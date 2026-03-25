Переписка в мессенджерах как доказательство договора: новая позиция ВС РФ | ВебДжастис

Переписка в мессенджерах как доказательство договора: новая позиция ВС РФ
Верховный суд России подтвердил, что договор в письменной форме может быть заключен путем обмена электронными документами, включая переписку в мессенджерах. Главное условие — возможность воспроизвести содержание сделки на материальном носителе в неизменном виде.
Фабула дела:
В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий потребовал взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами с белорусской компании. Ответчик представил переписку в мессенджере, где стороны согласовали график погашения долга.
Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, но суд округа взыскал проценты. Верховный суд отменил это решение, указав, что переписка подтверждает заключение договора, который стороны считали полным урегулированием конфликта, включая проценты.
Ключевые моменты решения ВС:
Переписка как договор: переписка в мессенджерах может быть признана договором, если позволяет достоверно определить волю сторон.
Идентификация сторон: требование о наличии подписи считается выполненным, если использован способ, позволяющий достоверно идентифицировать лицо, выразившее волю.
Важен контекст: при отсутствии четких условий в переписке суд будет учитывать сопутствующие обстоятельства, включая поведение сторон.
Что это значит для вас?
Переписка в мессенджерах может быть использована как доказательство договоренностей.
Важно фиксировать переписку правильно, чтобы она имела юридическую силу.
