Нотариальное и ненотариальное заверение цифровых доказательств для суда: особенности и случаи применения















Доказательства для обоснования своей позиции в судебном процессе могут быть получены разными путями. Сейчас все чаще их источником становится интернет – именно там, например, ведется переписка между кредитором и должником, размещаются на продажу контрафактные товары, выкладываются в свободный доступ произведения, защищенные авторским правом. И здесь возникает важный вопрос – как правомерно подтвердить, что доказательство не сфабриковано, не плод работы нейросети и не результат ручной обработки в фоторедакторе. К счастью, существует ряд методов, позволяющих зафиксировать информацию из интернета таким образом, чтобы она могла быть использована в суде как подтверждение правоты. На практике к ним относятся: заверение интернет-страниц, фиксация переписки, заверение доказательств, а также фиксация доказательств в суде по материалам сайтов, соцсетей, мессенджеров, электронной почты, фото и видео. О них и поговорим.







Как подтвердить истинность данных, размещенных в интернете?





Самым простым и доступным способом, на первый взгляд, кажется создание обычных скриншотов карточек товара, элементов сайта, текста электронного письма или переписки в мессенджере. Но если нужно заверить скриншот, зафиксировать переписку или заверить переписку для суда, одного изображения экрана обычно недостаточно. Да, суды действительно принимают распечатки с ними в качестве доказательств, однако есть определенный фактор риска. Противоположная сторона с большой вероятностью сошлется на то, что скриншот мог быть изменен теми или иными средствами и не соответствует действительности. Более того, в подтверждение своих доводов процессуальные оппоненты нередко предоставляют в суд собственные скриншоты или привлекают экспертов (специалистов) для опровержения зафиксированной информации.

Чтобы снизить риск возникновения подобной ситуации, в юридической практике используются определенные методы фиксации информации, размещенной в интернете. К ним относятся:

Экспертная оценка. По названию может показаться, что такой метод более надежен, чем обычное создание скриншота, однако это неверно. Ведь приглашенный эксперт, возможно, хорошо разбирается в своей сфере, но с большой вероятностью не сможет подтвердить истинность информации, если заявитель принесет ему распечатку снимка экрана. У эксперта нет для этого нужных технических средств. Как итог, в суд будет представлен простой скриншот без дополнительных сведений о том, как, когда и при каких обстоятельствах он был получен. Возможен и другой вариант – эксперт самостоятельно зафиксирует доказательство (сделает снимок экрана, запишет видео и т. д.). Однако стоимость такой процедуры сопоставима с ценой услуг нотариуса при том, что эксперт, в отличие от первого, не наделен особыми полномочиями. Поэтому на практике к экспертам для фиксации доказательств юристы обращаются редко.

Нотариальное заверение. Классический и наиболее надежный способ, позволяющий придать доказательствам юридическую силу. До прихода в нашу жизнь интернета нотариусы работали в основном с бумагами, но сейчас все больше профессионалов этой области соглашаются засвидетельствовать интернет-источники. Через нотариуса можно заверить сайт, электронную почту, переписку, а в отдельных случаях — заверить фото, видео или страницу в социальной сети (например, такую деятельность осуществляют нотариусы, использующие для обеспечения доказательств платформу Вебджастис). Принцип работы следующий. Специалист получает ссылку на сайт, который необходимо заверить, либо доступ к электронной переписке или иным материалам. Затем он подготавливает протокол, в котором фиксирует сведения, необходимые для подтверждения истинности доказательства (скриншоты, IP-адреса, URL и т. д.). Нотариально заверенный документ приобретает юридическую силу, так как составлен незаинтересованным лицом с подтвержденными законом полномочиями, и позже может быть предъявлен в суде.





Пример нотариального протокола

Ненотариальная автофиксация с помощью специального ПО (например, сервиса ShotApp). Современный и простой в использовании метод. Позволяет фиксировать изображение на экране пользователя и при этом автоматически создавать протокол. В этот документ вносятся не только полученные скриншоты и видеоролики, но и иная информация, подтверждающая, что контент действительно был размещен в интернете (точное время создания фото и видео, IP пользователя и сервера, на котором размещены фиксируемые материалы, URL страницы и т. д.).





Пример ненотариального протокола

Нотариальное заверение и автофиксация доказательств для суда позволяют не только получить изображение или видеоролик с фактом какого-либо нарушения, но и добавить к ним технические данные, подтверждающие истинность. На первый взгляд, нотариальный протокол кажется более надежным, ведь его составляет должностное лицо с особыми полномочиями. Однако технологии не стоят на месте – и метод автоматической фиксации как раз был создан для использования в тех случаях, когда по какой-то причине нет возможности получить нотариальную услугу или ее стоимость превышает разумные затраты в конкретной ситуации (споре).

