Утерян исполнительный лист: можно ли получить дубликат в электронном виде? | ВебДжастис

На практике часто возникает вопрос: если бумажный исполнительный лист утерян, можно ли просто попросить суд сформировать его электронную копию и направить приставам?



нет, нельзя.

Придется идти в суд за дубликатом и оплачивать эту процедуру из своего кармана. Разбираемся, почему:

Проблема задвоения документов

По закону суд изначально выбирает форму выдачи: бумага или электронный документ. Если суд уже изготовил и выдал взыскателю оригинал на бумаге, он не вправе просто так сформировать еще и электронный ИЛ по этому же требованию.

Причина проста — риск двойного взыскания. Недобросовестный взыскатель мог бы отнести «потерянный» бумажный документ напрямую в банк должника, а электронный в это же время исполнили бы приставы.

Единственный законный выход при потере — официальная процедура получения дубликата, в ходе которой суд проверяет факт утраты документа.

А кто оплатит расходы на юристов?

Процедура получения дубликата требует времени и денег (подготовка заявления, участие представителя в заседании). Логично было бы взыскать эти расходы с должника, ведь из-за него вообще началось взыскание, но суды считают иначе.

Точку в этом вопросе поставил Конституционный Суд РФ:

Выдача судом дубликата исполнительного листа не составляет отдельного гражданского дела, а осуществляется в целях принудительного исполнения уже принятого по существу спора решения.

Участие в рассмотрении судом соответствующего заявления не порождает дополнительно права лица на возмещение судебных расходов в связи с таким участием.

Итог

Судебные расходы, связанные с получением дубликата ИЛ, ложатся исключительно на плечи самого взыскателя. Избежать их не получится.

Совет: Берегите бумажные оригиналы как зеницу ока или, что еще лучше, изначально ходатайствуйте перед судом о направлении исполнительного листа приставам в форме электронного документа.

