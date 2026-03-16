16.03.2026 ВСЕ ПОСТЫ |

Споры с застройщиком: как взыскать долг за работы при отсутствии оригиналов документов | ВебДжастис

Крупный застройщик попытался уклониться от оплаты работ и выставить субподрядчику полумиллионный штраф за просрочку, но ничего не вышло.

Пиксельный значок канцелярской кнопки синего цвета на сером квадратном фоне. Суть спора
Субподрядчик устранял дефекты оконных конструкций на объекте. Объемы работ росли, что оформлялось допсоглашениями. После сдачи этапов заказчик отказался платить остаток, заявив, что:
Темно-серый символ крестика на темно-зеленом фоне промежуточные документы со стороны заказчика якобы подписывал неуполномоченный сотрудник (уже уволенный на тот момент прораб);
Темно-серый символ крестика на темно-зеленом фоне. субподрядчик нарушил сроки выполнения работ (в одном из допсоглашений дедлайном значился сентябрь).
Застройщик подал встречный иск о взыскании штрафа за просрочку.

Синий значок щита с галочкой в центре, символизирующий безопасность или верификацию. Доказательства Истца
Чтобы подтвердить хронологию событий, изменение объемов работ с соотвествующим продлением сроков, субподрядчик представил протокол ShotApp, подтверждающий:
Синий значок лупы на сером фоне, используемый для обозначения функции поиска.наличие взаимной электронной переписки сторон
Синяя иконка лупы, символизирующая поискотправку документов по договору изменяющих объем и сроки выполнения работ включая даты отправки
Из протокола следовало:
Черная иконка галочки на сером фоне спорное допсоглашение (с дедлайном в сентябре) было направлено на согласование только в октябре;
Черный значок галочки на сером фоне выполнение работ к указанному в тексте сроку было технически невозможным по вине самого заказчика.

Темно-синяя иконка судейского молотка на белом фоне. Позиция суда
Арбитражный суд признал протокол ShotApp надлежащим доказательством и указал:
Логотип игрового движка Unity, представляющий собой стилизованный треугольник из трех сегментов светло-синего цвета на черном фоне.автоматизированная фиксация (IP-адреса, синхронизация времени, маршрутизация пакетов) делает документ достоверным без нотариального удостоверения;
Логотип игрового движка Unity, представляющий собой синий стилизованный треугольник на черном фоне.сроки нарушены по вине заказчика, предоставившего документы слишком поздно;
Логотип игрового движка Unity, представляющий собой стилизованный треугольник из трех сегментов светло-синего цвета на черном фоне.сотрудник, принимавший работу, находился на объекте, оформлял документы на фирменных бланках, а сам застройщик ранее без возражений оплачивал часть работ по подписанным им актам.

Коллаж из четырех фотографий: в верхнем левом углу — цветущие розовые сакуры на фоне голубого неба; в верхнем правом — вид на величественную гору Фудзи с заснеженной вершиной над озером; в нижнем левом — традиционная японская пагода, окруженная цветущими деревьями; в нижнем правом — живописная панорама с озером, горой Фудзи и цветущими ветками сакуры на переднем плане. Итог
Встречный иск застройщика отклонен полностью. Первоначальный иск субподрядчика удовлетворен.
Пиксельная иконка базы данных, состоящая из трех синих горизонтальных колец на сером прямоугольном фоне. Заявлено: 1,1 млн.р.
Иконка базы данных, представляющая собой стопку из трех стилизованных цилиндров светло-голубого цвета на сером квадратном фоне. Удовлетворено: 1,3 млн.р. (вкл. судебные расходы)

Номер дела: А72-7955/2025

Синяя иконка цепочки (ссылки) на сером квадратном фонеБольше практики тут

#практика

Синий логотип в форме щита, внутри которого расположена стилизованная буква W. MAX | Яндекс| ВК | Rutube

Читайте также


© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo