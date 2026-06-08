Исчезнувшие миллионы в Сбере: как цифровые следы помогли вернуть деньги со счёта ликвидированного ООО

Процедура упрощенной ликвидации юридического лица, в идеале, должна сделать этот процесс быстрым и прозрачным, экономящим время и нервы предпринимателей. Однако кейс, который мы рассмотрим сегодня, наглядно показывает — все далеко не так просто. Можно напороться на подводный камень, из-за которого нужно будет доказывать свою правоту с помощью фиксации переписки и документов.

Суть спора

Предпринимательница провела ликвидацию ООО по упрощенной процедуре. Однако в ходе нее она не закрыла счет компании в Сбербанке — на момент ликвидации ООО на нем оставалось около 2,7 млн рублей. После завершения процедуры ликвидации предпринимательница попробовала их вывести, однако получила отказ. Банк в одностороннем порядке закрыл счет ликвидированной компании, а средства с него перевел на свой внутренний счет.

Отказ вернуть средства владелице закрытого ООО был обусловлен следующим:

Банк заявил, что не имеет права распоряжаться имуществом компании, которая была ликвидирована. И, как следствие, для возврата средств, по словам его представителей, необходимо провести процедуру «распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица» в рамках статьи 64 ГК РФ.

Предпринимательница не согласилась с решением банка и обратилась в суд, чтобы вернуть деньги с закрытого счета. Но на уровне первой инстанции и на этапе апелляции она не смогла доказать, что имеет право на возврат средств.

Однако к этапу кассации предпринимательница собрала убедительную доказательную базу, в которую вошли:

Письмо, направленное на корпоративную почту Сбера за два дня до исключения ООО из ЕГРЮЛ. К нему был приложен ряд документов, в том числе решение единственного участника о распределении имущества юридического лица и акт о передаче имущества юридического лица. Была проведена фиксация письма, а также прикрепленных к нему документов с помощью сервиса ShotApp.

Протокол видеофиксации вручения акта о передаче имущества юридического лица представителю банка.

Позиция суда

Кассационная инстанция удовлетворила иск предпринимательницы, обратив внимание на то, что во время предыдущих слушаний был упущен ряд важных нюансов. Например — документы о распределении имущества уже направлялись на почту банка, в том числе и вместе с заявлением на возврат средств.

Суд отметил, что:

Упрощенный порядок ликвидации юрлица не предполагает составление владельцем промежуточного и окончательного ликвидационного баланса. Все проверки и исключение из реестра проводит налоговая, а от ликвидатора требуется только заявление.

Для получения законным владельцем своих денег не требуется судебное решение о распределении имущества. После ликвидации общества его единственный участник вправе претендовать на все оставшиеся активы.

Судебная процедура «распределения обнаруженного имущества» применяется только к вновь выявленным или ошибочно неучтенным активам. В рассматриваемом случае этого нет, так как о сумме на счете Сбера было известно заранее, что подтвердили зафиксированные документы.

Компания была ликвидирована без кредитной задолженности — не было найдено сведений об организациях, которые могли бы претендовать на удержанные банком средства. А, следовательно, истица не предпринимала попытки обойти законные процедуры расчетов.

Руководствуясь данными выводами, суд постановил взыскать с банка удержанную сумму, а также возмещение судебных расходов.

Ценность для практики

Это дело наглядно показывает — даже если средства не были выведены со счета компании до ее ликвидации, возможность их вернуть все равно остается. Главное, зафиксировать наличие документов, подтверждающих факт владения этим имуществом и собрать электронные доказательства.



Дело № А68-6810/2024





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