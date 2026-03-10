10.03.2026 ВСЕ ПОСТЫ |

Арбитражный управляющий против покупателя: как переписка с корпоративной почты защитила от убытков | ВебДжастис

Покупатель долгов приобрёл на торгах право требования, а затем попытался взыскать с арбитражного управляющего многомиллионные убытки, утверждая, что ему продали неликвидный актив.

Пиксельный значок канцелярской кнопки синего цвета на сером фоне. Суть спора
Истец приобрёл в рамках банкротного дела право требования задолженности к физическому лицу.
Позже суд общей юрисдикции отказал ему в процессуальном правопреемстве — срок предъявления исполнительного листа к взысканию уже истёк.

После этого покупатель заявил, что:
Темно-серый символ крестика на зеленом фоне арбитражный управляющий незаконно прекратил исполнительное производство, отозвав исполнительный лист
Черный крестик или символ X на темно-зеленом фоне. выставил на торги фактически несуществующий долг
Черный крестик или символ X на темно-зеленом фоне. скрыл информацию о неликвидности актива
Суд первой инстанции поддержал эту позицию.

Логотип синего цвета на сером фоне, состоящий из стилизованного изображения пятиконечной звезды слева и трех горизонтальных линий справа. Доказательства Ответчика
В апелляции арбитражный управляющий представил:
Синяя иконка лупы, символизирующая поиск электронную переписку сторон
Синяя иконка лупы, символизирующая поиск автоматизированный протокол фиксации переписки, оформленный через сервис ShotApp
Из переписки следовало, что за месяц до торгов директор Истца с корпоративной почты запрашивал информацию по лоту.
В ответном письме управляющий прямо сообщил:
Черная галочка на однотонном сером фоне исполнительное производство окончено
Черная иконка галочки на сером фоне приложено соответствующее постановление
В суде Истец отрицал, что данный почтовый ящик принадлежит его руководителю.

Синяя иконка треугольника, повернутого вправо, стилизованная под букву 'E' или стрелку воспроизведения. Позиция суда
Арбитражный апелляционный суд признал представленные доказательства достоверными и указал:
Логотип игрового движка Unity, представляющий собой стилизованную голубую треугольную фигуру на черном фоне. истечение срока предъявления исполнительного листа не означает отсутствия самого права требования
Логотип игрового движка Unity, представляющий собой стилизованную синюю букву U на сером фоне. корпоративная переписка подтверждает, что покупатель заранее знал о рисках актива
Логотип игрового движка Unity, представляющий собой синий стилизованный треугольник на черном фоне. принадлежность почтового адреса Истцу подтверждается анализом домена компании и реквизитов электронной подписи.
Суд пришёл к выводу, что профессиональная организация осознанно участвовала в торгах, располагая всей информацией о проблемах лота.

Черный квадрат на белом фоне. Итог
Решение суда первой инстанции отменено.
В удовлетворении исковых требований отказано полностью.
Иконка базы данных, представляющая собой стопку из трех горизонтальных цилиндров синего цвета на светло-сером квадратном фоне. Заявлено: 1 809 285,44 руб.
Пиктограмма базы данных, изображающая стилизованный стопку дисков или цилиндров синего цвета на сером фоне. Удовлетворено: 0 руб.

Номер дела: А78-12913/2024

Синяя иконка звена цепи на сером квадратном фоне Больше практики тут

#практика

Читайте также


© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo