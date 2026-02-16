Спор о продвижении: как нотариальный протокол помог вернуть 1 млн ₽ | ВебДжастис

ИП заказал у медиа-компании комплекс услуг по продвижению YouTube-канала почти на 1 млн ₽ и внес аванс 250 000 ₽. Через 7 месяцев ИП решил, что услуги не оказаны и потребовал вернуть аванс.

Позиция Истца:
услуги не оказаны в срок
акты не направлялись/не подписывались
заказчик не получил результат на который рассчитывал

Позиция Ответчика:
услуги оказывались, аванс "отработан"
предъявил встречный иск: о взыскании 182 600 ₽ (стоимость оказанного 432 600 ₽ минус аванс 250 000 ₽)

Для подтверждения оказания услуг Ответчик представил:
протокол фиксации ShotApp
нотариальный протокол осмотра доказательств от 18.10.2024
зафиксированную переписку чата «E-commerce, Ruslan/KM Team» в Telegram
вложенные файлы: дорожную карту, бриф, контент-план

ShotApp использовался для заверения конкретных цифровых артефактов (файлов), приложенных к переписке, таких как: дорожная карта, бриф, контент-план.

Суд установил, что через Telegram:
согласовывались детали работ
передавались результаты (креативные идеи, обложки, описания)
предоставлялся доступ к YouTube-каналу

Суд дал положительную оценку представленным цифровым доказательствам и нотариальному протоколу, отказал в первоначальном иске и полностью удовлетворил встречный иск

Номер дела: А62-7878/2024

