Пиратство в Telegram: как отсудить 330 000 рублей за нарушение авторских прав | ВебДжастис

Суть спора:

Истец — автор трендбука по женской моде сезона весна-лето 2025 — обнаружила, что её уникальный аналитический материал незаконно продается в Telegram

Контрольная закупка подтвердила: файл полностью совпадает с оригиналом. После претензии ответчик выплатил 20 000 руб., но этого оказалось недостаточно.

Ключевые доказательства:⠀

Истец использовал комбинированные подход - предварительно зафиксировал нарушение с помощью ShotApp, а закупку контрафактных материалов оформил нотариально через сайт Вебджастис.

Факторы, повлиявшие на размер компенсации:

Сообщение ответчиком в своем Telegram - канале заведомо недостоверной информации об авторстве на Трендбук и его распространение путем продажи, как собственного результата интеллектуальной деятельности

Нарушение Ответчиком целостности Трендбука, путем его деления на два самостоятельных продукта «Тренды Весна 2025» и «Тренды ВеснаЛето 2025»

Решение суда:

330 000 руб. компенсации за нарушение авторских прав

Суд подчеркнул: использование специализированных цифровых решений повышает достоверность доказательств

Номер дела: № А75-12073/2025

