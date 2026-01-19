Пиратство в Telegram: как отсудить 330 000 рублей за нарушение авторских прав | ВебДжастис

Пиратство в Telegram: как отсудить 330 000 рублей за нарушение авторских прав
Суть спора:
Истец — автор трендбука по женской моде сезона весна-лето 2025 — обнаружила, что её уникальный аналитический материал незаконно продается в Telegram
Контрольная закупка подтвердила: файл полностью совпадает с оригиналом. После претензии ответчик выплатил 20 000 руб., но этого оказалось недостаточно.
Ключевые доказательства:⠀
Истец использовал комбинированные подход - предварительно зафиксировал нарушение с помощью ShotApp, а закупку контрафактных материалов оформил нотариально через сайт Вебджастис.
Факторы, повлиявшие на размер компенсации:
Сообщение ответчиком в своем Telegram - канале заведомо недостоверной информации об авторстве на Трендбук и его распространение путем продажи, как собственного результата интеллектуальной деятельности
Нарушение Ответчиком целостности Трендбука, путем его деления на два самостоятельных продукта «Тренды Весна 2025» и «Тренды ВеснаЛето 2025»
Решение суда:
330 000 руб. компенсации за нарушение авторских прав
Суд подчеркнул: использование специализированных цифровых решений повышает достоверность доказательств
Номер дела: № А75-12073/2025
