Арбитражный управляющий против покупателя: как переписка с корпоративной почты защитила от убытков | ВебДжастис

Покупатель долгов приобрёл на торгах право требования, а затем попытался взыскать с арбитражного управляющего многомиллионные убытки, утверждая, что ему продали неликвидный актив.

Суть спора

Истец приобрёл в рамках банкротного дела право требования задолженности к физическому лицу.

Позже суд общей юрисдикции отказал ему в процессуальном правопреемстве — срок предъявления исполнительного листа к взысканию уже истёк.

После этого покупатель заявил, что:

арбитражный управляющий незаконно прекратил исполнительное производство, отозвав исполнительный лист

выставил на торги фактически несуществующий долг

скрыл информацию о неликвидности актива

Суд первой инстанции поддержал эту позицию.

Доказательства Ответчика

В апелляции арбитражный управляющий представил:

электронную переписку сторон

автоматизированный протокол фиксации переписки, оформленный через сервис ShotApp

Из переписки следовало, что за месяц до торгов директор Истца с корпоративной почты запрашивал информацию по лоту.

В ответном письме управляющий прямо сообщил:

исполнительное производство окончено

приложено соответствующее постановление

В суде Истец отрицал, что данный почтовый ящик принадлежит его руководителю.

Позиция суда

Арбитражный апелляционный суд признал представленные доказательства достоверными и указал:

истечение срока предъявления исполнительного листа не означает отсутствия самого права требования

корпоративная переписка подтверждает, что покупатель заранее знал о рисках актива

принадлежность почтового адреса Истцу подтверждается анализом домена компании и реквизитов электронной подписи.

Суд пришёл к выводу, что профессиональная организация осознанно участвовала в торгах, располагая всей информацией о проблемах лота.

Итог

Решение суда первой инстанции отменено.

В удовлетворении исковых требований отказано полностью.

Заявлено: 1 809 285,44 руб.

Удовлетворено: 0 руб.

Номер дела: А78-12913/2024

