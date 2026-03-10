Арбитражный управляющий против покупателя: как переписка с корпоративной почты защитила от убытков | ВебДжастис

Арбитражный управляющий против покупателя: как переписка с корпоративной почты защитила от убытков
Покупатель долгов приобрёл на торгах право требования, а затем попытался взыскать с арбитражного управляющего многомиллионные убытки, утверждая, что ему продали неликвидный актив.
Суть спора
Истец приобрёл в рамках банкротного дела право требования задолженности к физическому лицу.
Позже суд общей юрисдикции отказал ему в процессуальном правопреемстве — срок предъявления исполнительного листа к взысканию уже истёк.
После этого покупатель заявил, что:
арбитражный управляющий незаконно прекратил исполнительное производство, отозвав исполнительный лист
выставил на торги фактически несуществующий долг
скрыл информацию о неликвидности актива
Суд первой инстанции поддержал эту позицию.
Доказательства Ответчика
В апелляции арбитражный управляющий представил:
электронную переписку сторон
автоматизированный протокол фиксации переписки, оформленный через сервис ShotApp
Из переписки следовало, что за месяц до торгов директор Истца с корпоративной почты запрашивал информацию по лоту.
В ответном письме управляющий прямо сообщил:
исполнительное производство окончено
приложено соответствующее постановление
В суде Истец отрицал, что данный почтовый ящик принадлежит его руководителю.
Позиция суда
Арбитражный апелляционный суд признал представленные доказательства достоверными и указал:
истечение срока предъявления исполнительного листа не означает отсутствия самого права требования
корпоративная переписка подтверждает, что покупатель заранее знал о рисках актива
принадлежность почтового адреса Истцу подтверждается анализом домена компании и реквизитов электронной подписи.
Суд пришёл к выводу, что профессиональная организация осознанно участвовала в торгах, располагая всей информацией о проблемах лота.
Итог
Решение суда первой инстанции отменено.
В удовлетворении исковых требований отказано полностью.
Заявлено: 1 809 285,44 руб.
Удовлетворено: 0 руб.
Номер дела: А78-12913/2024
