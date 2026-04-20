Фото в отзывах на Wildberries: как взыскать компенсацию за нарушение прав на изображение | ВебДжастис

Фото в отзывах на Wildberries: как взыскать компенсацию за нарушение прав на изображение
Суть спора
Пляжный контент стал рекламным инструментом без ведома автора. Девушка сделала фото во время отдыха: она позировала в надувном круге и выложила его в отзывах товара.
Позже это изображение «всплыло» в карточке товара на Wildberries — продавец надувных кругов использовал фото для продвижения своей продукции.
Девушка не оценила такой маркетинговый ход и обратилась в суд с требованием взыскать компенсацию за нарушение прав на изображение и моральный вред.
Доказательная база
В подобных спорах на маркетплейсах нарушители часто пытаются оперативно удалить карточку товара или изменить изображение, как только запахнет иском.
Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить весомые доказательства, что и сделал истец:
Мобильная фиксация. Осмотр карточки товара проводился непосредственно с мобильного устройства в приложении Wildberries.
Полнота доказательств Сервис сформировал документ, содержащий не только снимки экрана (скриншоты), но и видеозапись процесса фиксации.
Технические данные. В протоколе были зафиксированы все необходимые параметры, позволяющие однозначно идентифицировать место и время размещения незаконного контента.
Суд признал данный протокол допустимым доказательством. Ответчик пытался заявить, что пользователя на фото невозможно идентифицировать, но эти доводы были отклонены.
Вывод суда
Использование фотографии гражданина в рекламе без его прямого согласия — прямое нарушение ст. 152.1 ГК РФ.
Благодаря вовремя и правильно зафиксированным доказательствам, факт нарушения был признан неоспоримым. Однако суд справедливо посчитал заявленную сумму в 500 000 рублей завышенной.
Итог
Компенсация морального вреда: 20 000 рублей.
Судебные расходы (на представителя): 20 000 рублей.
Номер дела: 33-533/2025
