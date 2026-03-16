Споры с застройщиком: как взыскать долг за работы при отсутствии оригиналов документов | ВебДжастис

Крупный застройщик попытался уклониться от оплаты работ и выставить субподрядчику полумиллионный штраф за просрочку, но ничего не вышло.



Суть спора

Субподрядчик устранял дефекты оконных конструкций на объекте. Объемы работ росли, что оформлялось допсоглашениями. После сдачи этапов заказчик отказался платить остаток, заявив, что:

промежуточные документы со стороны заказчика якобы подписывал неуполномоченный сотрудник (уже уволенный на тот момент прораб);

субподрядчик нарушил сроки выполнения работ (в одном из допсоглашений дедлайном значился сентябрь).

Застройщик подал встречный иск о взыскании штрафа за просрочку.

Доказательства Истца

Чтобы подтвердить хронологию событий, изменение объемов работ с соотвествующим продлением сроков, субподрядчик представил протокол ShotApp, подтверждающий:

наличие взаимной электронной переписки сторон

отправку документов по договору изменяющих объем и сроки выполнения работ включая даты отправки

Из протокола следовало:

спорное допсоглашение (с дедлайном в сентябре) было направлено на согласование только в октябре;

выполнение работ к указанному в тексте сроку было технически невозможным по вине самого заказчика.

Позиция суда

Арбитражный суд признал протокол ShotApp надлежащим доказательством и указал:

автоматизированная фиксация (IP-адреса, синхронизация времени, маршрутизация пакетов) делает документ достоверным без нотариального удостоверения;

сроки нарушены по вине заказчика, предоставившего документы слишком поздно;

сотрудник, принимавший работу, находился на объекте, оформлял документы на фирменных бланках, а сам застройщик ранее без возражений оплачивал часть работ по подписанным им актам.

Итог

Встречный иск застройщика отклонен полностью. Первоначальный иск субподрядчика удовлетворен.

Заявлено: 1,1 млн.р.

Удовлетворено: 1,3 млн.р. (вкл. судебные расходы)

Номер дела: А72-7955/2025

Больше практики тут

#практика

MAX | Яндекс| ВК | Rutube