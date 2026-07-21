Если вам нужно, например, защитить авторские права на произведение, может показаться, что обычного скриншота будет достаточно. Ведь на нем отражен факт нарушения, а также видны дополнительные данные, среди которых наверняка будет одно из наиболее важных доказательств — URL страницы. Однако сегодняшний кейс наглядно показывает, что зафиксированный на скриншоте фронтенд может быть легко оспорен данными из логов сайта, если он ничем не подкреплен.

Суть спора

Компания-истец обвинила ИП-ответчика в том, что он разместил в карточке своего товара на маркетплейсе фотографию без согласования с правообладателем. Права на данный снимок были предоставлены истцу по договору цессии.

В качестве основного доказательства вины ответчика истец предоставил в суд скриншоты карточки товара, на которых видно, что спорный снимок размещен на маркетплейсе. В адресной строке на скриншотах отображен URL, в котором содержится уникальный идентификатор продавца, принадлежащий ответчику. Важный нюанс — информация из фронтэнда, зафиксированная на скриншоте, не была подтверждена дополнительными данными (например, электронным протоколом).

Ответчик, в свою очередь, выстроил защиту на том, что карточка товара, заснятая истцом, никогда не размещалась в его магазине. Для этого требовалось надежно подтвердить, что идентификатор продавца, заметный на снимке, в действительности не имеет отношения к зафиксированной карточке.

Важный нюанс — ссылка, предоставленная истцом, не открывалась, а карточка, соответствующая артикулу на скриншоте, не отображалась в поиске по маркетплейсу.

Чтобы доказать свою невиновность, ответчик обратился за логами сайта к администрации маркетплейса. Технические данные, которые были ему предоставлены, свидетельствовали о том, что:

Товар, отображенный на скриншоте истца, был изначально размещен в магазине ИП, не имеющего отношения к ответчику.

Публикацию спорного фото осуществлял другой предприниматель, никак не связанный с ответчиком. Никто больше изменения в карточку не вносил.

Когда создавался скриншот истца, магазин ответчика на данном маркетплейсе уже не функционировал, а его личный кабинет был давно заблокирован.

Ответчик занимался производством и продажей головных уборов, а на скриншоте истца представлено косметическое средство. Логи сайта показали, что ответчик никогда не торговал подобным товаром.

Использование электронных доказательств и позиция суда

Как мы видим, в этом деле обе стороны использовали электронные доказательства.

Кроме уже упомянутых скриншотов, истец также предоставил протокол ShotApp. В нем была зафиксирована страница автора спорного фото в соцсети. Данный протокол помог надежно подтвердить авторство снимка и наличие исключительных прав на него у лица, с которым был заключен договор цессии.



Однако скриншоты истца были обычными снимками, без протокола с дополнительной информацией, которая могла бы подтвердить их подлинность.



В свою очередь, ответчик предоставил техданные из бэкенда сайта, полученные непосредственно от маркетплейса. Эти сведения стали надежным доказательством того, что ответчик не нарушал закон и не публиковал спорное фото в карточке товара.



Как следствие, суд встал на сторону ответчика и отказал во взыскании с него компенсации.

Почему этот кейс важен

Он наглядно иллюстрирует, что скриншоты сами по себе далеко не всегда могут достоверно подтвердить факт нарушения. Важные данные на них, такие как идентификатор продавца на маркетплейсе в URL, могут быть изменены до фиксации. Поэтому, если вместе со скриншотами не будет предоставлена дополнительная техническая информация, например зафиксированная в электронном протоколе, у суда могут возникнуть сомнения в их подлинности.

Дело № А52-2901/2025