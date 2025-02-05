Как переписка в Telegram помогла отсудить 14,5 млн рублей: разбор кейса | ВебДжастис

Разбор кейса, полезного буквально для любого экономического спора, вне зависимости от его предмета.

Дело не наше, но фактурное, при этом бились стороны вплоть до Верховного Суда РФ. Конкретно данный спор иллюстрирует типичную ситуацию, когда:

Исполнитель ранее уже работал с заказчиком, все думают, что все снова будет окей

Со стороны заказчика имеется сотрудник-координатор, лояльный к Исполнителю, поэтому многие вопросы решаются на доверии, порой без соблюдения формальностей, что и приводит к несвоевременному или неполному документированию проекта (тз, отчеты, акты и тп.)

Заказчик увольняет сотрудника-координатора в ходе исполнения договора или сдачи работ, что приводит к неизбежному аудиту работы исполнителя

Как правило при такой последовательности развития событий, находится масса косяков, в т.ч. и потому что новому координатору надо показать начальству результат

Из-за дополнительных проверок и пикировок, сроки сдачи работ затягиваются, и уже никто не помнит с чего все началось, но ситуация постепенно превращается в принципиальное противостояние обеих сторон

Подключаются юристы, процесс пошел

Спойлер: Прогресс — не случайность, а необходимость

"При этом скорость и низкая стоимость коммуникации способствуют развитию экономического оборота, поддержание и обеспечение стабильности которого является одной из задач экономического правосудия"

- Арбитражный суд Московского округа про Телегу



Обложка: кадр из фильма "Детство Шелдона", правообладатели Chuck Lorre Productions, Warner Bros. Television