Рассмотрим более детально и сравним особенности нотариального заверения и автофиксации:

Методика составления протокола. Нотариус проводит осмотр ресурса, данные которого предоставлены заявителем. Либо, если заверения требует переписка в соцсетях или мессенджерах, ему необходимо зайти в аккаунт заявителя, чтобы лично удостовериться в ее подлинности. По результатам осмотра вручную составляется протокол, в который нотариус вносит все необходимые сведения. Если же участник судебного процесса решил использовать метод автофиксации, ему потребуется самостоятельно совершить ряд действий: скачать специальное приложение или установить расширение для браузера, через данный софт сделать запись экрана и скриншоты, после чего система автоматически сформирует протокол.

Ресурсы и типы контента, разрешенные к заверению. Нотариусы могут заверить сайт, его исходный код, отдельные изображения, видео или документы, карточки на маркетплейсах, переписку в соцсетях или мессенджерах и т. д. Например, заявителю может потребоваться заверить видео, страницу в Facebook или Instagram (принадлежат комрании Meta, признанной в России террористической организацией), страницу или группу в ВК, переписку в Telegram или телеграм-канал с публикацией, имеющей значение для спора. Но здесь есть важное ограничение. Нотариусы, с большой вероятностью, откажутся от заверения тех ресурсов, доступ к которым ограничен РКН – они не рискуют пользоваться методами обхода блокировок для совершения нотариальных действий. Почему так происходит? Законодательных норм, которые бы напрямую запрещали нотариусам пользоваться VPN, нет. Более того, в Письме Федеральной нотариальной палаты от 17.07.2022 № 4702/03-16-3 подчеркивается, что нотариус может провести осмотр заблокированного ресурса, если на нем размещены необходимые доказательства. Однако на практике VPN все же рискованно использовать для нотариального осмотра, так как подобные программы меняют IP пользователя и, как следствие, геоданные. Если последние не будут совпадать с фактическим адресом нотариуса, протокол могут признать недействительным, а его самого лишить лицензии. В случае же с автофиксацией подобного ограничения нет – с помощью сервиса ShotApp пользователь может зафиксировать любой контент, который ему необходимо предоставить в суд как доказательство.

Точность и достоверность. При нотариальном заверении они зависят от компетенций, опыта в обеспечении доказательств и добросовестности выбранного нотариуса. А в случае с автофиксацией за эти факторы отвечает программное обеспечение.

Срок получения результата. Нотариусы достаточно занятые люди – и скорость выполнения заявки на заверение определенного контента зависит от их загруженности, сложности задачи, графика работы. В отличие от них, ПО для автофиксации доказательств доступно круглосуточно. Благодаря этому с его помощью пользователь может в любое время сформировать протокол. Сам процесс обычно занимает несколько минут.

Возможность последующей проверки. Если информация, заверенная нотариусом, в дальнейшем была удалена, дополнительно проверить то, что она существовала, уже не получится. В случае же, когда используется сервис ShotApp, копия фиксируемой страницы добавляется в вебархив. Там можно найти зафиксированную информацию в нестатичном виде, что послужит дополнительным источником при проверке, если оппонент попробует оспорить протокол.

Юридическая сила и оспариваемость. Доказательства, которые заверили у нотариуса, согласно ст. 69 АПК РФ, не требуют дополнительного доказывания, однако они все же могут быть оспорены. Протокол, созданный с помощью сервиса автофиксации, в отличие от нотариального, прямо не упомянут в процессуальных нормах и рассматривается наряду с другими письменными доказательствами, не относящимся к не требующим обоснований. Однако при использовании сервиса ShotApp фиксируется достаточно большой объем технической информации, придающий вес доказательству. Как итог, доказательство, полученное таким способом, не удастся опровергнуть простым скриншотом и будет непросто поставить под сомнение. Ведь в протокол, кроме изображения, вносятся IP-адреса ресурса и заявителя, точное время фиксации, URL и другие сведения. Как показывает судебная практика, подобный автопротокол крайне трудно оспорить, и даже привлечение экспертов не приводит к положительным результатам для оппонента.

Стоимость. Расценки варьируются. Так, составление протокола через нотариуса, подключенного к системе Вебджастис, обойдется минимум в 7850 руб. Стоимость автофиксации значительно ниже и начинается от 990 руб. за единичный протокол.

Далее разберем плюсы и минусы нотариального заверения и автофиксации уже в разрезе различных типов информации и формы ее представления.

Особенности фиксации доказательств разного типа

Сайт в сети интернет

Содержание интернет-ресурса может стать доказательством в судебном деле, когда, например, было нарушено авторское право на оформление страниц, их контент, символику либо исходный код. Выбор способа фиксации будет зависеть от объема информации и цены иска. Использование ПО для автофиксации позволит оперативно создать протокол, что ускорит подачу искового заявления. Кроме того, когда злоумышленник скопировал сайт с большим количеством страниц или исходный код, цена нотариальной фиксации может оказаться очень высокой. В этом случае сервис ShotApp поможет снизить расходы в том числе благодаря возможности создания протоколов по подписке.

