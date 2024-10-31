Как суд признал протоколы «ВебДжастис» доказательством в споре об интеллектуальной собственности | ВебДжастис

Как суд признал протоколы «ВебДжастис» доказательством в споре об интеллектуальной собственности

Арбитражный суд Алтайского края, рассмотрев дело о защите исключительных прав, подтвердил достоверность представленного в материалы протокола, выполненного в сервисе ShotApp

Как следует из материалов дела, Ответчик буквально "выпрыгивал из штанов" лишь бы убедить суд в порочности автопротокола фиксации доказательств, заявляя самые нелепые аргументы - даже привлек специалиста, который попытался "выбить" неудобное для Ответчика доказательство.

Но ожидания Ответчика не оправдались…
суд внимательно и беспристрастно подошел к вопросам, вынесенным сторонами на обсуждение
подробно исследовал все аргументы и дополнительные доказательства
пришел к выводу, что в протоколе АС "Вебджастис" (данное ПО обеспечивает функционирование сервиса ShotApp) имеются все необходимые реквизиты, указанные в пункте 55 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019, а зафиксированная в нем информация имеет силу письменных доказательств и подтверждает фактические обстоятельства дела, которые пытался оспорить Ответчик.

Консультациями приглашенного Ответчиком "независимого" специалиста, а также составленным им рецензионным исследованием, достоверность Протокола «ВЕБДЖАСТИС» не была опровергнута.

Ответчик тщетно штурмовал аналогичными доводами апелляционную инстанцию и Суд по интеллектуальным правам, но его аргументы разбились словно о скалу…достоверность и законность применения сервиса ShotApp от компании Интернет-правосудие остались незыблемыми.

Подробности в деле №А03-3567/2023

Больше практики тут

#практика

Доказательства - наша работа

