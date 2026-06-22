Защита товарного знака на маркетплейсах: как контрольная закупка и Вебджастис помогли наказать продавца контрафакта

Многие продавцы, распространяющие через онлайн-площадки товары без согласования с правообладателем, уверены, что смогут остаться безнаказанными. Не все маркетплейсы отображают их юрданные, а карточки можно в любой момент скорректировать.

Однако если для защиты товарного знака использовать комплексный подход при сборе доказательств, задействовав сразу несколько методов, получится сформировать сильную позицию для подтверждения своей правоты. Это наглядно иллюстрирует сегодняшний кейс.

Суть спора

Компания-дистрибьютор заключила договор с турецким производителем бытовой техники, согласно которому получила исключительные права на использование товарного знака Arnica. Однако в ходе мониторинга маркетплейсов обнаружила, что другая компания без каких-либо согласований продает пылесосы под этим товарным знаком через маркетплейсах Ozon и М.Видео.

Нарушитель игнорировал требования прекратить распространение контрафакта, поэтому законный дистрибьютор обратился в Арбитражный суд.

Для того, чтобы подтвердить факт правонарушения, использовались следующие способы защиты товарного знака:

Нотариальный осмотр карточек с контрафактным товаром и составление соответствующего протокола.

Фиксация электронных доказательств с помощью расширения для браузера ShotApp. Истец в реальном времени записал видео, на котором показаны карточки товаров, выставленных на продажу без согласования с правообладателем. Также был сформирован протокол автоматической фиксации электронных доказательств, в который вошли технические данные, подтверждающие реальность размещения карточек с контрафактным товаром на маркетплейсах.

Контрольная закупка. В отличие от сайта М.Видео, на Ozon не были представлены полные юридические данные продавца контрафакта. Поэтому, чтобы подтвердить, что это именно ответчик, была проведена контрольная закупка с получением соответствующих чеков. Ее результаты подтвердили, что продавцом на Ozon является ответчик.

Предоставив данные доказательства, истец потребовал взыскать с ответчика компенсацию, а также убрать из продажи контрафактные товары.

Позиция суда

Суд принял представленные доказательства и встал на сторону истца, постановив полностью удовлетворить его требования. Было отмечено, что истец в полном объеме защитил свою позицию, в то время как ответчик не смог предоставить какие-либо обоснованные возражения.

Ценность для практики

Как мы видим, для защиты товарного знака в суде важно собрать перечень доказательств, подтверждающих как сам факт нарушения, так и то, что это нарушение было совершено обвиняемым юрлицом. Для этого важно своевременно фиксировать данные в интернете до их удаления с получением технической информации, которая способна подтвердить подлинность. Если же в открытом доступе не хватает каких-либо данных, необходимо воспользоваться легальными способами их получения (такими, как контрольная закупка).



Дело № А41-83527/2025

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