фотоизображения узнали или безусловно должны были узнать о допущенном ответчиком нарушении непосредственно в день публикации фотоизображения на его сайте, в материалы дела не представлено.(ст. 9, 65 АПК РФ).





А14-5750/2021 Арбитражный суд Воронежской области

В представленном суду отзыве ответчик указал на пропуск истцом срока исковой давности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. В соответствии с пунктом 1 статьи 200 ГК РФ, в том случае, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. Из материалов дела следует, что истец узнал о нарушении ответчиком исключительных прав Бичева Е.С. на фотографическое изображение с момента составления протокола автоматизированного осмотра информации в сети интернет – 23.10.2020. Доказательств того, что истец или автор спорного фотоизображения узнал о нарушении ответчиком исключительных прав Бичева Е.С. ранее указанной даты, ответчиком не представлено. Истец обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском 14.04.2021.

Таким образом, установленный пунктом 1 статьи 196 ГК РФ, срок исковой давности не пропущен.





А14-16448/2021 Арбитражный суд Воронежской области

В ходе рассмотрения настоящего дела, ответчиком было заявлено о пропуске истцом срока исковой давности по заявленному требованию. Срок исковой давности в рассматриваемом случае, по мнению ответчика, следует исчислять с момента размещения спорного фотоизображения, то есть с 24.08.2017.

Согласно пункту 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. Пунктом 1 статьи 200 ГК РФ установлено, что если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. В соответствии с пунктом 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Из представленного в материалы дела протокола осмотра нотариусом информации в сети Интернет от 01.10.2020 усматривается, что о допущенном нарушении авторских прав истцу стало известно 01.10.2020, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что срок исковой давности истцом не пропущен, а довод ответчика о том, что срок исковой давности следует исчислять с момента размещения им спорного фотоизображения, суд - 14 - полагает необоснованным, поскольку правообладатель не обязан постоянно осуществлять мониторинг сайтов в сети Интернет с целью выявления возможных нарушений.





Таким образом, по делам о защите исключительных прав применяется общий срок исковой давности – 3 года с момента, когда автор (правообладатель) узнал или должен был узнать о нарушении.





