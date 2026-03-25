Переписка в мессенджерах как доказательство договора: новая позиция ВС РФ | ВебДжастис

Верховный суд России подтвердил, что договор в письменной форме может быть заключен путем обмена электронными документами, включая переписку в мессенджерах. Главное условие — возможность воспроизвести содержание сделки на материальном носителе в неизменном виде.

Фабула дела:

В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий потребовал взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами с белорусской компании. Ответчик представил переписку в мессенджере, где стороны согласовали график погашения долга.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, но суд округа взыскал проценты. Верховный суд отменил это решение, указав, что переписка подтверждает заключение договора, который стороны считали полным урегулированием конфликта, включая проценты.

Ключевые моменты решения ВС:



Переписка как договор: переписка в мессенджерах может быть признана договором, если позволяет достоверно определить волю сторон.

Идентификация сторон: требование о наличии подписи считается выполненным, если использован способ, позволяющий достоверно идентифицировать лицо, выразившее волю.

Важен контекст: при отсутствии четких условий в переписке суд будет учитывать сопутствующие обстоятельства, включая поведение сторон.

Что это значит для вас?

Переписка в мессенджерах может быть использована как доказательство договоренностей.

Важно фиксировать переписку правильно, чтобы она имела юридическую силу.