Электронная почта

Очень часто обсуждения деловых вопросов, а также пересылка документов осуществляются через почтовые сервисы от Яндекса и Google. Письма, полученные во время переписки, могут служить доказательствами в имущественных, трудовых, корпоративных и иных спорах. Поэтому заверить электронную почту важно не только при спорах между компаниями, но и в ситуациях, когда нужно подтвердить договоренности, отправку документов, претензий или уведомлений. Чтобы нотариус смог заверить переписку, ему необходимы логин и пароль от ящика, где лежат письма, способные стать будущими доказательствами. Только при получении доступа к почте он осуществит необходимые нотариальные действия. Здесь может возникнуть ряд затруднений. Например, не удастся войти в почтовый ящик клиента, так как тот не смог вовремя сообщить код двойной аутентификации, пришедший на телефон. Либо клиент не доверяет нотариусу и опасается, что тот прочитает личные письма, не относящиеся к делу. В подобных случаях фиксация доказательств для суда с помощью ПО поможет избежать передачи данных личного аккаунта третьим лицам.

Также и сам нотариус может отказать в заверении переписки – например, если заявитель будет против уведомления другой стороны о нотариальном осмотре. В случае с сервисами автофиксации подобную процедуру проводить не нужно. Еще одним минусом нотариального заверения будет отсутствие оперативности, так как переписка не считается доказательством, требующим безотлагательного осмотра. Иными словами, нотариус не станет осматривать почту сразу же после получения заявления. Из-за этого может быть упущено время для подачи иска. В случае же с ПО для автофиксации протокол получится создать в любое время.

Посты и группы в соцсетях

Тоже часто служат доказательствами в суде. При нотариальном осмотре может возникнуть ситуация, когда группа или личная страница закрыта и нет возможности засвидетельствовать факт нарушения. В подобных случаях автофиксация с использованием ПО поможет получить доказательства до того, как они будут убраны из общего доступа. К тому же большинство нотариусов не согласятся заверять посты в Instagram и Facebook (оба сервиса принадлежат компании Meta, признанной террористической организацией), Twitter и Telegram, так как они заблокированы Роскомнадзором и не работают без VPN. В случае, если в качестве доказательств используются публикации из этих соцсетей, можно воспользоваться автофиксацией через приложение или расширение для браузера ShotApp. Такой подход подойдет, если нужно заверить страницу или группу в Facebook и Instagram ( принадлежат компании Meta, признанной террористической организацией), ВК, Telegram или зафиксировать иную публикацию до ее удаления.

Переписка в мессенджерах

С ней ситуация примерно та же, что и с электронной почтой. Без доступа в личный аккаунт, где находится переписка, нотариус не сможет провести надлежащий осмотр. Также высока вероятность, что нотариус откажется заверить информацию, доступ к которой ограничен РКН и возможен только с использованием VPN -сервисов. На момент написания статьи это WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной террористической организацией) и Telegram. Если переписка необходима в качестве доказательства, более оптимальным вариантов будет автофиксация. С помощью такого способа можно зафиксировать и заверить переписку в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной террористической организацией) иTelegram без передачи логина и пароля третьим лицам.

Контекстная реклама

Злоумышленники могут скопировать фирменный стиль или товарный знак конкурента и использовать его для продвижения своей продукции (например, в баннерах контекстной рекламы).Такой тип контента очень сложно зафиксировать через нотариуса, так как невозможно предугадать, на какой странице он появится. В данном случае легче всего “поймать” незаконную рекламу с помощью автофиксации.

Виды судебных споров и издержки

Особенности судебного дела, безусловно влияют на то, какой способ фиксации доказательств будет более предпочтительным. Так, в случае гражданских споров обычно достаточно автофиксации через ПО. Заверение у нотариуса может потребоваться для административных и уголовных споров.

Немаловажным фактором при сборе доказательств станут также и судебные издержки. Если они достаточно высокие, обращение к нотариусу будет излишне затратным.

Что в итоге?

В настоящее время суды принимают как протоколы, составленные нотариусом, так и доказательства, зафиксированные с помощью программного обеспечения. Поэтому при выборе способа важно понимать, что именно требуется: заверение доказательств, фиксация переписки, заверение интернет страниц, заверение сайта, фото, видео, электронной почты или сообщений в мессенджерах. То, какой тип фиксации лучше выбрать, полностью зависит от лица, которому необходимо получить доказательства для суда. Играть роль будет несколько факторов: тип фиксируемого контента, характер судебного дела, соотношение затрат на сбор доказательств и исковых требований. Если начнут появляться трудности с выбором способа фиксации электронных доказательств, сервис Вебджастис предоставит бесплатную консультацию. Заполните форму на сайте или обращайтесь по телефону +7(958)197-75-76.