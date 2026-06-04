Давальческое сырье в арбитраже: как доказать недобросовестность заказчика

Подрядные споры о давальческом сырье и неосновательном обогащении – массовая практика арбитражных судов. Сегодня расскажем о деле, в котором изначально ответчик находился в слабой позиции, так как отказался от выполнения договора и при этом не расторг его в судебном порядке. Однако благодаря фиксации цифровых следов удалось доказать, что истец скрывал возврат товара с целью неосновательного обогащения.

Суть спора

Заказчик обратился в Арбитражный суд и в рамках дела об одностороннем расторжении договора требовал от подрядчика вернуть материалы, которые не были использованы при пошиве партии рабочей одежды. Арбитражный суд встал на сторону истца и инициировал исполнительное производство. Ответчик подал апелляцию, а затем кассационное заявление, чтобы обжаловать это решение. Ходатайство было отклонено и почти два года решение Арбитражного суда оставалось без изменений. Однако в 2025 году ответчик обратился в Арбитражный суд с запросом на прекращение исполнительного процесса. Он привел в качестве доказательств цифровые следы в сети, подтверждающие, что материалы, которые заказчик требует вернуть, уже находятся на его складах, а также реализуются.

Доказательствами стали:

Объявление о продаже ткани для пошива формы МЧС и переписка в мессенджере WhatsApp. В ходе переписки с контактным лицом выяснилось, что этот материал находится на складе, принадлежащем истцу. Кроме того, контактное лицо указало предполагаемому покупателю именно те идентификационные номера рулонов, которые соответствовали спорной партии материала. Это подтвердил запрос, направленный производителю ткани.

Электронные письма, отправленные с почты истца. В них содержались счета для продажи спорного материала предполагаемому покупателю, который якобы заинтересовался объявлением из WhatsApp. Ответчик провел фиксацию переписки и присланных счетов с помощью сервиса ShotApp. Создание протокола автофиксации помогло подтвердить подлинность документов и электронных писем.

Позиция суда

Арбитражный суд принял новые доказательства и постановил прекратить исполнительный процесс в отношении ответчика, касающийся возвращения истцу неиспользованного материала.

Ценность для практики

Дело полезно для подрядчиков, работающих с давальческим сырьем. Предъявление в суде электронных доказательств, свидетельствующих о неосновательном обогащении, позволяет убедить суд в недобросовестности заказчика и незаконном характере его требований.





Номер дела: № А56-13207/2024





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