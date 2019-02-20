Как узнать владельца сайта: почему данных WHOIS недостаточно для суда | ВебДжастис





У каждого регистратора доменов на сайте имеется бесплатный сервис WHOIS. Если сказать по-простому это такой автоматизированный сервис, который позволяет получить онлайн минимальный набор данных о домене и его владельце (администраторе).





В случае, когда на каком-либо сайте мы обнаруживаем контрафактный контент или иное нарушение наших прав, то первым делом идем на whois сервис и запрашиваем необходимую информацию. Очевидно, что без сведений об администраторе невозможно определить будущего ответчика.





Ответ хуиз сервиса обычно содержит следующую основную информацию:





имя домена

ns сервер (ы)

статус (состояние)

администратор (private person или наименование юр.лица на английском)

регистратор домена

контакт с администратором

дата создания домена

срок до которого домен оплачен

дата высвобождения домена

прочие данные







Состав данных об администраторе домена определен в подпункте 4 пункта 9.4.2. Правил регистрации доменных имен в доменах . RU и . РФ , утвержденных АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»:





4) наименование администратора в представлении буквами латинского алфавита и другими символами набора ASCII−7 (для юридических лиц) либо указание на принадлежность домена физическому лицу в обезличенной форме (для физических лиц)





В ходе нотариального обеспечения доказательств, при осмотре сайта нотариус также запрашивает сведения Whois, при этом полученные данные являясь частью нотариального протокола, защищены положениями ГПК РФ и АПК РФ, и не требуют доказывания. Единственная сложность состоит в полноте данных, полученных от whois-сервиса. Обоснованное сомнение вызывает вопрос о достаточности этих данных для предъявления иска в суд.





Нужно ли запрашивать данные о владельце домена у регистратора, если в данных Whois указано наименование юридического лица - администратора домена?





Конечно нужно, поскольку формат данных в автоматическом ответе сервиса Whois не содержит идентификационных значений, таких как ОГРН, ИНН, адрес места нахождения, а сама информация представлена на английском языке.





Предлагаю рассмотреть подобную ситуацию на примере сайта Yandex.ru.

Идем на сайт любого регистратора и в разделе получение сведений Whois вводим наименование домена "yandex.ru", получаем ответ:





Читаем хуиз. Находим нужную строчку "Оrg" - организация (не сложно перевести на русский). Далее наименование на английском - YANDEX, LLC.



Отлично, да это же известная всем компания Яндекс.



Может и не к чему направлять запросы регистратору?



Ну ок, как минимум придется зайти на сайт ФНС, чтобы посмотреть адрес компании Яндекс, без него точно не обойтись. И что же мы видим?





По данным ФНС в Едином реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей содержится 15 записей о компаниях с таким наименованием, и даже 1 запись о предпринимателе с такой фамилией:







ООО "ЯНДЕКС"

ОГРН: 1036602355701, АДРЕС: 622924 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН ПРИГОРОДНЫЙ СЕЛО НОВОПАНЬШИНОУЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ 13, 2

ООО "ЯНДЕКС"



ОГРН: 1075027010915, АДРЕС:140009 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН ЛЮБЕРЕЦКИЙ ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ УЛИЦА КРАСНАЯ 1 - ОФИС 104

ООО "ЯНДЕКС"



ОГРН: 1024200680085, АДРЕС: 650066 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД КЕМЕРОВО УЛИЦА СПОРТИВНАЯ 28

ООО "ЯНДЕКС"

ОГРН: 1027731006489, АДРЕС: 121351 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА БОЖЕНКО 11

ООО "ЯНДЕКС ДЦ"

ОГРН: 1116232000411, АДРЕС: 390000, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РЯЗАНЬ, УЛИЦА ПРАВО-ЛЫБЕДСКАЯ, 27, ЛИТЕРА А1, ПОМЕЩЕНИЕ Н61

ООО "ЯНДЕКС"

ОГРН: 1027300541751, АДРЕС: 433506 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ДИМИТРОВГРАД ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА 11 А 71

ООО "ЯНДЕКС"

ОГРН: 1044316521248, АДРЕС: 610011 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД КИРОВ УЛИЦА СВЕРДЛОВА 31

ООО "ЯНДЕКС"

ОГРН: 1026601384347, АДРЕС: 620049 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ УЛИЦА МИРА 23

ООО "ЯНДЕКС"

ОГРН: 1027700229193, АДРЕС: 119021 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО 16

ООО "ЯНДЕКС"

ОГРН: 1063255032015, АДРЕС: 241023 БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД БРЯНСК УЛИЦА БЕЖИЦКАЯ 164

ООО "ЯНДЕКС"

ОГРН: 1087746457490, АДРЕС: 115184 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ТАТАРСКАЯ Б. 21 СТР.8

ООО "ЯНДЕКС ЛИДЕР"



ОГРН: 1037700058220, АДРЕС:125368 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА БАРЫШИХА 19

ООО "ЯНДЕКС-ТАКСИ"

ОГРН: 1170571013975, АДРЕС: 367000 ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА ГОРОД МАХАЧКАЛА УЛИЦА МАГОМЕТА ГАДЖИЕВА ДОМ 27 "А"

ООО "ЯНДЕКС. ТАКСИ ЧЕЛЯБИНСК"

ОГРН: 1177456027330, АДРЕС: 454126 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК УЛИЦА ЭНТУЗИАСТОВ ДОМ 26А ОФИС 3

ООО "ЯНДЕКС ДЦ ВЛАДИМИР"



ОГРН: 1153328000154, АДРЕС: 600902, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВЛАДИМИР, МИКРОРАЙОН ЭНЕРГЕТИК, УЛИЦА ЭНЕРГЕТИКОВ, ДОМ 37, КОРПУС 1

ЯНДЕКС АНТОН АНТОНОВИЧ

ОГРНИП: 318723200023487, ИНН: 720304653860





Выходит, что идентифицировать администратора домена, полагаясь лишь на данные автоматической службы whois, весьма затруднительно. Как быть? Есть несколько способов получить необходимые полные данные о владельце сайта:

1) судебный запрос

2) запрос правоохранительных органов

3) адвокатский запрос





В большинстве случаев вариант №3 является наиболее реальным и доступным, когда вам требуется подготовить претензию к владельцу сайта или предъявить к нему иск.





Важно знать и понимать, что предоставление данных о владельце домена, поставлено под определенные условия. Так в соответствии с пунктом 9.1.5. Правил регистрации доменных имен Регистратор вправе сообщить информацию о полном наименовании (имени) администратора и его местонахождении (местожительстве) по письменному мотивированному запросу, содержащему обязательство использовать полученную информацию исключительно для целей предъявления судебного иска.







Это означает, что просто ради любопытства узнать владельца сайта нельзя, точнее такие попытки являются незаконными.





Немного огорчает небыстрый срок ответа регистратора на запросы. Обычно этот срок составляет 30 дней от даты получения запроса. Однако есть регистраторы, которые за дополнительную плату предоставляют необходимую информацию в срочном порядке - 1-3 рабочих дня.





